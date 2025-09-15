Azioni Cucinelli - BorsaInside.com

La prima seduta settimanale della borsa di Milano è tutta nel segno di Brunello Cucinelli. La maison della moda, dopo neppure mezzora dall’apertura degli scambi, si sta già mettendo in evidenza con un rialzo di oltre il 3,8 per cento a 101,4 euro. Gli acquisti in atto sulla quotata sono talmente forti da aver generato il classico effetto dominio sulle altre quotate del settore. Non è quindi un caso se, alle spalle proprio di Cucinelli nella classifica dei migliori titoli della giornata, spiccano le azioni Moncler con il loro verde del 3 per cento a 50,82 euro. In questo articolo andremo a focalizzare l’attenzione sulla sola Cucinelli per provare a capire quali possano essere le ragioni alla base di un rally così ampio. Insomma, senza girarci tanto attorno, perchè tutti stanno comprando azioni Cucinelli a raffica?

Rispondere a questo interrogativo significa capire cosa fare con il titolo e se vale la pena entrare ai prezzi attuali.

Perchè le azioni Brunello Cucinelli stanno volando in borsa

Chi opera sui mercati è consapevole della forza che, spesso, le revisioni delle raccomandazioni da parte degli analisti hanno sui titoli coinvolti. Un upgrade nel rating o al contrario un downgrade sono in grado di impattare tantissimo sulla quotata interessata. Dimostrazione di questo rapporto di causa e effetto la si sta avendo oggi proprio sulle azioni Brunello Cucinelli. Dietro alla corsa a comprare c’è infatti la decisione degli analisti di JP Morgan di assegnare al titolo della moda rating overweight e target price a 135 euro. Con questa valutazione, la banca d’affari Usa si va ad inserire nel novero di banche e analisti che vantano già da tempo una view bullish sulle azioni Brunello Cucinelli.

Overweight sta per aumentare il peso in portafoglio ovvero sovra-pesare. Non possiamo parlare di un rating buy (ossia comprare) in senso stretto ma una valutazione simile è comunque improntata all’ottimismo. Le deduzioni positive che arrivato dalla nuova valutazione di JP Morgan non si fermano però qui ma riguardano anche il prezzo obiettivo. Con un target fissato a 125 euro, infatti, il margine di potenziale rialzo rispetto a quelli che sono gli attuali prezzi è enorme. Non c’è quindi da stupirsi se la nuova copertura arrivata dagli Stati Uniti ha generato così tanta euforia da parte dei trader.

Buona regola nel momento in cui si esaminano le valutazioni degli analisti, è non prendere i giudizi mai da soli ma, al contrario, metterli almeno in relazione con quelle che sono le altre valutazioni più recenti. Ebbene nel caso di Brunello Cucinelli ad esprimersi prima di JP Morgan erano stati gli analisti di Berenberg che proprio ad inizio settembre aveva reiterato il rating buy (comprare) con prezzo obiettivo a 125 euro. E poco prima anche UBS aveva confermato la sua indicazione di acquisto sulla maison della moda con target price leggermente più basso: 123 euro.

Ad ogni modo, volendo un pò tirare le somme, c’è una certa convergenza di vedute tra gli esperti e questo è sintomatico dell’esistenza di una view ben precisa sul titolo guidato dal visionario imprenditore-filoso umbro.

Nel 2025 le azioni Bunello Cucinelli si sono deprezzate

Il forte rialzo che il titolo Cucinelli sta segnando nella seduta di oggi, determina un ulteriore incremento del verde che la quotata ha messo a segno nel corso dell’ultimo mese. Rispetto a un mese fa i prezzi sono ora più alti del 4,6 per cento. Tuttavia c’è ancora un passivo nella prestazione da inizio anno. Nel 2025 le azioni Cucinelli hanno infatti perso il 3,6 per cento. Ciò è stato soprattutto un effetto del tracollo registrato nella prima metà di aprile quando, a causa dell’introduzione dei dazi americani, tutti i listini di borsa sono andati a picco con le azioni del settore lusso che sono state costrette a subire un forte sell-off proprio a causa della loro forte esposizione sul mercato americano. Ad addolcire il dato relativo alla prestazione nel corso del 2025 è comunque il dato anno su anno che al contrario evidenzia un verde del 20 per cento.

Anche queste indicazioni sono da tenere in considerazione prima di andarsi ad esporre sulla quotata non solo in modo diretto ma anche con strumenti di tipo derivato come i CFD.

