Buffett vende tutte le azioni delle compagnie aeree

L'oracolo ha deciso: niente più investimenti nelle compagnie aeree... almeno per il momento.

Il presidente di Berkshire Hathaway, Warren Buffett, ha confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni: il noto investitore ha venduto tutte le azioni delle compagnie aeree. E, si intende, non si parla di investimenti marginali: a dicembre la sua posizione azionaria nel settore aereo statunitense ammontava a 4 miliardi di dollari, quale frutto del portafoglio su United, American, Southwest e Delta Airlines.

Nelle sue dichiarazioni Buffett ha rammentato come “il mondo è cambiato per le compagnie aeree”. Ha poi precisato di non sapere come sia cambiato e di augurarsi “che si corregga da solo in modo ragionevolmente rapido”.

Ad ogni modo, l’uscita dal comparto aereo da parte di uno dei più noti investitori al mondo somiglia molto da vicino a una vera e propria sentenza, che va ad aggiungersi a una lunga lista di opinioni negative sul futuro del settore delle compagnie aeree. Dal mese di marzo la domanda di viaggi aerei è crollata, con i potenziali passeggeri costretti a casa dal virus e dalle incertezze.

Ma era proprio necessario vendere tutte le azioni delle compagnie aeree?

Alla domanda, Buffett ha risposto in modo chiaro. “Quando vendiamo qualcosa, molto spesso è l’intera posta in gioco: non tagliamo le posizioni. Non è questo il modo in cui affrontiamo la cosa (..) Se ci piace un'azienda, ne compreremo il più possibile e la terremo il più a lungo possibile", ha poi aggiunto, aprendo anche uno spiraglio per il prossimo futuro: “Quando cambiamo idea non assumiamo mezze misure".

Gli investimenti nelle compagnie aeree per Buffett

Congedandosi dal settore aereo Buffett ha anche ribadito di ammirare le compagnie aeree e i loro team di management, ma che comunque a volte ci sono eventi come il coronavirus che richiedono un rapido cambio di investimento.

A dicembre Berkshire possedeva 58,9 milioni (9,2%) di azioni Delta, 51,3 milioni (10,1%) di azioni Southwest e 21,9 milioni (7,6%) di azioni United. Le azioni sono diminuite rispettivamente del 62,9%, 58,7%, 45,8% e 69,7% nel 2020.

Le compagnie aeree hanno registrato il decimo anno consecutivo di profitti nel 2019 e si stavano preparando a una crescita ancora maggiore della domanda di viaggi all'inizio di quest'anno, proprio quando il coronavirus ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo.