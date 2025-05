Azioni Fincantieri - BorsaInside.com

In un avvio di seduta molto tranquillo, a Piazza Affari spicca il rialzo molto forte sul Mid Cap delle azioni Fincantieri. La quotata della cantieristica sta segnando una progressione del 4 per cento agganciando quota 13 euro. Si tratta di un verde decisamente consistente che non può non far sorgere un qualche campanellino anche perchè, proprio a seguito di questa forte variazione, le azioni Fincantieri aumentano la loro progressione su base mensile al 20 per cento portando il verde anno su anno al 190 per cento!

Qui non servono commenti perchè siamo effettivamente dinanzi a numeri da capogiro. Quello che stupisce è che le azioni Fincantieri pur avendo corso tantissimo nell’ultimo anno non sembrano proprio essere intenzionate a battere la fiacca. Una buona notizia per i trader che le hanno in portafoglio o che comunque sono interessati a fare trading su questa quotata usando, ad esempio, broker come il celebre eToro che ha il vantaggio di non avere spese di conversione valutaria visto che il conto è in Euro.

📈 Visita il sito ufficiale di eToro per saperne di più sul broker

Cosa si cela dietro al rally delle azioni Fincantieri

La corsa a comprare azioni Fincantieri che è in atto oggi, ha un motivo ben preciso. La società della cantieristica ha infatti presentato un suo segmento che sarà interamente dedicato alla subacquea.

Il gruppo ha comunicato che nel 2024 il comparto dei sistemi sottomarini ha rappresentato circa il 4 per cento dei ricavi complessivi. Tuttavia, le proiezioni del management indicano una crescita significativa, con un’incidenza attesa dell’8 per cento sui ricavi totali entro il 2027. In termini assoluti, si prevede che il settore genererà ricavi per circa 820 milioni di euro, con un Ebitda che viene stimato di 152 milioni e una marginalità vicina al 19 per cento.

Il percorso di crescita è già delineato: per il 2025 sono attesi ricavi per circa 660 milioni di euro, con un Ebitda margin del 17,4 per cento, mentre nel 2026 le entrate dovrebbero salire a 720 milioni, con una marginalità prevista del 18 per cento.

A rafforzare questa strategia di Fincantieri è arrivata la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) con Graal Tech, azienda italiana specializzata nella progettazione e costruzione di sistemi meccatronici sottomarini. L’intesa che è stata raggiunta prevede l’avvio di una collaborazione commerciale su obiettivi strategici comuni nei settori civile, militare e dual use.

Tra i principali punti dell’accordo c’è la creazione di un centro per il collaudo e l’addestramento dei piloti di veicoli unmanned underwater, oltre a iniziative congiunte di co-sviluppo tecnologico, in esclusiva, per veicoli subacquei di piccole e medie dimensioni.

L’intesa che Fincantieri ha sottoscritto con Graal Tech si può considerare un passaggio fondamentale nella diversificazione delle attività del gruppo e conferma l’interesse della quotata italiana per le tecnologie avanzate nel campo sottomarino, in un’ottica di rafforzamento delle capacità duali e di espansione nei segmenti ad alto valore aggiunto. In ultimo è la dimostrazione dei sempre più ambiziosi obiettivi di crescita nei prossimi anni per la società italiana. Forse è proprio questo aspetto ciò che dovrebbe essere maggiormente tenuto in considerazione dagli investitori interessati a posizionarsi sulla quotata.

Ma gli analisti cosa pensano delle prospettive di Fincantieri?

Fin ad ora abbiamo fatto il punto sui driver che stanno spingendo le azioni Fincantieri. Ma gli analisti cosa pensano del titolo? Diciamo che le prospettive non sono tanto ottimistiche. Il report più recente è quello di Equita che appena pochi giorni fa ha confermato il rating hold con target price alzato a 11,4 euro. La raccomandazione espressa dalla sim milanese sta per mantenere mentre il prezzo obiettivo è addirittura più basso delle quotazioni attuali. Almeno per Equita, quindi, le azioni Fincantieri non hanno margine di upside ovviamente perchè hanno corso troppo.

Leggermente diversa la precedente valutazione di Intesa Sanpaolo che ha confermato il rating buy sul titolo con target price aumentato a 13 euro. In questo caso la raccomandazione è di comprare anche se il potenziale di rialzo è nullo.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.