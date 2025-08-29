Unicredit - BorsaInside.com

UniCredit accelera la sua strategia di espansione nel mercato bancario europeo puntando con decisione sulla Grecia. Dopo aver visto sfumare l’operazione con Banco BPM e in un contesto in cui la Germania continua a blindare Commerzbank, il gruppo guidato da Andrea Orcel consolida la propria posizione in Alpha Bank, uno dei principali istituti ellenici.

La banca italiana ha infatti annunciato di aver sottoscritto nuovi strumenti finanziari collegati ad azioni Alpha Bank per circa il 5% del capitale, portando così la partecipazione complessiva al 26%. Un’operazione strategica che, secondo quanto riportato da Piazza Gae Aulenti, punta a valorizzare ulteriormente la partnership avviata negli ultimi mesi e a rafforzare la presenza del gruppo in un mercato in forte ripresa.

Impatto strategico e obiettivi finanziari

La conversione in azioni della quota eccedente il 9,9% potrà avvenire solo dopo il via libera delle autorità di vigilanza. UniCredit ha già richiesto l’autorizzazione per salire fino al 29,9% e, se i piani verranno rispettati, l’operazione potrebbe completarsi entro la fine del 2025. In tal caso, il gruppo stima un incremento annuo degli utili di circa 180 milioni di euro, che andrebbero a rafforzare ulteriormente i risultati finanziari e a sostenere la politica di remunerazione degli azionisti.

Il consenso degli analisti conferma l’importanza della manovra: già nel 2026 la partecipazione in Alpha Bank potrebbe generare 244 milioni di euro di utile netto, con prospettive di crescita ancora più marcate negli anni successivi. Si tratta di un passo decisivo nell’ambito del piano UniCredit Unlocked, volto a garantire crescita sostenibile, efficienza operativa e una distribuzione di dividendi superiore rispetto alla media di settore.

Impatto sul CET1 ratio e ritorno dell’investimento

L’operazione comporterà un impatto stimato di 65 punti base sul CET1 ratio, l’indicatore di solidità patrimoniale della banca, ma garantirà al contempo un ritorno sull’investimento vicino al 20% nella fase iniziale. Secondo il management, la redditività potrà migliorare ulteriormente grazie alle sinergie derivanti dalla partnership con Alpha Bank, con effetti positivi sia sui bilanci che sull’integrazione operativa.

Le parole di Andrea Orcel e Alpha Bank

Nella nota ufficiale, Andrea Orcel ha sottolineato come l’investimento in Alpha abbia prodotto risultati superiori alle aspettative, definendo la collaborazione con l’istituto ellenico un pilastro strategico per la crescita futura:

“Il nostro investimento in Alpha ha già portato benefici concreti a clienti, azionisti e dipendenti. La nostra partnership rappresenta un modello di successo e un esempio di come l’approccio federale di UniCredit possa contribuire allo sviluppo di istituzioni leader nei rispettivi mercati europei.”

Anche Vasileios Psaltis, CEO di Alpha Bank, ha accolto positivamente l’aumento di partecipazione:

"La decisione di UniCredit rappresenta una chiara testimonianza di fiducia nelle prospettive di Alpha Bank e nei risultati raggiunti dalla nostra collaborazione. Insieme intendiamo rafforzare la crescita economica in Grecia e Cipro, promuovendo al contempo una maggiore integrazione bancaria europea a vantaggio di clienti e azionisti."

Previsioni finanziarie fino al 2027

L’aggiornamento dei report elaborati da 13 broker italiani e internazionali mostra stime decisamente positive per UniCredit.

2025 : utile netto atteso 10,7 miliardi di euro ( EPS 7,01 euro , in crescita rispetto ai 6,44 euro precedenti). Margine di intermediazione stimato a 24,69 miliardi , con risultato netto di gestione di 14,49 miliardi dopo svalutazioni per 661 milioni .

: utile netto atteso ( , in crescita rispetto ai 6,44 euro precedenti). Margine di intermediazione stimato a , con risultato netto di gestione di dopo svalutazioni per . 2026 : utile netto previsto a 10,59 miliardi ( EPS 7,42 euro ). Margine di intermediazione stimato a 25,5 miliardi , con risultato netto di gestione di 15,04 miliardi . Dividendo stimato 3,35 euro per azione .

: utile netto previsto a ( ). Margine di intermediazione stimato a , con risultato netto di gestione di . Dividendo stimato . 2027: utile netto in ulteriore crescita fino a 11,07 miliardi (EPS 8,23 euro). Margine di intermediazione previsto a 26,32 miliardi, con risultato netto di gestione pari a 15,64 miliardi. Dividendo potenziale 4,25 euro per azione.

Reazione dei mercati

A Piazza Affari, le azioni UniCredit hanno aperto la seduta in lieve rialzo, attestandosi a 66,19 euro, in linea con l’andamento positivo di tutto il 2025, anno in cui il titolo ha già registrato una crescita del 72%.

L’aumento della partecipazione in Alpha Bank conferma la strategia di UniCredit di rafforzare la propria presenza internazionale, puntando su mercati in espansione e valorizzando partnership chiave. Con l’attuazione dei piani previsti, il gruppo guidato da Orcel si prepara a consolidare il proprio ruolo tra i principali protagonisti del panorama bancario europeo.

