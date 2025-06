Ftse Mib in rosso - BorsaInside.com

Pioggia di rossi sul Ftse Mib dopo circa mezzora dall’apertura delle contrattazioni. In un contesto generale che vede il paniere di riferimento di Piazza Affari galleggiare appena sopra ai 39mila punti, titoli come Amplifon, Cucinelli, Interpump Group e Moncler segnano ribassi di oltre il 2,5 per cento. Forse non ci saranno nomi illustri tra le quotate in flessione, ma l’andazzo in atto sul Ftse Mib è chiaramente ribassista.

Su 40 quotate totali solo 2 sono in controtendenza: Eni e Tenaris. Due titoli petroliferi si muovono in rialzo (e un terzo, Saipem, è sulla parità) mentre tutto il resto dell’indice principale è in profondo rosso. Non è necessario essere dei grandi esperti di borsa per comprendere che tutto questo non è un caso: c’è un motivo per cui il 90 per cento del Ftse Mib è in rosso mentre solo i petroliferi si muovono in rialzo.

Cosa sta succedendo al Ftse Mib e perchè è profondo rosso

Un rapido sguardo sull’andamento dei titoli peggiori del Ftse Mib, ci permette di fare subito una prima considerazione: ad essere esposti più di tutti alle vendite sono quei titoli che nelle ultime settimane avevano registrato rialzi più ampi come ad esempio Brunello Cucinelli. Inoltre se si considera che le quotate che sono più in ribasso appartengono a settori differenti tra loro, si deduce che non c’è la volontà di vendere dei titoli specifici ma di alleggerirsi in senso generale. In pratica gli investitori stanno riducendo le loro posizioni vendendo quello che più hanno comprato. Di solito ciò avviene perchè ci sono dei fattori che condizionano negativamente l’umore del mercato.

E in effetti è proprio così. Da un lato, infatti, c’è il nervosismo generato dalle decisioni assunte dalla FED nel board di ieri mentre dall’altro c’è la pausa per un possibile allargamento della guerra tra Israele e Iran con gli Stati Uniti che sono ad un passo dal coinvolgimento nello scontro. Ed è proprio il rischio geopolitico connesso alla crisi in Medio Oriente a determinare l’andamento antitetico dei titoli petroliferi. Le azioni Eni e Tenaris salgono per un motivo molto semplice: l’incremento del prezzo del petrolio causato proprio dalla guerra tra Gerusalemme e Teheran.

Tassi FED resteranno sui livelli attuali anche nel board di luglio?

Per quello che riguarda le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, tutto è andato come da attese con il Federal Open Market Committee che ha lasciato invariati i tassi di interesse ufficiali. Gli analisti ritengono che una conferma ci possa essere anche nella riunione FED del prossimo luglio. Fin qui tutto in linea e quindi non in grado di suscitare quel nervosismo che invece la fa da padrone sui mercati. Ad impensierire gli investitori sono state più che altro le parole del presidente della banca centrale americana, Jerome Powell. Dai vertice del FOMC è arrivato un alert circa la possibilità che già nel corso dell’estate ci possa essere un aumento dei prezzi al consumo Usa per effetto dei dazi imposti dal presidente Donald Trump e della conseguenza guerra commerciale.

Secondo Powell tali misure si andranno a ripercuotere sui consumatori generando una serie di dinamiche inflazionistiche. L’effetto di politica monetaria di tutto questo meccanismo sarà l’impossibilità per la Federal Reserve di procedere con un taglio dei tassi di interesse. Niente modifiche nell’approccio, quindi, almeno al momento in cui l’effetto delle tariffe sull’inflazione Usa non sarà più chiaro. E’ proprio questa prospettiva ad aver reso nervosi gli investitori anche perchè le parole di Powell, a conti fatti significano una sola cosa: ci sarà ancora più tensione con la presidenza Trump che invece punta da tempo a una riduzione del costo del denaro.

Visto che stiamo parlando di Stati Uniti, un’ultima annotazione: oggi la borsa di Wall Street sarà chiusa per festività e anche questa assenza (che si traduce nel venir meno degli spunti pomeridiani per il Vecchio Continente) potrebbe essere alla base del clima contratto che si respira a Piazza Affari.

