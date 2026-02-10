Azioni Ferrari - BorsaInside.com

Il mercato sta tornando a guardare con interesse alle azioni Ferrari, protagoniste di un deciso cambio di passo dopo la pubblicazione dei conti 2025. A Piazza Affari il titolo mette a segno un balzo del 7%, salendo fino a 298,5 euro, e si impone come miglior titolo del Ftse Mib in una seduta complessivamente priva di spunti per il listino principale, sostanzialmente sulla parità.

Il rally ha un effetto immediato anche sulle performance di periodo: il ribasso mensile di Ferrari si riduce all’8%, mentre la perdita anno su anno scende al 31%. Numeri che segnalano come il mercato stia iniziando a riconsiderare il titolo dopo mesi difficili, caratterizzati da prese di profitto e da un progressivo raffreddamento dell’entusiasmo.

Alla base del movimento c’è l’euforia per risultati 2025 superiori alle attese, soprattutto sul fronte della redditività e della generazione di cassa, elementi che riaccendono l’appeal del Cavallino Rampante in ottica di medio periodo.

Ricavi 2025 sopra il consenso e crescita selettiva

Entrando nel dettaglio dei conti, Ferrari ha chiuso il 2025 con ricavi netti pari a 7,146 miliardi di euro, in crescita del 7% rispetto al 2024. Un dato leggermente superiore alle attese del mercato, che si collocavano intorno a 7,12 miliardi.

La crescita dei ricavi è stata ottenuta nonostante una politica di consegne volutamente controllata, coerente con la strategia di esclusività del marchio. A sostenere il fatturato hanno contribuito soprattutto il mix di prodotto più ricco, l’aumento delle personalizzazioni e il contributo delle attività collaterali legate al brand, dalle sponsorizzazioni al lifestyle.

Redditività record: ebit ed ebitda sorprendono

Il vero punto di forza dei conti 2025 è però la redditività, che ha mostrato un miglioramento ancora più marcato rispetto ai ricavi. L’utile operativo (ebit) è salito a 2,11 miliardi di euro, in crescita di circa 12%, con un margine record del 29,5%.

Ancora più significativo l’andamento dell’ebitda, che ha raggiunto 2,772 miliardi di euro (+8%), portando il margine al 38,8%. Numeri che confermano la capacità di Ferrari di trasferire valore sui prezzi finali e di difendere la marginalità anche in un contesto di costi in aumento.

Questi dati spiegano in larga parte il ritorno di entusiasmo sul titolo: il mercato continua a riconoscere a Ferrari una struttura di business unica, difficilmente replicabile nel settore automotive.

Utile netto e generazione di cassa rafforzano la fiducia

Sul fronte del risultato finale, Ferrari ha archiviato il 2025 con un utile netto di 1,6 miliardi di euro, in crescita del 5%, e un utile per azione diluito di 8,96 euro, leggermente superiore alle attese del consenso.

Ancora più impressionante è la generazione di cassa: il free cash flow industriale è balzato del 50% a 1,538 miliardi di euro, consentendo al gruppo di ridurre l’indebitamento industriale netto a soli 32 milioni di euro, nonostante oltre 1,3 miliardi restituiti agli azionisti tra dividendi e buyback.

Un dato che rafforza la percezione di solidità finanziaria e che rende il titolo più resiliente anche in scenari macro meno favorevoli.

Meno consegne, più valore nel quarto trimestre

Nel quarto trimestre 2025, le consegne sono risultate leggermente inferiori su base annua, ma questo non ha impedito ai ricavi di crescere del 4% a 1,802 miliardi di euro. L’utile operativo trimestrale è aumentato del 10% a 513 milioni, grazie a un mix di prodotto particolarmente favorevole.

Le famiglie a 12 cilindri, la SF90 XX, la chiusura della serie limitata Daytona SP3 e le prime consegne della F80 hanno avuto un impatto positivo, dimostrando ancora una volta come Ferrari privilegi il valore alla quantità.

Outlook Ferrari 2026 e ritorno dell’appeal sul titolo

Guardando avanti, Ferrari punta nel 2026 a ricavi intorno a 7,5 miliardi di euro, con un margine ebitda almeno al 39% e un utile per azione superiore a 9,45 euro. Obiettivi in linea, se non leggermente migliori, rispetto alle stime del mercato.

La visibilità resta elevata, con un portafoglio ordini esteso fino al 2027, e questo contribuisce a spiegare perché, dopo i conti 2025, sulle azioni Ferrari stia tornando l’appeal.

Il rally di oggi potrebbe rappresentare l’inizio di una fase di riassestamento, dopo mesi di debolezza, per uno dei titoli più iconici di Piazza Affari.

