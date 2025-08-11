Azioni Recordati - BorsaInside.com

C’è un titolo che fin dall’apertura delle contrattazioni della prima seduta settimanale di Piazza Affari sembra proprio essere finito nel mirino dei compratori. Stiamo parlando delle azioni Recordati su cui è in atto una vera e propria corsa agli acquisti. I numeri dicono tutto: +2,5 per cento a 50,95 euro dopo circa un’ora dall’avvio delle contrattazioni. A tenere testa alle azioni Recordati, in un contesto generale che vede il paniere di riferimento calare dello 0,11 per cento, sono sono le azioni Telecom Italia mentre tutti gli altri titoli in verde non arrivano neppure ad un rialzo dell’1,5 per cento.

Tornado alle Recordati, proprio la netta tendenza a comprare che sembra essersi imposta oggi e con tutta probabilità potrebbe essere destinata a proseguire anche nelle prossime ore, consente al titolo di tagliare il rosso dell’ultimo mese al 6,6 per cento e quello annuo all’1,5 per cento. Questi numeri ci suggeriscono che stiamo parlando di un titolo che non se l’è passata particolarmente bene nell’ultimo periodo e che oggi gode del suo momento di appeal. Una situazione ideale per i trader che volessero entrare sulla quotata sfruttando proprio rialzo di oggi e prezzi bassi. Questi trader ora possono farlo anche con l’innovativo strumento di trading nazionale del broker eToro.

Corsa a comprare azioni Recordati: cosa spinge gli acquisti

Considerando l’andazzo generale del Ftse Mib e l’entità del verde di Recordati, è normale chiedersi perchè il titolo sia oggi sotto ai riflettori dei compratori. La stagione delle trimestrali della borsa di Milano è chiusa e quindi è chiaro che c’è dell’altro a spiegare il balzo dei prezzi.

E in effetti è una promozione degli analisti ad aver determinato la corsa all’acquisto. Ci stiamo riferendo al report con cui gli esperti di Jefferies hanno aumentato sia il rating che il target price sulla quotata del settore farmaceutico.

In particolare la raccomandazione sulle azioni Recordati è salita dal precedente hold (ossia mantenere) che risaliva al mese di maggio a buy ossia comprare. Parallelamente anche il prezzo obiettivo è stato aumentato dal precedente 55 euro a 61,5 euro. Tenendo conto di quello che è l’attuale valore di borsa delle azioni Recordati, quello che emerge dall’upgrade completo degli analisti di Jefferies è un potenziale di rialzo di oltre 10 euro. Se non è una spinta agli acquisti in borsa questa…

Ma da dove arriva tutto questo ottimismo espresso da Jefferies?

Ecco perchè le azioni Recordati sono da comprare

Nel report di Jefferies viene ovviamente spiegato il motivo alla base della doppia promozione del colosso del settore farmaceutico. Secondo l’analisi della banca d’affari, l’attuale prezzo delle azioni incorpora un CAGR dei ricavi compreso tra il -1 per cento e il +2 per cento per il periodo 2024-2027, una stima ben al di sotto della guidance ufficiale dell’azienda, che prevede un incremento annuo nel range tra il 9 ne l’11 per cento.

A sostenere la nuova impostazione positiva è secondo gli analisti il segmento Malattie Rare, trainato in particolare dalle performance attese dei farmaci Enjaymo e Isturisa. Questi prodotti, alla luce di quello che si può leggere nell’analisi, rappresentano un motore chiave per lo slancio commerciale della multinazionale farmaceutica italiana.

La società ha inoltre segnalato una migliore visibilità sui margini e il rafforzamento delle vendite come elementi centrali nel supportare un outlook più ottimistico.

Sul fronte strategico, fusioni e acquisizioni restano un pilastro per il percorso di crescita: Jefferies stima infatti che sarà necessaria una spesa media di circa 450 milioni di euro l’anno per raggiungere l’obiettivo di raddoppiare i ricavi del 2024 entro il 2030. Tuttavia, l’accordo che è stato recentemente siglato per l’acquisizione dei diritti su Vazkepa, contribuirà ad attenuare la necessità di ulteriori operazioni straordinarie di M&A nel breve periodo.

Insomma è una view bullish completa quella prospettata da Jefferies sulle azioni Recordati. Tra l’altro il nuovo target price a 61,5 euro è anche più alto di quella medio a 59,6 euro che è risultante dalle 10 valutazioni attualmente in essere sulla quotata (accumulate in rating medio).

