Molto movimento sull’indice Ftse Mib Mid Cap nell’ultima di ottava. E‘ Ferragamo a prendersi la scena con un rialzo di oltre 7 punti percentuali a quota 5,52 euro. La vera e propria corsa a comprare azioni Ferragamo che si sta concretizzando proprio mentre è in corso la scrittura dell’articolo consente alla maison del lusso di migliorare ancora di più la sua già positiva prestazione settimanale che è ora aggiornata a +20%. Un rally di questa portata negli ultimi 5 giorni non può non impattare anche sulla prestazione mensile del titolo che ora è positiva per il 18 per cento. Insomma Ferragamo sembra proprio aver cambiando passo anche, va sempre tenuto presente che, pur considerando il balzo dell’ultima settimana, il titolo resta deprezzato del 18 per cento da inizio anno.

Ad ogni modo sembra proprio essere dinanzi alla classica situazione di una quotata a lungo trafitta dalle vendite che viene riscoperta dagli investitori e quindi inverte la rotta e si apprezza. Di certo da alcuni giorni sta piovendo denaro su Salvatore Ferragamo è anche perchè i prezzi erano da tempo molto bassi e ciò ha appunto stuzzicato la riscoperta. Giusto per farsi un’idea della dinamica in atto sulle azioni Ferragamo basta considerare che una settimana fa pari pari chiudevano a 4,53 euro mentre oggi siamo ad 1 euro in più.

Ce ne è abbastanza per interrogarsi sulle ragioni del maxi rialzo e su quello che potrebbero ora essere le prospettive della quotata.

Cosa sta succedendo alle azioni Ferragamo

Partiamo dalle possibili cause della corsa a comprare azioni Ferragamo. Ci sono motivi di analisi tecnica e aspettative.

Partendo dalle seconde vanno citate le previsioni sui ricavi trimestrali di Ferragamo che la maison ufficializzerà il prossimo 23 ottobre. Ebbene le indicazioni positive non mancano e questo, secondo gli analisti, è un buon segnale. Ad esempio Websim ritiene che Ferragamo possa chiudere il terzo trimestre dell’anno con ricavi pari a 209.2mn di euro sulla stessa linea di quelli messi a segno un anno fa a cambi costanti (in calo del 5,3 per cento a cambi correnti) grazie al recupero del canale retail. Un dato simile sarebbe migliore rispetto a quello del trimestre precedente.

Dal punto di vista tecnico invece, con il balzo di oggi, ultimo, in ordine temporale, di una settimana tutta vissuta all’insegna del rialzo, si va a rafforzare ancora di più la tendenza rialzista di breve. La resistenza più prossima a quota 5,19 euro è saltata ma soprattutto i prezzi si sono portati anche oltre i 5,47 euro aprendo la porta ad ulteriori implicazioni tecniche.

Fin dove possono arrivare i prezzi di Ferragamo?

In un contesto di forte dinamismo, inevitabili sono stati anche gli interventi da parte degli analisti. Proprio oggi gli esperti di Citi hanno preso la parola sul titolo aumentando il target price. Nel dettaglio la banca d’affari americana ha ribadito il rating hold da tempo in essere sulla maison ma ha portato il prezzo obiettivo da 4,65 euro a 5,50 euro. Ora, tenendo conto del balzo in avanti di oggi, anche questo nuovo target price sembra essere stato agganciato. Tuttavia, a prescindere da questo aspetto, quello che pesa è l’innalzamento dell’asticella pur in un contesto caratterizzato dal mantenimento di una view prudente (hold sta per mantenere).

Al di là della presa di posizione di Citi, il rating medio sulle azioni Ferragamo resta underperform ossia farà peggio del settore di riferimento mentre il target price medio di 4,86 euro, essendo ampliamente superato dalle quotazioni correnti, non implica alcun potenziale di upside.

