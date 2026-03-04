auto con logo di Stellantis
Azioni Stellantis - BorsaInside.com
👉 Conto Trading per la pratica gratuito da €10.000 su iq option 📈

Dopo il violento sell-off degli ultimi due giorni, sulle azioni Stellantis sembra essere arrivata una reazione tecnica significativa. Il titolo automotive è infatti tra i migliori del Ftse Mib, con una progressione del +4,33% a 6,346 euro. Un segnale incoraggiante, anche se il bilancio dell’ultimo mese resta pesante: -22%.

La performance negativa accumulata nelle ultime settimane non viene certo cancellata da una sola seduta positiva, ma almeno si intravede una prova di rimbalzo. E soprattutto il mercato sembra essersi finalmente accorto di un driver fondamentale che era passato in secondo piano: gli incoraggianti dati sulle immatricolazioni in Italia a febbraio, diffusi lunedì ma oscurati dal clima di panico legato alla guerra. Proprio da questi dati ripartiamo.

Immatricolazioni in Italia: febbraio accelera a doppia cifra

Il mercato italiano dell’auto ha registrato a febbraio un deciso balzo. Secondo i dati del Ministero dei Trasporti, le vendite complessive sono salite del 14% a 157.334 unità, rispetto alle 137.965 di febbraio 2025. Dopo il +6,18% di gennaio, il primo bimestre del 2026 si chiude a quota 299.373 vetture, con un incremento del 10,19% rispetto alle 271.686 unità dello stesso periodo dell’anno scorso.

Un segnale di ripresa che assume maggiore valore se inserito in un contesto macro ancora fragile. A sostenere il mercato ha contribuito anche il boom delle auto elettriche: a febbraio sono state immatricolate 12.483 vetture full electric, in crescita dell’80,5% su base annua. La quota di mercato dell’elettrico è salita al 7,9%, rispetto al 5% di un anno fa.

Broker consigliato

Logo IQ Option
Regulated CySEC License 247/14
Deposito minimo 50€
✔️ Broker regolamentato
Conto di pratica Recensioni
  • Regulated CySEC License 247/14
  • Conto di pratica gratuito da 10.000€
  • Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati

Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore

Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Nel primo bimestre le elettriche hanno raggiunto 21.805 unità (+60,3%), con una market share al 7,3%. È un dato importante perché indica una dinamica strutturale di sostituzione del parco circolante, anche se le associazioni di categoria invitano alla prudenza sulle prospettive e sottolineano che il mercato non ha ancora recuperato i livelli pre-2019.

Per Stellantis, tuttavia, il punto non è solo la crescita del mercato, ma la capacità di fare meglio del settore.

Lo sapevi che sulle azioni puoi investire anche con i certificates?
👉 ISCRIVITI AL CANALE TELEGRAM CERTIFICATI FINANZIARI dove puoi trovare analisi, comparazioni e spunti operativi sui certificates.

Stellantis cresce al doppio del mercato e riconquista quota

Secondo le elaborazioni Dataforce, Stellantis ha immatricolato a febbraio 53.592 veicoli, con un balzo del 27,7% rispetto ai 41.959 dello stesso mese del 2025. In pratica, una crescita pari a quasi il doppio del +14% registrato dall’intero mercato italiano.

La quota di mercato del gruppo è salita dal 30,4% al 34%, con un guadagno superiore a 3,5 punti percentuali. Un risultato che consolida quanto già emerso a gennaio, quando il gruppo aveva segnato un +11,8%, ancora una volta superiore al dato medio del comparto.

Nel primo bimestre del 2026 Stellantis ha superato le 100.000 unità immatricolate (100.108), con una crescita del 19,9% rispetto alle 83.504 del periodo gennaio-febbraio 2025. Anche la quota complessiva sale dal 30,7% al 33,3%.

Il dato più significativo riguarda la classifica dei modelli più venduti: le prime quattro posizioni sono tutte occupate da vetture del gruppo. Al primo posto Fiat Pandina, seguita da Jeep Avenger, Fiat Grande Panda e Leapmotor T03. Nella top 10 compare anche Citroën C3.

Fiat, in particolare, ha registrato 21.269 immatricolazioni a febbraio, con una quota del 13,5%, in aumento di 2,8 punti percentuali su base annua. Anche nel canale privati la performance è solida.

