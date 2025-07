Azioni Interpump - BorsaInside.com

Sono le azioni Interpump a movimentare la seduta di borsa di oggi. La quotata del settore industriale si sta mettendo in evidenza con un rialzo di oltre il 5,7 per cento a 37,5 euro. Tenendo conto che il secondo miglior titolo della seduta, Moncler, segna un rialzo del 2,1 per cento e che l’andamento generale del Ftse Mib è completamente piatto, viene da subito da pendere che alla base della vera e propria corsa a comprare azioni Interpump ci siano motivi di tipo domestico.

Cosa sta spingendo il rialzo delle azioni Interpump è la domanda che tanti trader si staranno certamente ponendo mentre è in corso la scrittura del post. Prima di analizzare i motivi del rally può essere utile inquadrare l’andamento del titolo su un intervallo di tempo più grande del semplici giornaliero. Dal grafico balzo subito all’occhio che mentre mese su mese le azioni Interpump sono cresciute dell’8 per cento (con un rialzo del 7 per cento solo nell’ultima settimana), da inizio anno spicca un rosso del 13 per cento. Parliamo quindi di un titolo non particolarmente brillante nel corso del 2025 ma che, ultimamente, ha invertito il trend.

I prezzi convenienti (anche nel raffronto con le quotazioni di un anno fa) potrebbero essere la prima ragione alla base del rally. Solito meccanismo per cui un investitore tende a comprare ciò che costa di meno ma che però ha valore potenziale. Ora anche con la nuova funzionalità del trading nazionale recentemente lanciata dal broker eToro.

📈 Sulle azioni Interpump puoi fare trading nazionale con il broker eToro (sito ufficiale)

Cosa sta succedendo alle azioni Interpump

Interpump non ha pubblicato i conti del primo semestre 2025 e quindi non c’è questo driver dietro al rally. Ma non ci sono neppure altre notizie particolarmente price sensitive. E allora cosa spinge gli investitori a correre a comprare?

Un’ipotesi potrebbe essere la nuova copertura assegnata dagli analisti di Intermonte. La sim ha infatti assegnato alle azioni Interpump rating outperform (ossia faranno meglio del settore di riferimento) e target price a 43 euro). Si tratta di una valutazione decisamente ambiziosa visto che gli attuali prezzi del titolo sono distanti di ben 5,5 euro circa (presenza di un forte potenziale di upside). Alla base del giudizio positivo espresso da Intermonte c’è la convinzione che la quotata attiva nella costruzione di pompe ad alta pressione, possa essere molto vicina a raggiungere le previsioni fissate sull’esercizio 2025. Un’aspettativa che in vista della prossima pubblicazione dei conti semestrali non può non suscitare euforia da parte degli investitori che infatti comprano.

Il giudizio espresso da Intermonte non si discosta tanto da una precedente valutazione che era era arrivata sul titolo dagli analisti di Berenberg. Proprio settimana scorsa, infatti, gli esperti avevano confermato il rating buy (comprare) pur abbassando il prezzo obiettivo a 49 euro. Anche la view di questi analisti è quindi bullish.

In generale sulle azioni Interpump ci sono 7 coperture attive di cui 2 buy e 3 hold (mantenere). Molto interessante il target price medio che è fissato a oltre 42 euro per un potenziale di upside di 20 punti percentuali. Ciò che si può pensare osservando questi giudizi è che ci sia molto spazio di crescita nonostante il rialzo messo a segno nell’ultimo mese.

Cosa dice l’analisi tecnica sulle azioni Interpump

La corsa a comprare azioni Interpump in atto nella seduta di oggi, porta i prezzi su livelli tecnici molto significativi. Tanto per iniziare è stato già raggiunto un massimo intraday a 37,94 euro che di fatto ha comportato il superamento dell’obiettivo a 37,76 euro. Vista la consistenza della progressione non è da escludere che a questo punto i prezzi possa anche correggere e in tal caso un obiettivo si potrebbe collocare a 36,5 euro. Ma ammettiamo che il trend al rialzo dovese proseguire sotto la pressione della corsa a comprare in atto da questa mattina. In tal caso non è da escludere che i prezzi si possano anche affacciare attorno ai 39 euro.

Situazione molto dinamica per i trader, quindi, che possono anche operare in ottica speculativa intraday.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.