Impazzano gli acquisti sulle azioni Campari nell’ultima seduta della settimana. In un contesto generale che vede il Ftse Mib aprire il nuovo mese imbotto di segni negativi, Campari è la sola quotata che sta mettendo a segno un rialzo convincente. Il titolo del settore beverage è infatti in progressione del 7,23 per cento ma 6,5 euro. Per farsi un’idea della specificità della storia di Campari nel contesto odierno di Piazza Affari basta tenere conto che la seconda quotata migliore della seduta di borsa, Iveco, avanza dello 0,2 per cento. C’è quindi il vuoto dietro le azioni Campari e per questo motivo la dinamica della società milanese merita ancora più attenzione. A livello grafico la vera e propria corsa a comprare azioni Campari che è in atto anche mentre è in corso la redazione dell’articolo, porta il titolo a migliorare ulteriormente la sua prestazione su base mensile che è ora in verde per oltre 13 per cento mentre quella anno su anno riduce il rosso al 22 per cento.

E’ innegabile che l’assist che i trader stanno sfruttando per comprare azioni Campari nell’ultima di Ottava sia rappresentato dai conti semestrali resi noti dalla quotata nel pre-market.

La semestrale di Campari nel dettaglio: cosa sta piacendo agli investitori

In generale Campari ha mandato in archivio il primo semestre 2025 con una redditività rimasta senza direzione precisa ma con ricavi in leggero aumento. Questi ultimi, in particolare, potrebbero essere stati apprezzati dagli investitori.

Ma vediamo più nel dettaglio.

Nel periodo gennaio-giugno 2025, il gruppo ha registrato ricavi netti pari a 1,53 miliardi di euro, segnando un incremento dello 0,3 per cento rispetto agli 1,52 miliardi dello stesso periodo del 2024. La crescita organica è stata limitata ad appena 0,1 per cento, mentre il contributo positivo delle variazioni di perimetro (acquisizioni e cessioni) ha inciso in positivo per 2 punti percentuali. Peccato che l’effetto cambi abbia impattato per l’1,8 per cento.

Sul fronte redditività il margine operativo lordo rettificato (EBITDA) si è attestato a quota 426,6 milioni di euro, rispetto ai 418,8 milioni dello scorso anno, con un miglioramento dell’1,9 per cento. In crescita consequenziale la marginalità che è passata dal 27,5 per cento di un anno fa al 27,9 per cento.

Se è vero che i margini sono migliorati, purtroppo l’utile netto rettificato ha invece segnato un ribasso a 215,5 milioni di euro a 235,9 milioni di un anno fa evidenziando un rosso dell’8,7 per cento. L’utile netto contabile si è attestato a 205,7 milioni di euro con una flessione del 5 per cento.

Per quello che riguarda il debito, al 30 giugno l’indebitamento netto di Campari si attestava a 2,38 miliardi di euro praticamente in linea con il dato di un anno fa.

In ribasso, invece, è risultato il free cash flow ricorrente che è sceso a 113 milioni di euro, rispetto ai 131 milioni del primo semestre 2024. Il management della quotata ha imputato la flessione all’aumento degli interessi.

Le previsioni su tutto il 2025

Accanto ai conti del primo semestre 2025, da Campari sono anche arrivate delle indicazioni su tutto l’esercizio in corso. Il tono della valutazione è sempre quello prudenziale che già da tempo caratterizza il gruppo milanese. Per l’anno in corso i vertici hanno ribadito l’obiettivo di una crescita leggera delle vendite nette organiche e di un EBIT rettificato che dovrebbe restare stabile. Questo sempre se l’impatto dei dazi non dovesse essere eccessivo. Proprio in merito alle nuove tariffe, i vertici del gruppo milanese hanno segnalato che il potenziale effetto dei dazi, non compreso nelle previsioni in essere, viene visto tra i 4 e i 4,5 milioni di euro sull’Ebit 2025. Oltre alle tariffe da monitorare anche il previsto indebolimento nel cambio con il dollaro Usa.

Tutto sommato indicazioni molto abbottonate che poco aggiungono a quello che già si sapeva.

In quest’ottica i trader, attratti dal rialzo boom in atto sul titolo nella seduta di oggi, dovrebbero orientare le loro scelte operative.

