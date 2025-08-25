Azioni Monte dei Paschi - BorsaInside.com

Un titolo che in prima di Ottava si sta decisamente prendendo la scena è Monte dei Paschi. La banca toscana è sulla cresta dell’onda fin dall’apertura degli scambi e al giro di boa delle 13,30 si sta avvicinando con un rialzo del 2,3 per cento a 8,48 euro. Almeno da quello che si può vedere per adesso, non c’è alcun titolo che regge il ritmo di Monte dei Paschi (il Ftse Mib è praticamente inchiodato sulla parità). Grazie al rialzo in atto oggi, la banca toscana migliora ancora di più la sua prestazione mensile che ora presenta un verde del 19 per cento. Impressionante poi il rialzo accumulato nell’ultimo anno che è ora pari ad oltre il 62 per cento. Numeri da capogiro per la quotata senese che deve gran parte dell’apprezzamento registrato nel lungo termine all’oggettivo miglioramento dei conti e del profilo patrimoniale oltre che alla forza esercitata dal risiko del settore bancario italiano (MPS ha in corso un’OPS sulle azioni Mediobanca).

In questo quadro a dir poco ottimistico, ci potrebbe essere solo una nota stonata: la possibilità che, come i titoli troppo apprezzati, anche MPS possa perdere di appeal. Diciamo subito che da quello che si può vedere in borsa oggi, non sembra proprio essere questo il caso. Questa è una buona notizia per i trader interessati ad entrare sul titolo e che ora possono farlo anche con il broker eToro (conto demo + servizio di trading nazionale).

Cosa sta succedendo alle azioni MPS

Focalizziamo la nostra attenzione su quello che sta accadendo in prima di Ottava alle azioni Monte dei Paschi. Apparentemente la sola ragione alla base della visibilità è rappresentata dall’annuncio relativo al rimborso anticipato di un’obbligazione subordinata tier 2. La banca ha reso noto la sua intenzione di esercitare l’opzione di rimborso integrale anticipato dell’obbligazione subordinata Tier 2 “€300.000.000 8,500 per cent. Reset Callable Subordinated Notes”, identificata dal codice ISIN XS2228919739.

Il rimborso verrà eseguito alla pari, comprensivo degli interessi maturati e non ancora corrisposti, nella data del 10 settembre 2025. In altre parole, gli obbligazionisti riceveranno il valore nominale del titolo insieme alla cedola maturata fino alla data di rimborso.

Il richiamo anticipato di questo strumento subordinato non ha sorpreso più di tanto gli investitori. Si tratta infatti di un bond Tier 2 con cedola relativamente elevata (8,5 per cento), emesso in un contesto di mercato più complesso rispetto all’attuale. Il rimborso anticipato consente a MPS di ottimizzare il proprio profilo di costo del capitale, riducendo gli oneri finanziari e rafforzando al contempo la flessibilità nella gestione della struttura patrimoniale.

Per gli investitori, l’operazione significa la restituzione del capitale investito con il riconoscimento degli interessi maturati. Il rimborso alla pari rappresenta una garanzia di valorizzazione integrale del titolo, senza penalizzazioni legate al richiamo anticipato.

La decisione della banca toscana di procedere al rimborso del bond, rientra in una più ampia strategia di consolidamento ed evidenzia la capacità dell’emittente di gestire con maggiore autonomia e solidità strumenti complessi come le obbligazioni subordinate, migliorando il proprio posizionamento in vista delle sfide del settore bancario europeo.

Il rimborso di un titolo Tier 2 invia un segnale positivo anche al mercato azionario (e da qui il rialzo dei prezzi del titolo) essendo la conferma del percorso di rafforzamento finanziario intrapreso dopo anni difficili.

Sfondato il recente target a 8,2 euro fissato da Intesa Sanpaolo

Grazie alla corsa all’acquisto in atto oggi, le azioni MPS travolgono anche il nuovo target price di recente assegnato, nell’ambito di una rivalutazione migliorativa, dagli analisti di Intesa Sanpaolo. Prima di ferragosto la banca italiana aveva confermato il rating buy (comprare) portando il target price a 8,2 euro. Già il 19 agosto, le azioni MPS avevano chiuso sopra questo livello e oggi stanno mandando ancora più oltre. La view è quindi tutta bullish anche perchè c’è un potenziale catalizzatore che pesa come un macigno.

L’OPS di Mediobanca su Banca Generali è praticamente morta e le probabilità che ciò possa significare un trampolino di lancio per l’OPS di MPS su Piazzetta Cuccia sono molto alte. Del resto, proprio dopo il fallimento dell’operazione su Banca Generali, le azioni di Piazzetta Cuccia portate in adesione all’OPS MPS sono schizzate al 19,4267 per cento dei titoli oggetto dell’offerta con una forte accelerazione rispetto alle settimane precedenti. Il segnale è quindi chiaro.,

