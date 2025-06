Comprare azioni TIM - BorsaInside.com

Le azioni Telecom Italia sono saldamente in vetta al Ftse Mib nella seduta di metà settimana. Il titolo delle tlc, in un contesto generale che vede il paniere di riferimento apprezzarsi dello 0,25 per cento, registra una progressione del 2,15 per cento attestandosi a 0,397 euro. Come si può vedere dal grafico in basso, le azioni TIM hanno raggiunto il massimo intraday a 0,398 euro, ad un passo da quota 0,40 euro. La posta in gioco che emerge proprio mentre è in corso la redazione dell’articolo è molto alta perchè a quota 0,404 euro ci sono i massimi annui del titolo.

Allo stato attuale dei fatti è difficile dire se le azioni Telecom Italia riusciranno a riagganciare i massimi annui e magari anche a superarli e fare ancora meglio. La cosa certa è che la nuova corsa a comprare azioni Telecom Italia in atto oggi, consente al titolo dell’ex monopolista di rafforzare ancora di più i già consistenti rialzi messi a segno nell’ultimo mese (+4 per cento) e nell’ultimo anno (+75 per cento).

La situazione in atto è decisamente stimolante per gli investitori a caccia di occasioni operative perchè nel momento in cui un titolo prova l’aggancio dei massimi, si crea spazi di manovra speculativi più alti rispetto ad una situazionale “normale”. Il trading nazionale di eToro può essere un’idea per sfruttarli.

📈 Visita il sito ufficiale di eToro per saperne di più sul trading nazionale

Dove possono arrivare le azioni Telecom Italia in borsa

Di solito nel momento in cui una quotata cresce tanto (per la cronaca siamo su un +59 per cento da inizio anno), lo spazio per un ulteriore apprezzamento tende a comprimersi anche per una questione di statistica. Non sembra proprio essere questo il caso di Telecom Italia come si può vedere non solo dal rally in atto oggi ma anche dalla raffica di valutazioni bullish che la quotata ha dalla sua parte. Nelle scorse settimane, infatti, tanti analisti hanno confermato il rating buy sulle azioni Telecom Italia. Ad esempio da Banca Akros è arrivato un buy con target price rivisto al rialzo a quota 0,48 euro, da HSBC sempre indicazione di acquisto con prezzo obiettivo alzato a 0,43 euro e ancora da Kepler Cheuvreux sempre rating buy e target price aumentato addirittura a 0,5 euro.

C’è un filo conduttore che lega tutte queste valutazioni: non solo viene confermata la view bullish in essere ma anche il prezzo obiettivo, nonostante il rally registrato dal titolo delle tlc da inizio anno, continua a salire. La fiducia sulle prospettive delle azioni TIM è quindi massima. I più ottimisti sono gli analisti di Kepler Cheuvreux per i quali il prezzo di Telecom può salire addirittura di 0,1 euro (c’è quindi un marcato potenziale di upside).

Volendo semplificare quello che oggi sta accadendo alle azioni TIM, è come se gli investitori stessero prendendo alla lettera quello che da mesi raccomandano gli esperti e quindi…tutti a comprare azioni Telecom Italia.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Pietro Labriola alla guida di ASSTEL

Intanto un importante riconoscimento è arrivato a Pietro Labriola, attuale amministratore delegato di Telecom Italia. Il manager è stato eletto nuovo presidente di Assotelecomunicazioni (ASSTEL), l’associazione di Confindustria che rappresenta la filiera industriale delle telecomunicazioni.

Labriola è subentrato a Massimo Sarmi, a cui l’assemblea di ASSTEL ha espresso un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per il contributo che continuerà a offrire all’associazione.

La nuova presidenza prende il via con un programma ambizioso e condiviso, che punta a rafforzare l’efficacia dell’azione associativa e a promuovere una visione unitaria della filiera. Tra le prime novità, la costituzione di un Gruppo di Lavoro Strategico operativo a supporto degli Organi Direttivi, pensato per garantire una rappresentanza più coesa e maggiormente orientata ai risultati in materia di politica industriale.

In un momento delicato per la competitività del Paese, ASSTEL e le imprese associate si impegnano a dare un contributo concreto alla definizione di nuove regole economiche, fiscali e industriali, attraverso una proposta condivisa e responsabile. Questo impegno trova forma nel Manifesto per la Crescita Digitale dell’Italia, un documento che delinea un piano d’azione per rendere il Paese più connesso, moderno e competitivo.

In merito alla sua nomina, Pietro Labriola ha affermato che è necessaria una svolta netta evidenziando che ora serve costruire un sistema industriale coeso e attrattivo, attraverso la promozione di quadro normativo stabile, il superamento delle asimmetrie competitive e il rinnovo delle politiche del lavoro e sostenendo gli investimenti. Solo così facendo, secondo Labriola, sarà possibile aumentare il valore industriale al nostro settore e sostenere la crescita dell’intero sistema economico.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.