Dopo essere rimaste nelle retrovie del gruppo alla testa del Ftse Mib, le azioni Poste Italiane a metà mattinata si prendono tutta la scena e balzano in vetta al paniere di riferimento di Piazza Affari. Mentre è in corso la redazione del post, la quotata gialla registra un rialzo del 2,7 per cento a 18,34 euro contro un Ftse Mib che subisce un calo dello 0,17 per cento. La vera e propria corsa a comprare azioni Poste Italiane che è in atto anche mentre è in corso la redazione dell’articolo, è scattata non appena sono stati diffusi i conti semestrali della quotata. La semestrale di Poste è quindi alla base dell’euforia in atto sul titolo e va esaminata nel dettaglio per comprendere fino in fondo le ragioni della corsa all’acquisto e le prospettive del titolo.

Il grafico storico dice che Poste Italiane non è una quotate come tutte le altre. Oramai da anni sulla cresta dell’onda a Piazza Affari, la società guidata da Del Fante continua a crescere in modo costante nel tempo garantendo rendimenti molto interessanti ai suoi azionisti. A dirlo non sono siamo noi ma gli stessi numeri: nel corso dell’ultimo mese il titolo Poste si è apprezzato del 3,7 per cento mentre da inizio anno la prestazione è positiva per il 33 per cento e su base annua il rialzo è del 50 per cento.

Numeri da sogno per molte altre quotate e che, nel caso di Poste, sono stati alla base delle strategie profittevoli dei trader rialzisti.

I dettagli della semestrale di Poste Italiane

Semestrale Poste Italiane in primi piano dunque. E allora vediamo come è andato il primo semestre della quotata gialla.

La società ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con ricavi pari a 6,46 miliardi di euro, in aumento del 4,8 per cento rispetto ai 6,16 miliardi di un anno fa. Variazione positiva anche per la redditività con il risultato operativo che è salito a 1,66 miliardi di euro, con una crescita dell’11,5 per cento rispetto agli 1,49 miliardi dello scorso anno. Rialzo a doppio cifra per l’utile netto che alla fine di giugno si è attestato a 1,17 miliardi, segnando un incremento del 14 per cento rispetto ai 1,03 miliardi dei primi sei mesi del 2024.

Focalizzando l’attenzione sul secondo trimestre del 2025, i ricavi hanno raggiunto i 3,26 miliardi di euro evidenziando un rialzo del 4,5 per cento mentre l’utile netto ha registrato una progressione del 9,1 per cento su base annua, attestandosi a 572 milioni di euro contro i 525 milioni del secondo trimestre 2024. L’aspetto interessante è che entrambi i dati hanno superato le stime degli analisti, che prevedevano ricavi per 3,21 miliardi e un utile netto di 540 milioni.

Dal punto di vista patrimoniale, al 30 giugno 2025 la posizione finanziaria netta di Poste Italiane risultava positiva per 4,24 miliardi di euro, leggermente in calo rispetto ai 4,34 miliardi di inizio anno. Sempre alla fine del mese di giugno, le Attività Finanziarie Investite erano pari a 600 miliardi di euro, in crescita di 9 miliardi rispetto a gennaio.

Proprio il fatto che i numeri del secondo trimestre abbiano battuto le previsioni della vigilia, potrebbe aver scatenato la corsa a comprare azioni Poste Italiane. Ma c’è anche un secondo fattore che forse pesa più del primo: il miglioramento delle stime su tutto l’esercizio 2025.

Previsioni 2025 di Poste Italiane in miglioramento: cosa fare in borsa?

Nell’ambito dell’approvazione dei conti semestrali, il management di Poste Italiane ha rivisto al rialzo le previsioni su tutto l’esercizio. In particolare quelle relative a risultato operativo adjusted e utile netto, risultano essere aumentate, rispettivamente a 3,2 miliardi e a 2,2 miliardi di euro. Le precedenti stime erano 3,1 miliardi nel primo caso e 2,1 miliardi di euro nel secondo.

Più che i conti semestrali molto forti (il periodo si è chiuso con ricavi e redditività in aumento) a pesare sull’umore degli investitori spingendoli all’acquisto è stato quindi l’aumento delle previsioni sull’anno corrente.

E allora la domanda diviene inevitabile: cosa fare con le azioni Poste una volta smaltita l’euforia di oggi? Gli analisti nelle loro recenti valutazioni sono stati piuttosto freddini. Ad esempio proprio nei giorni scorsi KBW faceva discutere per la sua decisione di tagliare il rating a market perform alzando il target price a 16,5 euro (sotti ai prezzi attuali). Una valutazione simile, alla luce dei conti di oggi, appare troppo prudenziale e infatti forse è meglio guardare ai 5 buy su 14 valutazioni totali che sono in atto sul titolo prima di posizionarsi. Del resto sul titolo è presente un upside potenziale medio del 6 per cento che offre ancora spazi di apprezzamento nonostante gli alti valori.

