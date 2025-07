Comprare azioni Safilo - BorsaInside.com

In un contesto generale che vede la borsa di Milano muoversi senza grandi sussulti, è un titolo non del Ftse Mib a fare particolarmente rumore. Stiamo parlando di Safilo che, dopo aver aperto gli scambi con un rialzo di oltre 9 punti percentuali, ora si sta attestando su un verde del 6 per cento a quota 0,98 euro. La vera e propria corsa a comprare azioni Safilo che è in atto oggi impatta sulla performance a un mese del titolo che ora è positiva per l’8,4 per cento. Il trend al rialzo è confermato anche dal dato da inizio anno (+1,67 per cento) mentre, allungano ancora di più l’intervallo di esame, su base annua resta un rosso del 7 per cento. Volendo già ora trarre delle conclusioni possiamo dire che Safilo, dopo le difficoltà del 2024, sembra ora essere orientato al recupero. Ma c’è differenza tra un semplice rilancio delle quotazioni e il rally che è in atto da questa mattina. E allora andiamo a vedere quello che sta accadendo al titolo concentrando l’attenzione sulle ragioni alla base del rally.

Perchè tutti corrono a comprare azioni Safilo?

A fine giugno Safilo aveva annunciato l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie e già in quella circostanza i prezzi della quotata erano schizzati. Questa notizia, però, centra poco con il rally in atto oggi su Safilo anche perchè è datata. In realtà dietro alla corsa a comprare azioni Safilo c’è la valutazione favorevole che il titolo ha incassato proprio questa mattina.

Gli analisti di Equita, con una mossa a sorpresa, hanno infatti alzato il rating su Safilo dal precedente hold a buy portando il prezzo target da 1 a 1,5 euro. In pratica siamo dinanzi ad una promozione completa sul titolo dell’occhialeria di lusso. Il messaggio che è arrivato dalla sim milanese è molto chiaro: ora è tempo di comprare azioni Safilo (e non più limitarsi a tenerle in portafoglio) perchè i prezzi possono salire fino a 1,5 euro. Raffrontando il nuovo target price assegnato alla quotata con quelle che sono le quotazioni correnti del titolo emerge un forte potenziale di upside.

Inutile dire che questa è un’ottima notizia per gli investitori interessati ad entrare sul titolo.

Arriva la partnership tra Safilo e Victoria Beckham

In altre notizie su Safilo si fa riferimento alla nuova e prestigiosa collaborazione avviata con Victoria Beckham, direttrice creativa e fondatrice dell’omonimo brand di moda con sede a Londra. L’accordo prevede una licenza esclusiva per la creazione, produzione e distribuzione delle collezioni di occhiali da sole e da vista a marchio Victoria Beckham.

La partnership è già attiva dall’1 luglio e avrà una durata decennale fino a dicembre 2035. Il debutto delle prime collezioni è previsto per la stagione Primavera-Estate 2026, con la disponibilità dei prodotti sul mercato a partire da gennaio dello stesso anno.

Questa collaborazione unisce l’expertise ultranovantennale di Safilo, con sede principale a Padova e una presenza internazionale che include Milano, New York, Portland e Hong Kong, alla visione creativa di Victoria Beckham, icona della moda che dal 2008 guida con successo il suo brand tra Londra e New York.

Nota al grande pubblico anche per il suo passato da cantante delle Spice Girls e per il suo matrimonio con l’ex calciatore David Beckham, Victoria Beckham ha saputo conquistare il mondo del fashion con uno stile sofisticato e contemporaneo, perfettamente in linea con i valori e l’estetica di Safilo.

Grazie a questa intesa, Safilo consolida ulteriormente la sua posizione nel segmento dell’eyewear di lusso, puntando su un marchio dallo stile distintivo e su una figura di riferimento nel panorama internazionale della moda.

Per la maggior parte degli analisti le azioni Safilo sono solo da tenere

L’upgrade di rating e target price sulle azioni Safilo deciso dagli analisti di Equita va in direzione opposta rispetto a quella che è l’opinione prevalente sulla quotata. Ad oggi infatti ci sono 4 analisti che coprono il titolo con rating medio a hold ossia mantenere. Il prezzo obiettivo medio è invece pari a 1,03 euro, un valore che include un potenziale di upside del 12 per cento rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni del titolo.

Tra gli esperti che vantano un rating neutrale su Safilo ci sono quelli di Intesa Sanpaolo per i quali il titolo dell’occhialeria di lusso ha spazio per salire al massimo a 1,1 euro. Molto prudente è anche la valutazione di Mediobanca che copre Safilo con rating neutral e target price a 1 euro. Questo prezzo obiettivo è praticamente quasi coincidente con quelle che sono le attuali valutazioni di borsa di Safilo.

Come sempre tutte le raccomandazioni degli analisti, a prescindere dal caso specifico di Safilo, vanno valutate nell’ambito di più ampie strategie trading da attuare non solo in modo diretto con l’acquisto di azioni reali ma anche con strumenti derivati come i CFD.

