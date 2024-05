Trimestrale Generali e novità su politica dividendi: come reagirà il titolo in avvio seduta?

Attenzione puntata sulle azioni Generali Assicurazioni in vista dell’apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana. Il Leone di Trieste ha grandi probabilità di finire nel mirino dei trader fin dal primo minuto di scambi avendo pubblicato i conti del primo trimestre 2024 nel pre-market. Trimestrale Generali in primo piano, quindi, ma non solo perchè il management ha anche fornito delle indicazioni sulla politica dei dividendi del colosso assicurativo nonchè sull’andamento dell’intero esercizio in corso.

I temi caldi sono quindi più di uno e gli investitori interessati a speculare sulla quotata farebbero bene ad esaminare nel dettaglio la relazione del management prima di posizionarsi sulle azioni Generali.

Trimestrale Generali Assicurazioni: migliorano premi lordi e risultato operativo

Il primo trimestre 2024 di Generali si è chiuso con un utile netto normalizzato pari a 1,12 miliardi di euro che è risultato in calo del 9 per cento rispetto agli 1,23 miliardi di euro che erano contabilizzati nei primi tre mesi di un anno fa. Da evidenziare, però, che il primo trimestre 2023 comprese anche un utile non ricorrente pari a 193 milioni di euro al netto delle imposte, riguardante l’avvenuta cessione di un complesso immobiliare londinese. Se quindi si esclude questo effetto, il risultato netto normalizzato di Generali al termine del primo trimestre 2024 avrebbe segnato un aumento dell’8 per cento.

Scendendo nel conto economico, l’utile netto contabile del Leone di Trieste è stato pari a 1,26 miliardi di euro comprendendo anche un al netto delle imposte pari a 58 milioni che è derivato dalla avvenuta cessione di TUA Assicurazioni. Le previsioni della vigilia puntavano su un utile netto normalizzato pari a 979 milioni di euro, con una forchetta compresa tra 849 milioni e 1,02 miliardi di euro.

In rialzo è invece stato il risultato operativo che è passato a 1,9 miliardi di euro rispetto agli 1,8 miliardi messi a segno nel primo trimestre 2023 evidenziando una dinamica positiva del 5,5 per cento. Anche in questo caso va evidenziato che il dato è stato migliore rispetto al consensus degli analisti che era pari a 1,87 miliardi di euro.

Sul fronte patrimoniale, premi lordi complessivi della compagnia assicuratrice hanno segnato un aumento del 21,4 per cento attestandosi a quota 26,39 miliardi di euro e questo è avvenuto grazie alla robusta performance sia del segmento Vita che di quello Danni. In questo caso le stime degli analisti erano per premi lordi complessivi pari a 23,02 miliardi di euro. Alla fine di marzo il patrimonio netto di Generali era pari a 30,11 miliardi di euro con un rialzo del 3,9 per cento nel confronto con i 28,97 miliardi di inizio anno. Sempre a fine marzo gli Asset Under Management totali risultavano essere pari a 670,26 miliardi di euro con una progressione del 2,2 per cento rispetto al 31 dicembre 2023.

Per finire il Solvency Ratio a fine marzo ammontava al 215 per cento, livello che si raffronta con il 220 per cento di inizio 2024. La flessione di 5 punti percentuali è stata imputata dai vertici della compagnia all’acquisizione di Liberty Seguros. Le previsioni degli analisti erano per un Solvency Ratio pari al 214 per cento.

Politica dividendi e previsioni esercizio 2024

Tenendo conto dei risultati che sono stati raggiunti nel primo trimestre 2024, il management di Generali ha confermato che il suo target è quello di arrivare a una crescita annua composta 2021-2024 degli utili per azione nel range tra il 6 e l’8 per cento. Sempre nello stesso arco temporale, la compagnia assicuratrice punta a realizzare flussi di cassa netti disponibili superiori al 8,5 miliardi di euro.

Per quanto concerne la remunerazione degli azionisti, obiettivo dei vertici è quello di corrispondere dividendi cumulati nel triennio 2022-2024 per un ammontare compreso nel range tra 5,2 e 5,6 miliardi. In merito proprio alle cedole, il Leone di Trieste ha anche evidenziato che con il pagamento del dividendo Generali 2024 (relativo all’esercizio 2023) che avverrà il 22 maggio prossimo (la cedola è stata staccata il 20 maggio nell’ambito del dividend day di Borsa Italiana), la quotata ha raggiunto il target previsto nella parte alta della forchetta visto che i dividendi complessivamente pagati nel periodo 2022-2024 saranno pari a 5,5 miliardi di euro.

Come reagiranno le azioni Generali alla trimestrale?

Per provare a capire come potrebbe reagire un titolo alla diffusione dei suoi conti trimestrali è necessario raffrontare i risultati reali con quelle che erano le previsioni della vigilia. Il ragionamento è sempre il solito: conti migliori delle stime potrebbero dar luogo ad un apprezzamento mentre conti peggiori delle attese solitamente causano delusione da parte del mercato.

Detto questo, come si può vedere dal grafico in alto, il prezzo delle azioni Generali nell’ultimo mese ha segnato una progressione del 4,7 per cento mentre anno su anno il rialzo è del 32 per cento. Il titolo sta performando molto bene da inizio 2024 avendo fin qui guadagnato il 23 per cento. Oggi la quotata parte da 23,84 euro.

