La seduta di metà settimana si è aperta nel segno di Stellantis. La quotata del settore automotive è infatti subito salita in vetta al Ftse Mib con un balzo del 3,85 per cento a quota 8,57 euro. La progressione di Stellantis è nettamente migliore di quella del paniere di riferimento di Piazza Affari che limita il verde allo 0,4 per cento. Interessante evidenziare che il rally di Stellantis sta generando il classico effetto domino sulle quotate dell’ecosistema STLA.

Non è quindi un caso se, per adesso, il secondo miglior titolo della seduta è Ferrari che segna un rialzo del 3,6 per cento.

La nostra attenzione in questo articolo è però rivolta a Stellantis. Cosa sta succedendo e per quale motivo, dopo tanto tempo, sembra essere di nuovo in atto una corsa a comprare azioni della quotata italo-francese? Una prima risposta si può avere dando un occhio al quadro grafico del titolo: le azioni Stellantis, nonostante il balzo in avanti di oggi, restano in ribasso dell’1 per cento su base mensile mentre la flessione anno su anno resta superiore al 55 per cento. Non è necessario essere dei grandi esperti di trading per comprendere che i prezzi bassi sono il primo motivo alla base del ritorno degli acquisti. La spiegazione tecnica, però, è solo un punto di partenza perchè di solito i trader tendono a comprare un titolo a sconto solo se ricevono il giusto assist. Ebbene, nel caso specifico di Stellantis, proprio questa mattina ne è arrivato uno pesantissimo: l’upgrade di Jefferies.

Basta prudenza sulle azioni Stellantis è il consiglio degli analisti

A causa dell’effetto combinato tra crisi del settore automotive e introduzione di dazi Usa sulle importazioni, non solo le azioni Stellantis sono andate sempre in rosso negli ultimi mesi ma soprattutto gli analisti sono sempre rimasti abbottonati sulle prospettive del titolo dando l’impressione di avere seri dubbi circa l’effettiva capacità di ripresa. In questo contesto i rating prudenziali sono abbondati spesso affiancati da target price costantemente rivisti al ribasso al fine di inglobare il progressivo deprezzamento del titolo. Risultato di questa view prevalente è a lungo stata l’assenza di prospettive ottimistiche e la riduzione costante del potenziale di upside dei prezzi.

E’ questo il quadro in cui proprio oggi ha fatto irruzione l’upgrade degli analisti di Jefferies. In un colpo solo gli esperti hanno portato il rating dal precedente hold ossia mantenere al nuovo buy ossia comprare. Colpo di scena inatteso sulle indicazioni strategiche su Stellantis e soprattutto grande assist operativo ai trader che infatti si sono letteralmente riversati a comprare azioni come non si vedeva da mesi. Ma non è stato solo l’aumento del rating il regalo degli esperti di Jefferies. Gli analisti hanno anche alzato il prezzo obiettivo portandolo dal precedente 9 euro a 11,5 euro, ben 2,5 euro di aumento. Considerando ora quella che è l’attuale valore delle azioni Stelantis, emerge un potenziale di upside notevole.

Il messaggio che Jefferies ha voluto dare ai trader è quindi molto chiaro: iniziare a comprare azioni Stellantis e non più solo a tenerle in portafoglio, perchè c’è spazio per un buon rialzo. Del resto, stando alle ultime indiscrezioni di stampa, l’accordo tra Usa e Unione Europea sull’entità dei dazi reciproci dovrebbe essere ad un passo e questo può eliminare una delle zavorre che in questi mesi hanno spinto gli investitori a restare prudenti sul titolo.

Anche per chi fa trading con i CFD sulle azioni Stellantis potrebbe quindi essere tempo di rivedere la strategia.

