Da metà mattinata le azioni Inwit sono balzate in testa al Ftse Mib con un progresso del 3,7% a 8,75 euro, in una seduta caratterizzata da vendite diffuse sull’intero listino. Il dato colpisce non solo per l’entità del movimento, ma anche per il contesto: mentre l’indice principale arretra, il titolo del tower operator accelera con decisione.

Il timing è altrettanto interessante. Per Inwit la giornata era iniziata in modo interlocutorio, con scambi contenuti e un’intonazione prudente. Poi, a metà mattinata, è scattata un’accelerazione evidente dei volumi accompagnata da un deciso cambio di passo delle quotazioni. Un movimento che suggerisce l’ingresso di flussi significativi e che impone una domanda agli investitori: si tratta di un semplice rimbalzo tecnico oppure di un riposizionamento più strutturale? Cosa sta succedendo al titolo?

Performance recente: rimbalzo tecnico o inversione di tendenza?

Allargando il frame temporale si può vedere come negli ultimi trenta giorni le azioni Inwit abbianmo recuperato circa il 13%, segnale di un ritorno di interesse dopo una fase debole. Tuttavia, su base annua il titolo resta in territorio negativo con un calo intorno al 7%. Il quadro è quindi misto: miglioramento nel breve periodo, ma ancora una distanza significativa rispetto ai livelli di dodici mesi fa.

Tornando all’attualità, la dinamica di oggi potrebbe essere letta come una prosecuzione del recupero iniziato nelle scorse settimane, ma il contesto generale di mercato – improntato alla cautela – rende il movimento ancora più significativo. In un ambiente di risk-off, i titoli percepiti come difensivi o con flussi di cassa relativamente stabili tendono ad attrarre capitali. Il modello di business di Inwit, basato su contratti pluriennali di locazione delle torri di telecomunicazione, offre visibilità sui ricavi e resilienza operativa.

Tuttavia, l’attuale scenario non può essere analizzato senza considerare il recente botta e risposta con il gruppo Swisscom e la controllata Fastweb + Vodafone in merito al Master Service Agreement (MSA) che regola l’utilizzo dei siti di telefonia mobile.

MSA e nodo contrattuale: confronto tra INWIT e Swisscom

Il punto centrale riguarda la durata e la rinegoziabilità del contratto MSA in essere con Fastweb + Vodafone, nato originariamente con Vodafone Italia. In occasione della pubblicazione dei risultati finanziari, Swisscom ha indicato nelle proprie prospettive 2026 che le stime sul leverage non includono proroghe di accordi esistenti o nuovi contratti relativi ai siti di telefonia mobile in Italia.

In una nota, il gruppo svizzero ha ipotizzato che, qualora il contratto con Inwit venisse esteso per otto anni – dal 2028 al 2036 – a condizioni analoghe a quelle attuali, il leverage aumenterebbe di circa 0,3 volte. Questa formulazione ha lasciato intendere che l’MSA possa essere in scadenza nel 2028 e potenzialmente oggetto di revisione o mancata proroga.

La replica di Inwit è arrivata ieri pomeriggio con toni chiari. La società ha ricordato che gli MSA sono accordi di lungo periodo coerenti con il modello infrastrutturale del gruppo, che si fonda su investimenti iniziali rilevanti e su flussi di ricavi prevedibili nel tempo. In particolare, per quanto riguarda il contratto siglato nel 2020 con Vodafone Italia, Inwit ha sottolineato che, a seguito del cambio di controllo avvenuto nell’agosto 2022, è stata attivata la clausola “MSA Change of Control”, che ha esteso l’accordo per 16 anni fino ad agosto 2038, senza possibilità di disdetta anticipata.

In sostanza, mentre Swisscom lascia intendere un potenziale margine di revisione entro marzo 2026, Inwit sostiene che il contratto sia già esteso e non rinegoziabile fino al 2038. L’incertezza interpretativa resta elevata e rappresenta un elemento di volatilità per il titolo.

Perché il mercato compra azioni Inwit?

Alla luce di questo confronto, il rialzo odierno della quotata italiana potrebbe riflettere una lettura favorevole della posizione di Inwit da parte degli operatori. Se il mercato ritiene più solida la tesi della non rinegoziabilità fino al 2038, l’impatto sui flussi di cassa futuri risulterebbe neutro o comunque sotto controllo. In tal caso, il rischio di una revisione al ribasso delle stime verrebbe ridimensionato.

Non è escluso che alcuni investitori abbiano colto l’occasione per rafforzare posizioni in un contesto di valutazioni ancora compresse rispetto ai massimi storici.

Resta comunque un elemento di cautela: l’eventuale apertura di un contenzioso o di una negoziazione complessa tra le parti potrebbe riaccendere la volatilità. Per gli investitori, il tema chiave resta la visibilità sui ricavi futuri derivanti dagli anchor tenant. Il modello di Inwit si basa proprio sulla stabilità contrattuale di lungo periodo; qualsiasi incertezza su questo fronte incide direttamente sul profilo di rischio percepito.

Per capire quale evoluzione poterebbero ora seguire i prezzi, sarà determinante restare sintonizzati sulle novità in merito al confronto con Swisscom.

