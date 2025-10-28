Azioni Stellantis - BorsaInside.com

Le azioni Stellantis hanno avviato la seconda seduta della settimana con un rialzo dello 0,6 per cento a quota 9,5 euro. Il titolo del colosso automotive sta facendo meglio del Ftse Mib che invece limita la sua progressione allo 0,2 per cento. Fermo restando il contributo positivo dell’andamento odierno alla performance mensile (ora aggiornata su un +20 per cento), ci si poteva attendere qualcosa in più dal titolo a seguito della pubblicazione dei dati sulle immatricolazioni auto nell’area ACEA relative allo scorso mese.

Questo per due motivi: tanto per iniziare (come vedremo nel prossimo paragrafo), il dato di Stellantis è stato migliore rispetto a quello del mercato e in secondo luogo la quotata aveva abituato bene nei mesi passati qaundo a dati positivi sulle immatricolazioni è sempre corrisposto un apprezzamento forte del titolo. Evidentemente il trend messo a segno da Stellantis nell’ultimo mese e nell’ultimo semestre è ritenuto soddisfacente agli occhi degli investitori.

Ma vediamo come è andata nel dettaglio.

Le immatricolazioni di Stellantis in Europa a settembre 2025: tutti i dati

Secondo i dati diffusi dall’ACEA, nel mese di settembre 2025 le immatricolazioni di autovetture nell’Unione Europea hanno raggiunto quota 889mila unità, segnando un incremento del 10% rispetto alle circa 808mila registrate nello stesso mese del 2024. Il risultato conferma la ripresa del mercato automobilistico europeo dopo un periodo di rallentamento dovuto al contesto macroeconomico incerto.

La crescita delle immatricolazioni è stata sostenuta dal miglioramento della fiducia dei consumatori e dal progressivo allentamento delle pressioni inflazionistiche che, nei mesi precedenti, avevano frenato la domanda di nuovi veicoli. Inoltre, la normalizzazione delle catene di approvvigionamento e una maggiore disponibilità di componenti hanno consentito ai produttori di ridurre i tempi di consegna, favorendo l’aumento delle vendite.

Tra i principali costruttori, Stellantis ha registrato una performance positiva, con 133.305 vetture vendute a settembre e un incremento del 10,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La quota di mercato del gruppo si è così attestata al 15%, in linea con la sua posizione di secondo produttore automobilistico europeo. Viene quindi premiata la solidità del portafoglio di marchi del gruppo, che include Fiat, Peugeot, Opel e Citroën, e la crescente domanda di modelli elettrificati e ibridi.

Cosa attendersi per l’ultima parte dell’anno?

Proprio l’andamento positivo relativo al mese di settembre rafforza le prospettive per la chiusura dell’anno, suggerendo un mercato europeo in graduale consolidamento dopo la flessione registrata nel biennio 2023 – 2024 e di fatto proseguita per buona parte del 2025. Detto questo però è chiaro che il tentativo di ripresa è troppo fragile e che il ritmo di crescita potrebbe rallentare nei prossimi mesi a causa del contesto geopolitico instabile e delle incertezze sui costi energetici.

Nel caso specifico di Stellantis, fermo restando che stiamo parlando di un titolo che nonostante il rally dell’ultimo mese, resta in ribasso del 25 per cento su base annua, gli attuali segnali di resilienza e il ritorno a livelli di vendita più sostenuti sono fattori positivi ma servono conferme. Non c’è quindi da stupirsi se il rating medio che si deduce dalle 25 valutazioni attive è semplicemente hold (ossia mantenere) mentre dal target price medio di 9,38 euro non deriva alcun potenziale di rialzo.

