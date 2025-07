Enel - BorsaInside.com

Inizio positivo di settimana per Enel, che oggi ha staccato il dividendo semestrale portando il rendimento complessivo del 2025 a un solido 6,4%. L’importo distribuito è di 0,255 euro per azione, che si aggiunge ai 0,215 euro già erogati a gennaio, confermando il ruolo di Enel tra i titoli più appetibili per chi cerca rendimenti stabili a Piazza Affari.

Nonostante lo stacco cedola, il titolo Enel ha aperto in leggera crescita, segnando un +0,20% in una giornata complessivamente negativa per il FTSE MIB, che ha registrato un calo dello 0,55%.

Enel guida la classifica delle società a partecipazione statale per capitalizzazione

Il gruppo elettrico, guidato dall’amministratore delegato Flavio Cattaneo, è oggi la più grande tra le cinque società italiane che hanno staccato il dividendo. Secondo l’Osservatorio Finanziario CoMar, Enel pesa per circa il 9% del totale del listino di Borsa Italiana, superando nettamente tutte le altre partecipate statali.

Chi ha investito in Enel negli ultimi due anni ha visto un rendimento totale superiore al 50%, considerando sia l’apprezzamento del titolo sia i dividendi distribuiti, che ammontano complessivamente a 0,90 euro per azione. Tra i principali beneficiari di queste distribuzioni c’è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che con il suo 23,6% di partecipazione ha incassato oltre 2 miliardi di euro.

Leggi anche: 📊5 migliori piattaforme di Trading in Italia per investire online

Crescita costante del titolo e outlook positivo per i dividendi

Negli ultimi sei mesi il titolo Enel è salito del 19,3%, e gli analisti prevedono che questa traiettoria positiva possa continuare. HSBC stima un aumento annuale composto del 4% degli utili per azione e un incremento dell’11% annuo dei dividendi nel triennio 2025-2027, sostenuto da un piano di buyback e da una politica di distribuzione più generosa.

Il nuovo piano industriale al 2027 ha infatti alzato il dividendo minimo garantito a 0,46 euro, con la possibilità di salire fino a un payout del 70% sull’utile netto ordinario. Inoltre, Enel ha scelto di rimuovere il vincolo di neutralità sui flussi di cassa, lasciandosi maggiore libertà strategica in futuro.

Le previsioni sui dividendi futuri

Secondo Intermonte, il dividendo relativo all’utile del 2025 salirà a 0,48 euro, per poi aumentare progressivamente fino a 0,49 euro nel 2027 e 0,51 euro nel 2028. Una progressione che rende il titolo ancora più interessante per chi cerca reddito nel lungo termine.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Attesa per i conti semestrali del 31 luglio

Tutte le attenzioni ora si concentrano sui risultati del primo semestre 2025, attesi per il 31 luglio. HSBC prevede per il secondo trimestre un EBITDA di 5,4 miliardi di euro, in lieve calo rispetto ai 5,97 miliardi del primo trimestre, e un utile netto semestrale di 3,55 miliardi, contro i 3,95 miliardi precedenti.

La guidance per l’intero 2025 resta confermata, con un EBITDA ordinario compreso tra 22,9 e 23,1 miliardi di euro e un utile netto atteso tra 6,7 e 6,9 miliardi.

Intermonte prevede per il secondo trimestre un EBITDA stabile su base sequenziale ma in lieve calo su base annua, soprattutto per via della diminuzione della produzione idroelettrica, penalizzata dalle condizioni meteo e da una base di confronto molto elevata nel 2024. Tuttavia, il segmento resta più critico per aziende come A2A, fortemente esposte all’hydro.

Il debito cala grazie al piano di dismissioni

Una delle note più positive riguarda il debito netto, atteso in calo a 55,5 miliardi di euro rispetto ai 56 miliardi di fine marzo. Enel, sotto la guida di Cattaneo, ha avviato un piano di razionalizzazione dell’esposizione debitoria, riducendola di oltre 11 miliardi di euro grazie a operazioni mirate, tra cui la cessione di asset in Spagna e Lombardia. Ulteriori 2 miliardi saranno incassati con il closing della vendita del solare spagnolo e della rete di distribuzione lombarda ad A2A, previsto entro l’anno.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.