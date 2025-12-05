Netflix e Warner Bros - Borsainside.com

Netflix sarebbe a un passo da una delle mosse più clamorose della storia dell’audiovisivo moderno. Secondo diverse fonti internazionali, la piattaforma americana avrebbe avviato una fase negoziale in esclusiva per mettere le mani su un pacchetto strategico di asset cinematografici, televisivi e streaming di Warner Bros Discovery, aprendo a un’operazione che potrebbe ridisegnare l’equilibrio globale dei media.

Le indiscrezioni parlano di un’offerta da 28 dollari per azione, segnale concreto dell’interesse di Netflix verso una delle realtà più iconiche di Hollywood, proprietaria di marchi dal peso culturale incalcolabile: HBO, DC Comics, oltre ai franchise miliardari come Game of Thrones e Harry Potter.

Se chiusa, la fusione porterebbe Netflix a diventare un super-hub mondiale di contenuti premium, con accesso a una libreria tra le più ricche e monetizzabili del settore.

Una corsa a tre ma Netflix sembra in vantaggio

Warner Bros Discovery ha ricevuto un secondo round di offerte non soltanto da Netflix, ma anche da Paramount Skydance e Comcast, tutti interessati a pezzi diversi dell’azienda.

● Paramount avrebbe sondato l’acquisizione complessiva del gruppo, incluse le reti via cavo come CNN e TBS.

● Comcast si sarebbe concentrata specificamente sugli studi cinematografici e su HBO Max.

Nonostante la concorrenza, secondo il Wall Street Journal Netflix sarebbe ora la candidata principale, tanto che un annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.

Un dettaglio cruciale emerge dalle indiscrezioni: Warner Bros starebbe valutando una divisione interna delle attività, separando la parte studi e streaming dalla divisione broadcasting via cavo. Un’operazione strutturale che agevolerebbe l’acquisizione da parte di Netflix senza inglobare le reti lineari.

Reazione dei mercati e interrogativi strategici

La sola notizia delle trattative ha mosso i mercati:

✔ Warner Bros Discovery è salita in after-hours;

✘ Netflix ha mostrato una lieve flessione, segno che gli investitori valutano costi e rischi di un’acquisizione così massiccia.

Gli analisti avvertono che l’operazione, se completata, non sarebbe priva di sfide.

Un nodo riguarda i modelli distributivi opposti:

Warner Bros privilegia ancora le uscite cinematografiche nelle sale prima dell’arrivo in streaming, mentre Netflix punta da sempre sul debutto digitale immediato.

Secondo Morgan Stanley, se l’accordo andasse in porto, Netflix potrebbe riportare in casa la distribuzione dei contenuti Warner, riducendo le uscite nelle sale e puntando sull’esclusività streaming per aumentare iscrizioni e ricavi.

Il fronte regolatorio: nascerà un nuovo colosso dominante?

Oltre ai temi industriali, la politica e le autorità antitrust osserveranno l’operazione con attenzione.

Integrare HBO Max nella sua piattaforma darebbe a Netflix un patrimonio creativo e commerciale difficilmente eguagliabile, sollevando dubbi sulla dominanza nel mercato dello streaming e sull’equilibrio competitivo del settore.

Tuttavia, se approvata, l’unione inaugurerebbe la più grande concentrazione di contenuti premium sotto un singolo brand nella storia dello streaming, accelerando la trasformazione del settore verso pochi super-ecosistemi globali.

