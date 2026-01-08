Azioni Danieli & C. - BorsaInside.com

Seduta di forte rialzo per Danieli, con il titolo in progresso di circa il 4 per cento in un contesto che conferma una tendenza già molto robusta. Le azioni del gruppo friulano specializzato in impianti siderurgici e tecnologie per l’acciaio mostrano infatti una performance di +8 per cento da inizio 2026 e un balzo anno su anno del 114 per cento, numeri che collocano Danieli tra i best performer di Piazza Affari nel segmento industriale.

Il movimento odierno non è episodico, ma si inserisce in una dinamica di mercato alimentata da nuovi contratti, crescente visibilità sul portafoglio ordini e aspettative positive sull’esercizio 2025/2026. Insomma non un solo driver ma più che altre un mix di fattori che alimenta l’appeal e quindi la netta tendenza a comprare azioni Danieli in borsa.

Il catalyst: accordo strategico con Hyundai Steel negli Stati Uniti

A innescare gli acquisti odierni è stato l’annuncio della selezione di Danieli come partner tecnologico di Hyundai Steel per la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di acciaio green in Louisiana, negli Stati Uniti. Il contratto ha un valore di 650 milioni di dollari, una dimensione rilevante anche in termini relativi.

L’accordo rappresenta circa il 10 per cento dell’attuale portafoglio ordini di Danieli e circa il 12 per cento dell’intake atteso per l’anno fiscale 2025/2026, confermando l’elevato impatto dell’operazione sui conti prospettici.

Dal punto di vista strategico, il progetto rafforza inoltre il posizionamento del gruppo nelle tecnologie a basse emissioni, un’area su cui si concentrano gli investimenti dei grandi player globali dell’acciaio.

Ordini in crescita e pipeline sempre più solida

Il contratto statunitense si inserisce in una sequenza di aggiudicazioni rilevanti. Solo a dicembre, Danieli aveva annunciato un accordo da circa 500 milioni di euro in India, a conferma di un flusso di nuove commesse ben distribuito geograficamente.

Già a ottobre, il management aveva rivisto al rialzo le stime sul portafoglio ordini a giugno 2026, portandole a 6,0–6,2 miliardi di euro, rispetto alla precedente forchetta di 5,7–6,0 miliardi. Il dato implica una crescita annua stimata tra l’11 per cento e il 15 per cento rispetto ai 5,4 miliardi di euro registrati a giugno 2025, rafforzando la visibilità sui ricavi futuri.

Per il mercato, questa dinamica è particolarmente rilevante: nel modello di business di Danieli, il portafoglio ordini rappresenta un indicatore chiave della capacità di generare fatturato e margini nei trimestri successivi.

Le stime sull’esercizio 2025/2026: crescita moderata ma di qualità

Guardando alle previsioni per l’esercizio 2025/2026, Danieli, come reso noto ad ottobre in occasione dell’approvazione dei conti 2024/2025, si attende ricavi compresi tra 4,2 e 4,3 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con i 4,2 miliardi dell’ultimo esercizio. Il focus, tuttavia, è sulla qualità della crescita più che sull’espansione dei volumi.

Ancora il margine operativo lordo (Ebitda) è previsto nel range tra 430 e 450 milioni di euro, a confronto con i 437,8 milioni dell’ultimo esercizio, a dimostrazione di una tenuta della redditività nonostante un contesto industriale globale ancora complesso. Un ulteriore contributo è atteso dalla graduale ripresa della divisione ABS (produzione di acciaio), che nel 2025/2026 dovrebbe tornare a incidere positivamente sui risultati.

Solidità finanziaria e leva sotto controllo

Dal punto di vista finanziario, Danieli continua a presentare un profilo solido. La posizione finanziaria netta a fine esercizio è stimata tra 700 e 800 milioni di euro e quindi viene confermata la struttura patrimoniale in grado di sostenere nuovi investimenti e potenziali ciclicità del settore.

Proprio questo elemento contribuisce a spiegare la fiducia del mercato: in una fase in cui molti gruppi industriali devono fare i conti con leva elevata e costi finanziari in aumento, Danieli si distingue per flessibilità e capacità di autofinanziamento.

Cosa fare con le azioni Danieli in borsa?

Il rally del titolo Danieli riflette aspettative già molto ambiziose, come dimostra il +114 per cento su base annua. Il mercato sembra scommettere sulla continuità del momentum industriale, più che su un singolo contratto. La combinazione di transizione green, pipeline ordini in crescita e visibilità sugli utili rende Danieli una storia ancora appetibile per gli investitori, pur in presenza di valutazioni più tirate rispetto al passato.

Nel breve termine, la volatilità non è da escludere. Ma sul piano fondamentale, il messaggio che arriva dal mercato è chiaro: Danieli è oramai diventata una piattaforma tecnologica centrale nella trasformazione dell’industria siderurgica globale.

