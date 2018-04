Amazon pronta a terminare il duopolio pubblicitario di Alphabet e Facebook

Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) rappresenta la principale minaccia per il dominio pubblicitario di Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG) e Facebook, Inc. (NASDAQ: FB).

Secondo Alex DeGroote, un media analyst di Cenkos Securities, il gigante dell’e-commerce pubblicitario sta crescendo a un ritmo impressionante e potrebbe valere 20 miliardi di dollari entro il 2020.

Business degli Annunci Pubblicitari su Motore di Ricerca in Crescita

Il business delle pubblicità di Amazon è attualmente valutato circa 3 miliardi di dollari usa, pari a circa l'1,5% del business pubblicitario in Nord America. Data la forza con la quale cresce la sua attività di ricerca, il gigante della tecnologia potrebbe accumulare una notevole quota di mercato entro il 2020.

Secondo l'analista, il vantaggio competitivo di Amazon nel settore pubblicitario è destinato a crescere, data l'enorme quantità di prodotti presenti sulla sua piattaforma. Un aumento nel numero di società che presentano i prodotti sulla piattaforma dovrebbe continuare a rafforzare il business di ricerca della società, punto chiave per la crescita del business pubblicitario.

“Penso che Amazon realizzerà un motore di ricerca del commercio al dettaglio e porterà Google sul lastrico usando la sua piattaforma. Lentamente, nel tempo, utilizzerai Amazon come motore di ricerca per il commercio al dettaglio anziché Google” così disse Mr. DeGroote.

Amazon affronta un compito difficile per detronizzare Google dato che il suo business sugli annunci su motore di ricerca potrebbe rappresentare circa l'80% del mercato complessivo. Tuttavia, gli sviluppi recenti indicano che il rivenditore potrebbe presto creare dei problemi al gigante della ricerca mentre la corsa ai ricavi pubblicitari delle ricerche infervora.

La Minaccia degli Annunci su Motore di Ricerca di Amazon

I report indicano che Amazon ha intensificato i prodotti pubblicitari in ricerca e video mentre si sposta per superare lo status quo. Sembra che i suoi sforzi stiano dando i suoi frutti, mentre è emerso che una delle maggiori società di pubblicità al mondo prevede di aumentare la propria spesa pubblicitaria su Amazon da 100 milioni di dollari usa a 300 milioni di dollari usa quest'anno.

L’ambizione di Amazon nello sfidare Google e Facebook non può essere presa alla leggera. Il gigante della tecnologia ha avuto un effetto dirompente nei settori in cui ha messo piede. Si è già fatto un nome come venditore di libri. Se ci basiamo sulla quantità di tempo che ha impiegato per diventare uno dei massimi esponenti nel settore del cloud computing, allora Google e Facebook dovrebbero preoccuparsi.

A differenza di altre società, Amazon ha il potere finanziario per affrontare i grandi protagonisti del settore pubblicitario. Il fatto di possedere un sito che attrae milioni di persone da tutto il mondo dà anche accesso al traffico necessario per realizzare un business pubblicitario redditizio.

Valutazione Azionaria

I ricavi sulle pubblicità crescenti sono uno degli obiettivi principali di Amazon quest'anno, visto come un contributo fondamentale alle vendite in Nord America. Opinioni accolte positivamente a Wall Street con le principali società di intermediazione che rimangono fiduciose sulle ambizioni pubblicitarie dei rivenditori.

Da allora, gli analisti di Citi Research hanno aumentato il loro target di prezzo delle azioni di Amazon a 1600$, da 1400$, sostenuti dal modo in cui la società si sta muovendo per diversificare il proprio business e i suoi flussi di entrate. Anche gli analisti di JP Morgan rimangono ottimisti riguardo alle aspirazioni pubblicitarie del gigante dell'e-commerce che, secondo loro, potrebbero farne una società da 1 trilione di dollari usa.

