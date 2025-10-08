Azioni STM - BorsaInside.com

Seconda seduta al ribasso per le azioni STM con conferma di sospetta lateralizzazione dei prezzi in un range trading stretto. A metà mattinata il colosso dei microchip evidenzia un ribasso dello 0,7 per cento a 24,23 euro allontanandosi ancora di più dal picco settimanale registrato appena lo scorso lunedì in area 24,9 euro. Come si può subito notare dal grafico sembra quasi che STM abbia esaurito la spinta rialzista che era partita a fine settembre con conseguente riassestamento. Inevitabile il passaggio della performance a 5 giorni in rosso mentre per quello che riguarda l’andamento mese su mese, il titolo italo-francese conferma un verde di oltre il 6 per cento.

La situazione in atto sulla quotata è di difficile inquadramento anche perchè le stesse più recenti valutazioni rilasciate dagli analisti, non sembrano aiutare più di tanto anzi, a voler essere precisi, sono quasi la dimostrazione della fase di incertezza. Intervenendo proprio nelle ultime ore sulle prospettive delle azioni STM, Goldman Sachs ed Exane hanno di fatto certificato una totale differenza di approccio sulla quotata: non solo i rating sono molto diversi ma anche i target price assegnati vanno in direzioni contrastanti laddove uno è stato rivisto al rialzo e l’altro al ribasso.

Proprio per questo motivo è il caso di fare il punto proprio su queste due diverse valutazioni.

📈 Apri un conto demo gratuito con eToro e impara a fare trading senza rischi

Azioni STM nelle valutazioni di Exane e Goldman Sachs

Gli analisti di Exane sono decisamente ottimisti sulle prospettive di STM. Dagli esperti francesi non solo è arrivata la conferma del rating outperform ma anche l’upgrade del target price dal precedente 27 euro a 29 euro. Con il nuovo upgrade di prezzo obiettivo, Exane alza ancora di più l’asticella invitando gli investitori a continuare a guardare al titolo perchè destinato ma fare meglio del settore di riferimento.

La motivazioni alla base della valutazione positiva restano sempre le stesse e quindi il miglioramento del rapporto tra rischio e rendimento, il lancio del nuovo iPhone da parte di Apple e una sostanziale normalizzazione nei livelli di inventario dei semiconduttori.

La prospettiva bullish di Exane su STM non è condivisa dagli esperti di Golman Sachs che invece si sono mostrati molto più prudenti confermando non solo il rating a neutral ma addirittura rivedendo al ribasso il target price a 21,6 euro dal precedente 22,6 euro. Da evidenziare che il prezzo obiettivo assegnato al colosso dei microchips è più basso delle stesse quotazioni attuali di STM. In pratica, stando alla banca d’affari Usa, non c’è potenziale di upside (e da qui anche il consiglio neutral).

Insomma siamo dinanzi a valutazioni che sono molto diverse tra loro e che ben rappresentano la polarizzazione in corso sul titolo dei microchips. Considerando che attualmente sono 19 che gli analisti che coprono la quotata, c’è un sostanziale equilibrio tra i 7 rating buy (a cui si aggiunge un accumulate) e i 10 rating neutrali (a cui va sommato un underperform). Molto interessante è invece il prezzo obiettivo medio che è pari a 26,8 euro, circa il 9 per cento in più rispetto ai valori attuali (potenziale di upside).

E’ in questo contesto che gli investitori devono orientarsi per capire come posizionarsi sulla quotata.

Lato fondamentale, la sola novità di rilievo su STM riguarda l‘aggiornamento sul piano di buyback. La quotata proprio ieri ha reso noto di aver comprato nelle sedute comprese tra il 29 settembre e il 3 ottobre, 300.000 azioni proprio a un prezzo medio ponderato di 24,2820 e per un controvalore complessivo di 7,3 milioni di euro.

Alla luce di questo up, alla data odierna STM detiene oltre 19,2 milioni di azioni proprie che sono pari al 2,1 per cento del capitale totale.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4.2 /5 ✓ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4 /5 ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 4.1 /5 ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.7 /5 ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it