Numeri che segnalano un posizionamento competitivo rafforzato sul mercato domestico. E proprio questo è il driver che oggi il mercato sembra aver deciso di valorizzare.

Broker consigliato

Logo Dukascopy
Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Deposito minimo 100$
✔️ Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo

74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.

Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Perché il mercato si accorge solo ora dei dati

La pubblicazione dei dati sulle immatricolazioni è avvenuta lunedì, ma in quel momento l’attenzione degli investitori era completamente assorbita dal sell-off legato alla guerra e dalla fuga generalizzata dal rischio. Il titolo Stellantis è stato travolto insieme al resto del comparto ciclico, senza distinzione tra fondamentali e sentiment.

Oggi, con il clima leggermente più disteso e il Ftse Mib n recupero, emerge una maggiore selettività. Il rimbalzo del +4,33% non è solo tecnico: riflette anche la presa d’atto che, almeno sul mercato italiano, il gruppo sta performando meglio delle attese e sta recuperando quote in modo significativo.

Resta il fatto che la performance mensile negativa del -22% evidenzia quanto il titolo sia stato penalizzato. Per gli investitori, la domanda ora è se questo rimbalzo rappresenti l’inizio di una fase di stabilizzazione o solo un recupero tecnico all’interno di un trend ancora fragile.

Nel breve periodo molto dipenderà dall’evoluzione del contesto macro e dalla tenuta della domanda europea. Ma un punto è chiaro: i dati sulle vendite in Italia offrono un elemento concreto a sostegno della tesi che il sell-off abbia forse colpito il titolo in modo eccessivo rispetto ai fondamentali.

Per ora, il mercato sembra averlo capito. E Stellantis, almeno oggi, ne beneficia.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€
  • Investimento minimo a partire da 1$
  • Deposito minimo a partire da $50
  • Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7

72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Inizia Gratuitamente su iqoption.com

Novità da non perdere

Cambio GBP/USD previsioni 2026: cosa succederà alla Sterlina?
GBP USD
Cambio GBP/USD previsioni 2026: cosa succederà alla Sterlina?
Non solo Nvidia: i 6 titoli AI che potrebbero dominare il mercato nel 2026
Migliori Azioni AI 2026
Non solo Nvidia: i 6 titoli AI che potrebbero dominare il mercato nel 2026
Azioni Enel previsioni 2026: perchè restano da sovrappesare nel portafoglio?
Azioni da Comprare
Azioni Enel previsioni 2026: perchè restano da sovrappesare nel portafoglio?
Bitcoin 2026: previsioni di prezzo e scenari di mercato
BTC 2026
Bitcoin 2026: previsioni di prezzo e scenari di mercato
Oro previsioni 2026: dove arriverà? Target e analisi a confronto
Prezzo Oro
Oro previsioni 2026: dove arriverà? Target e analisi a confronto
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Logo Dukascopy
Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Deposito minimo 100$
✔️ Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo

74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.

Logo eToro
Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Deposito minimo 50$
✔️ Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo

Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore

Logo IQ Option
Regulated CySEC License 247/14
Deposito minimo 50€
✔️ Broker regolamentato
Conto di pratica Recensioni
  • Regulated CySEC License 247/14
  • Conto di pratica gratuito da 10.000€
  • Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati

Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore

Logo Fineco
N.1 in Italia
Deposito minimo ZERO
✔️ Broker regolamentato
SCOPRI DI PIÙ Recensioni
  • N.1 in Italia
  • Regime Fiscale Amministrato
  • Buono Amazon fino a 15.000€

* Avviso di rischio *

Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Logo Dukascopy
Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Deposito minimo 100$
✔️ Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo

74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.

Logo eToro
Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Deposito minimo 50$
✔️ Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo

Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore

Logo IQ Option
Regulated CySEC License 247/14
Deposito minimo 50€
✔️ Broker regolamentato
Conto di pratica Recensioni
  • Regulated CySEC License 247/14
  • Conto di pratica gratuito da 10.000€
  • Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati

Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore

Logo Fineco
N.1 in Italia
Deposito minimo ZERO
✔️ Broker regolamentato
SCOPRI DI PIÙ Recensioni
  • N.1 in Italia
  • Regime Fiscale Amministrato
  • Buono Amazon fino a 15.000€

* Avviso di rischio *

Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.