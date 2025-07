Azioni A2A - BorsaInside.com

In un contesto già caratterizzato dal ribasso del Ftse Mib per effetto del ribasso che sta colpendo molti titoli zavorrati dalle rispettive semestrali (evidentemente interpretate negativamente dal mercato) ecco che fa la sua comparsa anche il forte rosso delle azioni A2A. La multi-utility lombarda si è mossa appena sotto la parità fino alle ore 11,30 quando, per effetto della diffusione dei conti semestrali, è finita nel mirino dei venditori. Risultato delle vendite è una contrazione dei prezzi di quasi il 2,5 per cento a 2,11 euro. Inutile dire che è la stessa dinamica degli eventi a suggerire un certo nervosismo del mercato dinanzi ai risultati ottenuti dalla quotata nei primi sei mesi dell’anno. Il ribasso in atto, tra l’altro, non è indolore. A2A, infatti era già in difficoltà nell’ultimo mese ma ora il suo rosso sale al 7 per cento. Ad addolcire almeno in parte la delusione del mercato, il fatto che il titolo presenti comunque un verde del 9 per cento nel raffronto anno con anno.

Ad ogni modo, è evidente che la semestrale di A2A si sta rivelando un assist per entrare sul titolo dell’utility ora anche con il nuovo servizio di trading nazionale lanciato dal broker eToro. Proprio per questo motivo, avere ben chiaro come è andata (cogliendo aspetti positivi e negativi) diventa di fondamentale importanza per la propria strategia.

La semestrale di A2A nel dettaglio

A2A ha chiuso il primo semestre con risultati che, pur essendo in ribasso per certi aspetti, sono stati comunque in linea con quelle che erano le attese della vigilia. Nel dettaglio, i ricavi sono stati pari 6,89 miliardi di euro, in crescita del 13 per cento rispetto ai 6,09 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Alla base dell’aumento dei ricavi l’utility ha citato i maggiori prezzi unitari nei comparti retail, teleriscaldamento e smaltimento rifiuti ma soprattutto l’avvenuta integrazione della società Duereti nel perimetro di consolidamento del gruppo.

Purtroppo le buone notizie di fermano ai ricavi perchè tutti gli altri parametri dei conti sono stati più bassi rispetto a quelli dell’anno precedente. In particolare è stata la redditività a subire una contrazione con il margine operativo lordo che ha segnato un calo da 1,28 miliardi a 1,22 miliardi di euro (-4 per cento su base annua). Il management dell’utility ha precisato che la A2A ha precisato che la diminuzione è da imputare a una produzione idroelettrica che è tornata su livelli più in linea con le medie storiche.

Scendendo nel conto finanziario, un altro segno meno è quello che l’utile netto che al termine del trimestre risultava fermo a 434 milioni di euro, in calo dell’11 per cento rispetto ai 489 milioni registrati nella prima metà del 2024. I vertici dell’utility hanno comunque puntualizzato che al netto della normalizzazione legata all’idroelettrico, l’utile sarebbe risultato in rialzo dell’1 per cento.

Per quello che riguarda il debito, al 30 giugno 2025 l’indebitamento netto di A2A era migliorato a 5,33 miliardi di euro rispetto ai 5,84 miliardi di fine 2024 con un rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA (PFN/EBITDA) in ribasso a 2,3x contro i 2,5x di inizio anno.

Focus anche sulle previsioni 2025 di A2A

Oltre ad aver approvato i conti del primo semestre, da A2A sono anche arrivate indicazioni su tutto l’anno in corso. In particolare la quotata dovrebbe chiudere l’anno con un margine operativo lordo compreso tra 2,17 miliardi e 2,2 miliardi di euro e un utile netto ordinario che invece si dovrebbe attestare nella parte alta della forchetta compresa tra i 0,68 miliardi e gli 0,7 miliardi di euro. Due buone indicazioni per i trader che però non si vedono aggiungere nulla di nuovo rispetto a quello che già sapevano visto che i target sono gli stessi già annunciati a suo tempo al mercato. Il fatto che non ci siano state novità è un altro elemento alla base della reazione negativa dei trader.

Tra l’altro sulle azioni A2A c’è una netta prevalenza di giudizi neutrali da parte degli investitori oramai da tempo. Su un totale di sei valutazioni attive, i rating hold (ossia mantenere in portafoglio) sono ben tre. Insomma la prudenza sembra essere d’obbligo e non è tempo di euforia bullish.

