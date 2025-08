Stress test Unicredit, MPS e Intesa Sanpaolo - BorsaInside.com

Su BorsaInside spesso i confronti che facciamo tra le banche sono in realtà comparazioni tra le azioni degli istituti bancari. Esaminiamo spesso le valutazioni degli analisti in modo tale da stilare una lista dei quei titoli bancari da comprare e quelli che invece sono da guardare con maggiore diffidenza.

In questo articolo, però, vogliamo assumere un approccio diverso sfruttando i risultati contenuti nel report 2025 EU-wide redatto dall’EBA (Autorità Bancaria Europea) e contenente i risultati degli street test condotti dalla stessa autorità sulle banche europee tra cui, ovviamente, ci sono anche quelle italiane.

Iniziamo col dire che le principali banche italiane, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banca Monte dei Paschi di Siena, hanno superato con esito positivo il 2025 EU-wide stress test condotto dall’EBA collaborazione con la Banca Centrale Europea (BCE), il Meccanismo di Vigilanza Unico e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (ESRB). Il test, che non prevede soglie minime per la promozione o la bocciatura, può essere considerato uno strumento fondamentale per valutare la capacità degli istituti di resistere a scenari economici estremi e alimenta il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) delle autorità di vigilanza.

Ma chi è andato meglio tra Unicredit, Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi? Esaminiamo uno per uno i risultati ottenuti dalle tre big del settore bancario di Piazza Affari.

Unicredit: capitale solido e impatti limitati dallo scenario avverso

Unicredit ha superato lo stress test dell’EBA con esiti positivi. Il CET1 ratio fully loaded al 31 dicembre 2024, ricalibrato secondo le regole di Basilea 4, era del 15,86 per cento. Nello scenario base, il CET1 previsto per il 2027 è del 13,91%, mentre in quello avverso è pari all’11,71%, con una contrazione di 215 punti base. Il gruppo ha specificato che la riduzione del capitale simulata è significativamente inferiore rispetto a quella risultante dallo stress test del 2023. Al 30 giugno 2025, il CET1 ratio fully loaded di Unicredit si attestava al 16,2%, a conferma di una posizione patrimoniale solida.

Banca MPS: margine ampio sui requisiti minimi

Spostandoci a Banca Monte dei Paschi di Siena, gli stress test dell’EBA hanno evidenziato performance particolarmente solide. Il CET1 ratio fully loaded al 31 dicembre 2024, ricalcolato secondo la normativa CRR3, era del 19,40 per cento. A seguito dello stress test, il CET1 per il 2027 risulta pari al 22,93% nello scenario base, in miglioramento di 353 punti base. In uno scenario avverso, il capitale scenderebbe al 16,83%, comunque ben al di sopra dei requisiti regolamentari. MPS ha sottolineato che l’esercizio è stato condotto su un bilancio statico e non riflette eventuali strategie o interventi futuri.

Intesa Sanpaolo: solidità confermata anche in uno scenario avverso

E per finire c’è Intesa Sanpaolo. La banca guidata da Messina ha evidenziato una buona tenuta patrimoniale, partendo da un CET1 ratio fully loaded del 13,26% al 31 dicembre 2024 (12,4% secondo le nuove regole CRR3). Secondo i risultati dello stress test, il CET1 ratio fully loaded per il 2025 risulterebbe pari al 12,94% in uno scenario base e al 10,19% in uno scenario avverso. Per il 2027, i valori salirebbero rispettivamente al 13,95% nello scenario base e all’11,78% in quello avverso, confermando la robustezza del capitale anche in condizioni sfavorevoli.

La reazione in borsa dei tre titoli

Con la conclusione della stagione delle trimestrali di Borsa Italiana, trovare spunti sulle singole quotate non è semplice. Ecco perchè proprio i risultati degli stress test condotti dall’EBA potrebbero offrire qualche spunto operativo.

E in effetti, è proprio in scia alla promozione arrivata dalla Autorità Bancaria Europea che le azioni Unicredit segnano un rialzo del 2,73 per cento a 63,91 euro, quelle di Monte dei Paschi avanzano del 2,26 per cento a 7,48 euro e quelle di Intesa Sanpaolo segnano un rialzo del 2,56 per cento a 5,13 euro. Reazione positiva, quindi, e del resto non c’era da attendersi altro alla luce della resilienza che le tre big del settore bancario hanno mostrato di avere dagli stress test, anche in presenza di scenari di grave tensione macroeconomico.

Sia Unicredit che Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi, infatti, hanno mantenuto coefficienti CET 1 superiori alle soglie regolamentari, evidenziando una gestione prudente del capitale e una struttura patrimoniale solida. Lo stress test, pur non costituendo una valutazione previsionale dei risultati futuri, resta sempre un’importante istantanea della capacità del settore bancario di affrontare potenziali shock.

