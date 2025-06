Crollo azioni Moncler - BorsaInside.com

Le azioni Moncler restano sempre sotto pressione nella penultima seduta della settimana. Il mix tra il negativo clima generale che caratterizza il Ftse Mib e ben due valutazioni con taglio del target price incassate sempre oggi, sta sostenendo le vendite sulla quotata dei piumini. A metà mattinata, la situazione di Moncler è la seguente: prezzi in ribasso del 2 per cento a 52,3 euro contro un paniere di riferimento in calo dell’1,2 per cento. I segni delle vendite si fanno vedere anche nella prestazione a un mese della quotata che è ora diventa negativa per il 4 per cento. Rosso ancora più intenso (11 per cento) nel raffronto anno su anno.

Come tutte le quotate del settore lusso, Moncler soffre per le tensioni commerciali globali scaturite dalla guerra dei dazi ed è per questo che, contrariamente a quanto avvenuto alle quotate di altri comparti, il titolo dei piumini è in ribasso anche sul lungo termine.

Questa situazione ha però un risvolto della medaglia positivo: la possibilità di comprare su valutazioni più convenienti se si è interessati al possesso fisico del titolo o comunque la possibilità di speculare anche con strumenti derivati come i CFD (senza possesso del sottostante). eToro consente di operare in entrambi i modi.

Fin dove possono arrivare i prezzi di Moncler?

Iniziamo dal doppio downgrade di target price incassato da Moncler proprio nel giorno in cui il settore lusso sbanda a causa delle preoccupazioni per i dazi Usa. Ad intervenire sulla quotata dei piumini sono stati gli esperti di Exane e quelli di Equita. Le due valutazioni sono molto simili perchè c’è una conferma della view bullish (sia pure con varie sfumature) accanto ad un pesante downgrade sul prezzo obiettivo. Nel dettaglio gli analisti francesi hanno ribadito il rating a outperform (farà meglio del settore di riferimento) abbassando il target price a 68 euro mentre la sim milanese ha confermato il rating buy (comprare) riducendo il prezzo obiettivo a 66 euro dal precedente 72 euro.

Nonostante le revisioni al ribasso operate dai due analisti siano molto significative, comunque i nuovi valori restano sopra ai prezzi attuali delle azioni Moncler. Questo significa che comunque c’è del potenziale di upside che può essere sfruttato in ottica investimento anche perchè, per entrambi gli analisti, il rating è bullish.

In entrambi i report, tra i vari punti affrontati, c’è spazio anche per le previsioni sull’esercizio 2025. Ricordiamo che proprio questa settimana, il management di Moncler aveva rilasciato le stime aggiornate sull’intero esercizio in corso. Le previsioni, nel complesso, indicano una crescita moderata sia in termini di ricavi che di utile.

In particolare, stando alle principali banche d’affari che seguono la quotata, i ricavi dovrebbero aumentare del 3,9 per cento, raggiungendo quota 3,23 miliardi di euro, rispetto ai 3,11 miliardi registrati nel 2024. L’aumento confermerebbe la solidità della domanda per i prodotti Moncler, pur in un contesto macroeconomico incerto e gravato dalla questione dazi.

Anche la redditività è prevista in aumento: il risultato operativo reported è stimato a 947 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 29,3 per cento. Questi numeri dovrebbero confermare la capacità del brand di mantenere elevati livelli di efficienza operativa.

Infine, l‘utile netto per fine anno è indicato a 654 milioni di euro, in lieve crescita rispetto ai 639,6 milioni contabilizzati nel 2024. In questo caso il rialzo anno su anno sarebbe molto contenuto ma al tempo è la conferma della capacità di Moncler di restare molto resiliente in un settore altamente competitivo come quello del lusso.

Nel complesso le previsioni sull’esercizio 2025 di Moncler non sono negative (qualità, innovazione e posizionamento premium nel mercato globale del lusso sono sempre i capisaldi della quotata) e infatti nelle valutazioni di Equita e Exane è presente comunque una conferma del rating nonostante il taglio del target price.

Le minacce di Trump sono il vero motivo delle vendite su Moncler

Abbiamo già accennato in precedenza che negli ultimi mesi tutto il settore lusso ha sofferto per il tira e molla sui dazi. Moncler non ne è stata esente. Anche nella seduta di oggi, dopo una tregua di un paio di settimane, sono tornate ad addensarsi nubi sulle effettive intenzioni degli Stati Uniti. Il presidente Trump ha affermato che se nel giro di due settimane non sarà trovato un accordo con quei paesi con cui, nonostante le trattative, non si è giunti ad alcuna intesa, gli Stati Uniti procederanno in modo unilaterale applicando nuove tariffe. Tra gli accordi anche ancora mancano c’è quello con l’Unione Europea.

Ecco spiegato perchè oggi il Ftse Mib si muove in rosso con forti vendite sulle azioni Stellantis, Ferrari e STM ossia tre grandi esportatori verso gli Usa. Ma anche al lusso va male con Brunello Cucinelli peggiore del settore e, appunto, Moncler a seguire.

Una situazione molto dinamica che può essere sfruttata per speculare con strumenti derivati come i CFD.

