Primo giorno di contrattazioni per le azioni Kaleon, al debutto sull’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, il mercato dedicato alle PMI dinamiche e competitive. La matricola non sembra essere passata inosservata visto che, a metà giornata, segna un rialzo del 6,25 per cento a 4,25 euro. Una performance in decisa controtendenza rispetto a quello che è il sentiment generale di Piazza Affari. Nella prima seduta della settimana, infatti, tutti gli indici si muovono in negativo riflettendo il leggero peggioramento in atto sui mercati azionari globali. Il fatto che le azioni Kaleon siano finite al centro di forti acquisti acquisti nonostante la situazione generale non favorevole è un evento da prendere però con le dovute precauzioni.

Capita molto spesso, infatti, che titoli debuttati sul paniere delle PMI dinamiche e competitive registrino forti variazioni di prezzo nelle prime sessioni (il più delle volte al rialzo) per poi ritracciare successivamente. Insomma c’è una spiccata fluidità di cui tenere conto.

Chi è Kaleon e come è andato il collocamento

Kaleon è una società attiva nella gestione e valorizzazione di patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche. Le sue azioni sono state ammesse alla negoziazione in modo simultaneo sia sull’Euronext Growth Milan che sull’Euronext Growth Paris (codice ISIN IT0005678104)

Durante la fase di collocamento sono state piazzette complessive 4,5 milioni di azioni, suddivise in questo modo:

4,125 milioni di nuove azioni emesse tramite due aumenti di capitale dedicati

di nuove azioni emesse tramite due aumenti di capitale dedicati 375.000 azioni oggetto dell’opzione di over-allotment, messe a disposizione dall’azionista L6A4 per coprire l’eventuale esercizio della greenshoe da parte del Global Coordinator e del Co-Global Coordinator

Il prezzo di collocamento è stato fissato a 4 euro per azione, determinando per Kaleon una capitalizzazione di esordio pari a circa 56,5 milioni di euro. Il flottante iniziale è stato fissato al 9,2% del capitale; qualora la greenshoe fosse esercitata integralmente, il flottante potrebbe salire fino a 31,86%.

Come sempre accade al debutto delle quotate su Euronext Growth Milan, Borsa Italiana ha stabilito che non saranno consentiti ordini senza limite di prezzo (ordini al meglio). Si tratta di un provvedimento adottato per favorire un avvio ordinato del titolo e ridurre la volatilità tipica delle prime fasi post-listing.

Nota tecnica: il processo di quotazione è stato supportato da un pool di advisor: Emintad Italy come advisor finanziario, Equita SIM come Global Coordinator ed Euronext Growth Advisor per Milano, mentre TP ICAP Europe ha ricoperto il ruolo di Co-Global Coordinator e Listing Sponsor a Parigi.

Lettura finanziaria del debutto delle azioni Kaleon

La domanda raccolta da Kaleon durante il collocamento è la dimostrazione che c’è un interesse concreto per il modello di business della quotata, che si posiziona in un segmento particolare ma in rapida espansione: la gestione professionale di asset culturali e turistici. Il profilo della società, che combina approcci manageriali con finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio, intercetta trend strutturali come la crescita del turismo esperienziale e la maggiore attenzione istituzionale verso la conservazione dei siti storici.

Scendendo più nel dettaglio, con l’operazione di aumento di capitale, Kaleon dispone anche di nuove risorse per alimentare la propria pipeline di progetti. L’azienda punta ad ampliare il portafoglio di asset in gestione sia in Italia sia all’estero, applicando un modello orientato alla sostenibilità economica e alla rigenerazione culturale dei luoghi.

Per finire, a livello finanziario, l’ingresso su due mercati Euronext rappresenta un vantaggio strategico: garantisce maggiore visibilità internazionale e amplia la platea di investitori potenzialmente interessati, soprattutto tra i fondi specializzati in economia culturale, infrastrutture turistiche e imprese ESG-oriented.

Prospettive di Kaleon post-quotazione

Il capitale raccolto offrirà a Kaleon margine per accelerare l’espansione, consolidando un settore che fino a pochi anni fa era frammentato e caratterizzato da modelli gestionali tradizionali. Il potenziale di crescita dipenderà dalla capacità della società di acquisire nuovi asset, ottimizzarne la redditività e instaurare partnership con istituzioni locali e internazionali.

Per gli investitori, il titolo Kaleon offre esposizione a un comparto non ciclico e con dinamiche strutturali favorevoli, pur mantenendo i tipici rischi di scala e execution tipici delle PMI quotate. L’ora della verità ci sarà nel momento in cui verrà rimosso lo stop agli ordini al meglio e il titolo potrà iniziare a fluttuare senza questo meccanismo di protezione.

