In una giornata improntata al rialzo per la borsa di Milano, è tra le Mid Cap che si possono trovare gli spunti più interessanti. Le azioni Danieli & C., fin dal primo minuto di scambi, sono sulla cresta dell’onda con una progressione del 4,23 per cento a quota 51,70 euro. Grazie al rialzo il titolo del segmento siderurgia porta il verde accumulato nell’ultimo mese ad oltre il 12 per cento e quello anno su anno a oltre il 102 per cento! Numeri impressionanti su tutti i fronti che fanno di questa quotata una delle migliori del paniere Mid Cap. A noi però interessa specificatamente quello che sta avvenendo nella seduta di borsa di oggi: cosa spinge la corsa a comprare azioni Danieli? Il rally non è infatti un caso.

I nuovi ordini in India lanciano i buy su Danieli

Per un titolo del settore industriale i nuovi ordini sono una vera e propria linfa. E proprio l’aggiudicazione di nuovo commesse è alla base del rally odierno del titolo.

In particolare Danieli & C., ha reso noto di essere stata selezionata da Steel Authority of India Limited (SAIL), principale produttore pubblico di acciaio del Paese, come partner tecnologico per la realizzazione delle dotazioni core del nuovo impianto siderurgico integrato presso lo stabilimento IISCO Steel Plant di Burnpur, nello Stato del West Bengal.

L’intervento affidato a Danieli riguarda la fornitura di infrastrutture tecnologiche avanzate che costituiscono il cuore del processo produttivo dell’acciaieria, con particolare attenzione a efficienza, digitalizzazione e sostenibilità operativa. La commessa comprende linee e sistemi ad alto contenuto ingegneristico, progettati per ottimizzare la produttività dell’impianto e ridurre l’impatto energetico complessivo. Secondo quanto comunicato dalla società, il valore complessivo degli ordini destinati al gruppo friulano ammonta a circa 500 milioni di euro, cifra che contribuirà a rafforzare significativamente la visibilità dei ricavi sul medio periodo.

L’attivazione formale degli ordini è prevista entro dicembre 2025, con la firma definitiva dei contratti. Una volta perfezionati, tali accordi incrementeranno la pipeline di progetto del gruppo e offriranno una maggiore stabilità al backlog industriale, consentendo una pianificazione più efficiente delle attività e dei flussi finanziari.

L’assegnazione della fornitura da parte di SAIL rappresenta inoltre un riconoscimento della capacità tecnologica di Danieli, in un contesto, quello della siderurgia indiana, in fase di forte espansione strutturale grazie agli investimenti governativi.

Dal punto di vista finanziario, l’operazione si inserisce in un quadro caratterizzato da una domanda globale crescente di soluzioni produttive ad alta efficienza e da una crescente attenzione alla modernizzazione degli impianti metallurgici nei Paesi emergenti. Per Danieli, la nuova commessa rafforza la posizione competitiva in un mercato strategico e consente al gruppo di confermare la traiettoria di crescita del portafoglio ordini, con potenziali ricadute positive sulla marginalità future grazie al mix di tecnologie ad elevato valore aggiunto.

Non c’è quindi da stupirsi nè della reazione in borsa con il boom di acquisti e nè della valutazione positiva da parte degli analisti.

Per Equita le azioni Danieli sono da comprare

Un commento all’aggiudicazione del nuovo contratto da parte di Danieli è subito arrivato da Equita. Per la sim milanese il valore del contratto è pari al 16 per cento della raccolta ordini 2026 della divisione plant-making del gruppo siderurgico. Un fetta consistente che non fa altro che rafforzare la possibilità che Danieli possa centrare le stime ambiziose sul fronte ordini che la sim milanese pone per il 2026 a 3,3 miliardi contro i 2,7 miliardi del 2024-2025.

Proprio in ragione di questa valutazione, gli analisti hanno ribadito la view bullish sul titolo con target price a 53 euro e quindi buon spazio di upside. Anche per Banca Akros le azioni Danieli possono salire fino a 53 euro e sono da accumulare (rating accumulate) visto che l’ordine aggiudicato in India non solo è significativo ma aumenta anche la visibilità sul portafoglio ordini.

