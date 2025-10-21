Azioni BPSO e BPER Banca - BorsaInside.com

Piazza Affari nel segno della coppia Banca Popolare di Sondrio – BPER Banca anche nella seduta di oggi. Già protagoniste del rally di ieri, le due banche, unite dal destino della fusione, sono al centro di acquisti molto forti fin dal primo minuto di scambi. I numeri non lasciano spazio ad alcun dubbio interpretativo: +6,42 per cento a 14,33 euro per la Popolare di Sondrio e +6,4 per cento a 10,16 euro per BPER Banca. Dietro di loro le due quotate hanno praticamente fatto il vuoto visto che le più dirette inseguitrici, Monte dei Paschi e Unipol, sono profondamente distanziate (+2,3 per cento la prima e +2 per cento la seconda). Volendo estremizzare al massimo per meglio rendere l’idea, possiamo dire che dietro al verde tonico che colora il Ftse Mib nel suo insieme ci sono in buona parte in forti apprezzamenti di BPER Banca e BPSO.

Tra l’altro il forte rialzo delle due banche, come è ovvio che sia, sta generando anche effetti sul rispettivo andamento di medio e lungo termine. Ad oggi le azioni BPER Banca risultano essere apprezzate del 7,8 per cento su base mensile e del 73 per cento anno su anno mentre quelle della Popolare di Sondrio sono su un +7,7 per cento mensile e su un +98 per cento annuo.

E allora vediamo più nel dettaglio cosa sta succedendo in borsa proprio è in corso la scrittura dell’articolo.

👉🏻 Registrati gratis su eToro per avere la demo di prova (sito ufficiale)

Pioggia di acquisti sulle azioni BPSO e BPER Banca: le cause

Le azioni della Banca Popolare di Sondrio e di BPER Banca si stanno muovendo in forte rialzo spinte da un’operazione che il mercato interpreta come un chiaro segnale di fiducia da parte del management. BPER, prima dell’apertura degli scambi, ha infatti reso noto di aver sottoscritto contratti derivati con una primaria controparte di mercato per ottenere un’esposizione sintetica sulle proprie azioni, pari al 9,99 per cento del capitale.

Questa mossa, che non comporta alcun acquisto diretto di azioni proprie, si può ritenere una strategia di gestione del capitale mirata a ottimizzare il profilo di rischio e a mantenere flessibilità in vista di un possibile piano di buyback futuro. Attraverso strumenti derivati, la banca modenese si assicura una copertura efficace e trasmette al mercato un messaggio di fiducia nella solidità del proprio modello di business e nelle prospettive di crescita.

Il focus degli investitori si concentra inevitabilmente anche sul percorso di integrazione con la Banca Popolare di Sondrio, previsto entro il primo semestre del 2026. L’operazione rappresenta un passo decisivo nel consolidamento del gruppo, con sinergie industriali e operative che rafforzano la struttura patrimoniale e l’efficienza gestionale. Obiettivo dell’integrazione, raggiunta grazie alla riuscita OPA estiva lanciata da Modena su Sondrio, è quello di creare un polo bancario di riferimento, capace di competere in modo più incisivo sul mercato nazionale e con forte radicamento territoriale in un’area tra le più sviluppate d’Italia.

La mossa sui derivati decisa da BPER Banca, quindi, non solo consolida la fiducia del mercato, ma conferma la determinazione del gruppo nel valorizzare il capitale e generare ritorni stabili per gli azionisti.

E’ appunto in questo contesto che stanno maturando i forti acquisti in atto su BPER e, a cascata, sulla Popolare di Sondrio.

Fin qui i fatti. Ci sono poi le voci di corridoio che, sotto un certo punto di vista, sembra pesare più delle notizie reali. A seguito proprio dell’operazione sui derivati decisa da Modena, tra gli osservatori di borsa qualcuno ha iniziato a sospettare che la mossa possa anche essere la prima avvisaglia di una nuova riapertura del risiko bancario che, dopo le operazioni di BPER su BPSO e di Monte dei Paschi su Mediobanca, non ha ora altri fronti aperti. Oggettivamente non ci sono tante prove a supporto di questa ipotesi ma il fatto che, come abbiamo accennato ad inizio articolo, gli acquisti stiano riguardando anche altre banche tra cui quell’Unipol “vicina” a BPER Banca, un qualche sospetto lo fa venire.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 3.7 /5 ✓ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.1 /5 ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 3.5 /5 ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.2 /5 ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it