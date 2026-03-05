STM - BorsaInside.com

Dopo tre ribassi di fila causati (almeno gli ultimi due) dal generalizzato sell-off innescato dalla guerra, le azioni STM sono tra le poche ad essere davvero rimbalzate recuperando gran parte del rosso accumulato. Già in verde nella sessione di borsa di ieri, è nella seduta di oggi che il titolo si sta imponendo. +5,4% a 29,26 euro è la performance della quotata dei chip a metà sessione.

Grafico sotto agli occhi, le valutazioni correnti sono addirittura più alte di quelle precedenti al crollo dei mercati per effetto dell’attacco all’Iran. STM ha quindi già neutralizzato l’impatto negativo della guerra a differenza di molti altri titoli italiani che invece continuano ad essere tinti di rosso proprio per effetto dei crollo recenti. La particolarità di STM è visibile anche nei vari parametri di performance temporale. Due su tutti: il +20% messo a segno nell’ultimo mese e il +34% anno su anno.

Tornando alla seduta di oggi, quali sono i fattori che stanno spingendo al rialzo il titolo? Cosa spiega una euforia simile?

Rally azioni STM: il mercato premia il sostegno della Cina

Uno dei principali catalizzatori della seduta arriva direttamente dall’Asia. Il comparto dei semiconduttori ha infatti registrato un forte rimbalzo sui mercati internazionali dopo le indicazioni arrivate dal governo cinese nel corso dell’apertura delle cosiddette Due Sessioni, il più importante appuntamento politico ed economico dell’anno per Pechino.

Il premier Li Qiang ha indicato per il 2026 un obiettivo di crescita economica compreso tra il 4,5% e il 5%, un target relativamente prudente ma accompagnato da una strategia molto chiara: sostenere la ripresa economica puntando su alta tecnologia, semiconduttori, intelligenza artificiale e difesa.

Per supportare questo piano il governo ha confermato un deficit di bilancio al 4%, segnale che Pechino è pronta a utilizzare leva fiscale e investimenti pubblici per rafforzare l’economia in un momento caratterizzato da consumi ancora deboli e da tensioni commerciali globali.

Il mercato ha letto queste indicazioni come un segnale molto positivo per tutto il settore dei chip. Nonostante il target di crescita del PIL sia il più basso registrato dal 1991, gli investitori stanno premiando la concretezza degli interventi a sostegno dell’industria tecnologica, considerata uno dei pilastri della strategia economica cinese nei prossimi anni.

Cina mercato chiave per STM: il peso sui ricavi

Ma ially delle azioni STM è legato anche all’importanza strategica che il mercato cinese riveste per il gruppo. Circa il 15% dei ricavi complessivi della società proviene dalla Cina, un dato che rende evidente quanto le politiche economiche di Pechino possano influenzare le prospettive della società.

Negli ultimi mesi il settore dei semiconduttori ha attraversato una fase complessa, segnata soprattutto da eccesso di scorte accumulate nel 2025 e da una domanda più debole in diversi segmenti industriali. In questo contesto, la prospettiva di nuove misure per sostenere consumi interni, infrastrutture digitali e innovazione industriale rappresenta una boccata d’ossigeno per tutta la filiera dei chip.

Il governo cinese ha inoltre annunciato nuove iniziative per attrarre investimenti esteri di qualità e favorire la collaborazione tra capitali privati e sviluppo tecnologico. Questo approccio potrebbe creare un ambiente più favorevole per gruppi internazionali come STM che operano direttamente nel Paese attraverso partnership industriali e joint venture locali.

Arriva un messaggio ben preciso per gli investitori: la Cina non intende rallentare gli investimenti nella tecnologia avanzata, e questo si traduce in prospettive più solide per i fornitori globali di semiconduttori.

Auto elettriche e carburo di silicio: driver di lungo periodo per STM

Un altro fattore che sostiene il titolo riguarda la crescita del mercato delle auto elettriche e dei cosiddetti “veicoli a nuova energia” (NEV), uno dei settori su cui la Cina sta accelerando con maggiore decisione.

STM è infatti tra i principali fornitori di chip in carburo di silicio (SiC), una tecnologia fondamentale per migliorare l’efficienza energetica dei veicoli elettrici. Questo segmento rappresenta uno dei pilastri della strategia industriale del gruppo e uno dei mercati con le prospettive di crescita più elevate nei prossimi anni.

Il gruppo collabora con diversi produttori automobilistici internazionali e asiatici, tra cui Tesla e Geely, e beneficia direttamente dell’espansione del mercato globale dei veicoli elettrici. La scelta della Cina di accelerare ulteriormente l’adozione dei NEV si traduce quindi in una maggiore domanda potenziale per i chip di potenza prodotti da STM.

Il segmento del carburo di silicio è infatti considerato uno dei principali driver di crescita futura dell’azienda e uno dei motivi per cui molti analisti continuano a vedere un forte potenziale strutturale nel business dei semiconduttori per l’elettrificazione dei trasporti.

Nuovi prodotti e strategia “in Cina per la Cina”

Oltre ai fattori macro, anche le novità industriali annunciate dalla società stanno contribuendo a rafforzare il sentiment sul titolo. STM ha presentato una nuova famiglia di microcontrollori STM32C5, progettata per applicazioni entry-level ma con prestazioni avanzate.

Questi chip sono destinati a un’ampia gamma di dispositivi intelligenti: fabbriche digitali, case connesse, infrastrutture urbane, sensori industriali, wearable e automazione domestica. Si tratta di un segmento con volumi molto elevati e margini interessanti, soprattutto grazie alla crescente diffusione dell’Internet of Things.

I nuovi microcontrollori sono basati su un processo produttivo proprietario a 40 nanometri e utilizzano il core Arm Cortex-M33, offrendo prestazioni superiori rispetto alle soluzioni entry-level attualmente disponibili sul mercato. Tra le caratteristiche principali figurano memoria Flash fino a 1 megabyte, sistemi di sicurezza avanzati e protezioni contro attacchi informatici e manomissioni.

Il prezzo di partenza, circa 0,64 dollari per 10.000 unità, rende questi componenti particolarmente competitivi per la produzione di massa di dispositivi smart.

Parallelamente, la strategia industriale di STM continua a puntare sulla presenza diretta in Cina. Il gruppo ha sviluppato un modello definito “in Cina per la Cina”, che prevede partnership locali e joint venture industriali. Un esempio è la collaborazione con Sanan Optoelectronics, finalizzata alla produzione locale di semiconduttori.

Questa impostazione consente all’azienda di beneficiare degli incentivi governativi cinesi e allo stesso tempo ridurre i rischi legati alle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Volendo tirare le somme: il rally di oggi delle azioni STM riflette quindi una combinazione di fattori: politiche industriali favorevoli in Cina, prospettive positive per i chip destinati ai veicoli elettrici, nuovi prodotti e una strategia industriale sempre più integrata nei mercati asiatici. Tutti questi elementi presi nel loro insieme stanno riportando il titolo italo-francese sotto i riflettori degli investitori dopo una fase più complessa per l’intero settore dei semiconduttori.

