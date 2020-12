Investire nel gas naturale: previsioni, analisi e opinioni analisti

Le previsioni sull'andamento del gas naturale nel 2021 e gli strumenti per investire attraverso il CFD Trading

La pandemia di coronavirus ha avuto effetti su molte materie prime a partire dal prezzo del petrolio. Se è vero che lockdown e modifiche nelle abitudini di vita, hanno determinato un calo dei consumi di molte commodities, è altrettanto vero che questa flessione non è avvenuta in modo uniforme in tutti i settori. La domanda di greggio è crollata ma quella di gas naturale ha fatto registrare una flessione di appena il 4 per cento.

Il fatto che il gas naturale si sia imposto come uno degli asset del settore energetico meno esposto ai terribili effetti del covid19 e del lockdown, spiega il motivo per cui tanti trader hanno iniziato ad investire sul gas naturale negli ultimi mesi. Quello che è avvenuto è stato un fenomeno di cui si è parlato poco anche perchè, come si può facilmente immaginare, il greggio fa notizia ma il gas naturale ne fa di meno. Con questo articolo proveremo a colmare la lacuna. Il post è strutturato in due parti: nella prima di occuperemo delle previsioni sul prezzo del gas naturale per il 2021 mentre nella seconda parleremo di come investire sul gas naturale attraverso il trading online (qui la guida per imparare da zero).

Il modo più semplice per operare, infatti, consente di investire direttamente da casa usando i migliori broker Forex e CFD.

A questo punto possiamo passare ai numeri reali e quindi a quelle che sono le previsioni sul possibile andamento delle quotazioni nel prossimo anno.

Prezzo gas naturale previsioni 2021

Stando alle previsioni fornite dagli analisti di Societe Generale è possibile che il valore del gas naturale possa recuperare completamente tornando ai ivelli pre-crisi già nel 2021, fermo restando l'inevitabilità di un ridimensionamento della crescita della domanda 2025 che potrebbe essere pari al 30 per cento.

L'offerta, hanno messo in evidenza gli analisti di Societe Generale, è oggi rappresentata in modo preponderante dai paesi del Vicino Oriente e dagli Stati Uniti. Con la sconfitta di Trump e la vittoria di Biden, è scontata una maggiore apertura da parte dell'amministrazione americana verso le politiche ambientali. Tale approccio non potrà che favorire il recupero e la crescita del comparto sia per quello che riguarda il mercato interno che per quanto concerne quello internazionale.

Ci sono paesi del Medio Oriente come ad esempio l'Arabia Saudita, ma anche l’Iran, Israele e il Qatar che, in modo progressivo ma comunque evidente, stanno spostando il loro focus sul gas naturale proprio per cercare di resistere in questo modo ad un eventuale calo della quotazione petrolio.

In realtà, proprio grazie al CFD Trading, è possibile investire da una sola piattaforma sia sul petrolio che sul gas naturale.

Per gli esperti di Societe Generale, sia le condizioni politiche che quelle macroeconomiche sembrano creare le condizioni ideali per un recupero del valore del gas ntaurale anche perchè, il dato saliente è che, a prescindere dall'effetto covid19, questo asset sta diventando sempre più rilevante rispetto ai combustibili fossili tradizionali.

Lato domanda, saranno la Cina e l'India a dare supporto nei prossimi anni.

Come investire sul gas naturale con il CFD Trading

Come già anticipato nella premessa, la seconda parte del post è dedicata a come fare trading sul gas naturale. Come già detto in precedenza lo strumento più accessibile è il CFD Trading che consente di speculare sull'andamento dei prezzi senza comprare nulla di fisico. Tra l'altro scegliendo di investire sul gas naturale attraverso i Contratti per Differenza, è possibile speculare su entrambe le direzioni:

long se si pensa che la quotazione aumenterà

short se invece si ritiene che i prezzi possano subire un calo (short trading)

In entrambi i casi, prima di iniziare ad operare con soldi verdi, è possibile fare pratica con la comoda demo gratuita.

Lato operativo è bene fare attenzione al fatto che la quotazione del gas naturale risente tantissimo della stagionalità e della presenza di molti pattern ciclici che riflettono il rialzo o il ribasso dei consumi. In estate è tipico il calo della domanda e quindi la contrazione del prezzo della materia prima mentre in inverno, complici le basse temperature, la domanda sale e quindi anche le quotazioni. Tale caratteristica è da tenere debitamente in considerazione prima di investire.