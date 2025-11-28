Azioni Ferragamo in Salita - Borsainside.com

Scambiano ad oltre 8 euro le azioni Ferragamo nella seduta di venerdì. La maison della moda è subito partita forte arrivando a guadagnare quasi 5 punti percentuali nel momento in cui è arrivata ad un massimo intraday a quota 8,5 euro. Successivamente l’intensità degli acquisti è calata anche se il ritmo degli scambi continua a tenersi molto alto (+3,5 per cento il rialzo al giro di boa delle 12). Grazie agli acquisti in atto oggi le azioni Ferragamo migliorano la prestazione dell’ultimo mese (ora pari a +10 per cento) e quella relativa a tutto il 2025 (+25 per cento il rialzo). Nel medio e lungo termine il titolo è tornato a performare decisamente bene.

Come si può notare anche dal grafico relativo all’andamento degli ultimi mesi, è oramai da metà di settembre che è in corso un trend al rialzo che ha portato i prezzi ad allontanarsi sempre di più dai bassi valori di agosto. In estate, infatti, per comprare una singola azione Ferragamo erano necessari poco più di 4,5 euro. Oggi ne servono ben 4 di più. Questi numeri sono la dimostrazione tangibile del successo che di certo avranno ottenuto proprio quei trader che entrarono sulla maison nel momento in cui le valutazioni erano più basse mostrando un’eccezionale lungimiranza.

Ma torniamo alla cronaca di oggi perchè la netta tendenza a comprare azioni Ferragamo che è in atto ha una responsabilità ben precisa: l’upgrade di target price arrivato dalla banca d’affari Usa JP Morgan.

Proprio da qui è il caso di partire per capire cosa sta accadendo al titolo e quali potrebbero ora essere le evoluzioni.

Fin dove possono arrivare le azioni Ferragamo secondo JP Morgan

JP Morgan ha aggiornato la propria valutazione su Salvatore Ferragamo mettendo in evidenza un graduale cambiamento di percezione sulla capacità del gruppo di avanzare nel percorso di rilancio avviato negli ultimi trimestri. Pur mantenendo il rating Neutral (neutrale), la banca d’affari ha innalzato il target price da 4,60 a 7,50 euro, evidenziando un potenziale di rialzo rilevante rispetto alle attuali quotazioni. L’update, pur confermando un approccio prudenziale, sempre suggerire una maggiore fiducia nella strategia gestionale, nonostante continuino ad esserci elementi di incertezza sull’esecuzione nel breve periodo.

Scendendo più nello specifico, gli esperti ritengono il piano di riposizionamento del brand, fondato sul rafforzamento di calzature e pelletteria, segmenti storici del gruppo, stia iniziando a mostrare risultati tangibili. Nel primo semestre 2025 i ricavi sono rimasti sostanzialmente stabili, ma la società ha chiuso con una perdita netta, riflettendo il rallentamento generale della domanda di prodotti luxury e un contesto competitivo particolarmente selettivo. Secondo la banca statunitense, tuttavia, la continuità sulle linee strategiche e l’attenzione alla redditività potrebbero gettare basi più solide per un recupero graduale a partire dal 2026. Le prospettive, quindi, sono positive.

Il miglioramento dell’obiettivo di prezzo rappresenta un cambio di passo più marcato rispetto alle precedenti valutazioni. Solo un mese prima, a ottobre 2025, JP Morgan aveva infatti rivisto il target da 4,30 a 4,60 euro, sempre con rating neutral, dopo una fase più prudente in cui la banca era arrivata a tagliare il giudizio a underweight con obiettivo 5,30 euro. C’è quindi una evoluzione al rialzo anche se non si può affermare che gli analisti americani abbiano assunto un posizionamento esplicitamente rialzista.

Rispetto a quello che è il posizionamento medio degli analisti che coprono il titolo (sono 13 in tutto), la valutazione di JP Morgan è in linea essendo il rating medio hold (mantenere assimilabile con neutrale). Più ottimismo invece sull’obiettivo di prezzo visto che quello medio è 6,33 euro, più basso delle attuali quotazioni (non è quindi presente potenziale di upside).

Per gli investitori, la nuova indicazione di JP Morgan può essere interpretata come un segnale che la fase più critica del ciclo di Ferragamo potrebbe essere alle spalle anche se resta sempre l’esortazione ad assumere un atteggiamento selettivo visto che la sostenibilità del turnaround dipenderà dalla capacità del gruppo di stabilizzare i margini e riconquistare trazione commerciale nei principali mercati globali.

