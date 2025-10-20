Azioni Maire - BorsaInside.com

Azioni Maire in evidenza sul segmento Mid Cap. La quotata, ben impostata fin dall’avvio degli scambi, si sta avvicinando al giro di boa delle 13,30 con un rialzo del 2,7 per cento a 12,84 euro. Grazie alla progressione, il titolo aumenta la sua già positiva prestazione mensile che è ora pari al 5,25 per cento. Il sentiment generale del mercato azionario è oggi positivo ma, nel caso di Maire, c’è anche dell’altro a spiegare questa vera e propria corsa all’acquisto che, tra l’altro, ha anche il merito di rafforzare la già consistente progressione su base annua ora pari a +70 per cento. Di cosa si tratta? Come spesso accaduto in passato al titolo, sono ancora una volta le notizie sulle nuove commesse a galvanizzare gli investitori. Nulla di cui meravigliarsi perchè per un titolo come Maire i nuovi ordini sono da sempre garanzia di appeal.

Vediamo allora nel dettaglio.

Maire si aggiudica nuovo studio di fattibilità in Norvegia

Maire prosegue il consolidamento della propria presenza nel settore delle tecnologie sostenibili con una nuova commessa di rilievo nel Nord Europa. Attraverso la controllata Nextchem, divisione Sustainable Technology Solutions, e la sua società operativa MyRechemical, specializzata nel segmento Waste-to-Chemical, il gruppo ha ottenuto da Mana Group ed Equinor l’incarico per la realizzazione di uno studio di fattibilità volto alla produzione di metanolo a basse emissioni presso la raffineria di Mongstad, in Norvegia.

Stando a quanto comunicato dalla società, il progetto prevede l’utilizzo della tecnologia proprietaria NX Circular, sviluppata da Nextchem, per convertire rifiuti urbani e industriali in gas di sintesi di qualità chimica. Questo verrà poi trasformato in metanolo circolare, un prodotto con ridotta impronta di carbonio e conforme ai criteri della Direttiva europea sulle Energie Rinnovabili (RED). Obiettivo di lungo termine del progetto è promuovere una filiera energetica più sostenibile e al tempo stesso competitiva, con particolare attenzione al settore dei trasporti marittimi e aerei.

Il metanolo prodotto potrà infatti sostituire i combustibili marini tradizionali, contribuendo al rispetto degli obiettivi previsti dal regolamento FuelEU Maritime, che incentiva l’utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale. L’impiego del metanolo circolare permetterà agli utilizzatori finali di evitare l’acquisto di crediti ETS e penali ambientali, migliorando la redditività complessiva delle flotte. Parallelamente, il prodotto potrà essere impiegato come materia prima per la produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF) attraverso processi methanol-to-jet, in linea con il regolamento FuelEU Aviation.

Come integratore tecnologico e fornitore di servizi, Nextchem avrà il compito di elaborare una valutazione tecnica ed economica del processo di gassificazione dei rifiuti e della successiva purificazione del gas di sintesi, definendo i parametri chiave per la futura realizzazione dell’impianto.

Fin qui i dettagli tecnici. Ma quali sono le implicazioni lato investimento di tutto questo? A rispondere a questa domanda, sia pure in modo indiretto, è stato Fabio Fritelli, managing director di Nextchem, secondo il quale si tratta di una partnership strategica che può essere alla base della creazione del primo grande impianto nordico di metanolo da rifiuti. Il manager ha poi aggiunto che proprio il Nord Europa oggi si può considerare un contesto ideale per procedere con lo sviluppo di progetti industriali replicabili e scalabili ma soprattutto capaci di generare benefici ambientali e industriali concreti.

Le azioni Maire sono da comprare?

Inutile dire che con questa iniziativa, Maire conferma il proprio posizionamento strategico nel mercato delle tecnologie per la transizione energetica, rafforzando la pipeline di progetti nel campo della chimica circolare e delle soluzioni a basse emissioni di carbonio. Tutto ciò è importante non solo da un punto di vista prettamente industriale ma anche operativo. Del resto sulle azioni Maire è da tempo presente una valutazione decisamente bullish. Senza andare troppo indietro, proprio nelle scorse settimane gli analisti di Equita hanno confermato rating buy (comprare) alzando il target price a 14 euro. Il nuovo obiettivo di prezzo è decisamente più avanzato delle quotazioni attuali e quindi è presente un buon potenziale di upside.

In generale sul titolo sono attivi tre rating buy a cui si affiancano altrettanti accumulate. Tuttavia va segnata anche la presenta di un under-perform ossia farà peggio del settore di riferimento. Il target price medio tra i sette attivi è di 13,61 euro, con un upside potenziale di circa il 9 per cento.

