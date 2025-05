Target price azioni Unipol - BorsaInside.com

Avanzano dell’1,2 per cento facendo meglio del Ftse Mib ma soprattutto consolidano il verde su base mensile a oltre 13 punti percentuali: è questa la situazione in atto sulle azioni Unipol. La quotata emiliana è tra i migliori titoli da inizio anno con una progressione del 40 per cento ma è anche una delle più performanti su base annua con il rialzo dell’85 per cento. Numeri molto forti che potrebbero far ipotizzare che il margine per una ulteriore progressione possa essersi stretto. E in effetti la statistica dice che se un titolo cresce troppo lo spazio per un ulteriore apprezzamento tende a stringersi. Non ci sono motivazioni particolari alla base di questo principio visto che è naturale che gli investitori siano attratti dai titoli a prezzi più bassi.

Ciò premesso, è questa la situazione delle azioni Unipol oppure la quotata può apprezzarsi ancora? Se guardiamo ai due diversi report redatti da altrettanti analisti sulle prospettive di Unipol, non sembrano esserci dubbi: le quotazioni saranno si cresciute tanto, ma possono continuare a farlo. Questa è una buona notizia sia per chi è già investito sul titolo che per chi vuole iniziare a farlo. Tra l’altro a semplificare il tutto c’è ora il broker eToro che consente di fare trading sulle azioni italiane con un conto in Euro eliminando così le spese di conversione tipiche di altri broker.

📈 Registrati gratis sul broker eToro e prova il conto in Euro in modalità demo

Fin dove possono arrivare le azioni Unipol per gli analisti

Kepler Cheuvreux e Equita sono le due case di analisi intervenute sulle prospettive delle azioni Unipol. in scia alla pubblicazione dei conti del primo trimestre della quotata (periodo chiuso con un utile netto pari a 285 milioni di euro, in aumento del 17,8 per cento rispetto ai 242 milioni contabilizzati nei primi tre mesi dell’anno precedente).

Diciamo subito che tutti e due i giudizi sono positivi. Gli esperti, infatti, hanno confermato il rating buy e quindi l’indicazione di acquisto. Per quello che riguarda il target price esso è stato fissato a 19,5 euro nel report di Kepler Cheuvreux e a 18,5 euro in quello della sim milanese. In entrambi i casi siamo su valutazioni superiori agli attuali prezzi delle azioni Unipol. In particolare il potenziale di upside implicato nella valutazione di Kepler Cheuvreux è decisamente interessante.

Le valutazioni dei due esperti sono una sorta di via libera a restare bullish sulle azioni Unipol che, evidentemente, non hanno ancora finito la loro corsa.

Di avviso completamente diverso sulle prospettive di Unipol sono stati gli analisti di Mediobanca con un report diffuso pochi giorni prima rispetto a quello di Kepler Cheuvreux e Equita. Piazzetta Cuccia ci è andata giù pesante tagliando il rating a neutral da una procedente raccomandazione bullish. In questo caso c’è proprio un cambio di prospettiva con il passaggio dall’ottimismo ad una maggiore prudenza. A compensare il downgrade sul rating c’è la leggera revisione al rialzo del prezzo obiettivo che passa a 17 euro. Quotazioni alla mano, però, si tratta di un target che è molto prossimo ai prezzi attuali e quindi iol margine di rialzo è stretto.

Volendo tirare le somme è evidente che sulle azioni Unipol non ci sia una convergenza di vedute tra gli analisti. Ciò rende più complesso andare a definire la strategia operativa da adottare sul titolo.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.