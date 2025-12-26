Wall Street a Santo Stefano - BorsaInside.com

Ieri è stato Natale e tutte le borse occidentali sono rimaste chiuse per festività. Borsa Italiana è chiusa dallo scorso 24 dicembre (vigilia di Natale) compreso e anche molte altre borse europee hanno seguito lo stesso calendario. Discorso differente per la borsa di Wall Street che ha si osservato l’ovvio chiusura nel giorno di Natale, ma in occasione della Vigilia è rimasta aperta sia pure ad orario ridotto. Questa difformità rispetto al calendario delle festività natalizie di Piazza Affari, ha permesso a molti investitori di restare operativi sull’azionario anche il 24 dicembre (sia pure per metà giornata) operando sui titoli americani. Come spesso accade in casi simili, non sarà mancato chi, in occasione della Vigilia, magari pensava che la borsa americana seguisse l’esempio di quella di Milano restando chiusa. Per costoro occasione persa quindi.

Il precedente della Vigilia, richiede un’analisi più approfondita su quello che accadrà oggi 26 dicembre. In occasione di Santo Stefano, infatti, la borsa di Milano e le stragrande maggioranza dei mercati azionari europei restano chiusi per festività. E a Wall Street cosa accadrà? La borsa americana sarà aperta o chiusa per Santo Stefano?

Cosa prevede il calendario della borsa Usa per Santo Stefano

Da sempre il calendario della borsa americana prevede, per il 26 dicembre, la normale apertura dei mercati. Wall Street per Santo Stefano è sempre regolarmente aperta con orario normale (sessione di trading completa). Ciò significa che gli investitori possono tranquillamente comprare e vendere azioni Usa e fare trading su tutti gli strumenti quotati sulla borsa americana. Per chi è attivo sul mercato americano oggi quindi sarà una giornata come le altre.

Chi invece è attivi sulle azioni italiane, non potendo oggi operare vista la chiusura per festività di Piazza Affari, può “spostarsi” sugli asset Usa anche perchè, scegliendo piattaforme trading di un certo livello, non è un problema passare dall’azionario italiano a quello Usa sempre usando lo stesso account. I migliori broker CFD, infatti, permettono di fare trading su asset-class molto diverse tra loro usando sempre la stessa piattaforma.

Festività natalizie e inizio anno ridotte per la borsa americana

Facendo un breve recap, la borsa Usa in occasione delle festività natalizie è stata chiusa solo il giorno di Natale e nel pomeriggio della Vigilia. Per il resto, Santo Stefano compreso, tutto regolare. Rispetto a quello che avviene in Italia e su molti altri mercati europei, le festività natalizie e Wall Street sono molto compresse. L’andazzo non cambia neppure per fine anno. Piazza Affari, da sempre, non solo è chiusa per festività l’1 gennaio a capodanno ma anche il 31 ultimo giorno dell’anno (San Silvestro). La borsa americana sarà chiusa solo per il primo gennaio mentre il 31 dicembre sarà regolarmente aperta. Nessuna settimana corta, insomma, per Wall Street: nè in quella in corso e nè la prossima.

Come giustamente affermano molti investitori, grazie al fatto che non esiste alcuna coincidenza tra le chiusure per festività della borsa Usa e quelle di Piazza Affari, la possibilità di fare trading online non va mai in vacanza.

