Azioni spaziali da comprare: migliori titoli per andare in orbita

Un elenco di 10 titoli dell'aerospazio su cui investire attraverso il CFD Trading e le istruzioni su come fare

Il settore dell'aerospazio è tra i più interessanti del momento. Se sei alla ricerca di consigli su quali azioni spaziali comprare, questo post fa al tuo caso. In questo articolo, infatti, troverai un elenco delle 10 migliori azioni dell'aerospazio da inserire in portafoglio per approfittare di un loro possibile apprezzamento.

Prima di fare i nomi, ricordo che per comprare azioni non c'è a disposizione solo la strada dell'acquisto fisico. Se l'obiettivo è quello di guadagnare con la variazioni dei prezzi, allora lo strumento che più si presta è il CFD Trading.

Settore aerospazio previsioni 2021

Analizzare il possibile sviluppo del settore aerospazio è il primo passo per individuare le migliori azioni spaziali da comprare. Parliamo quindi di previsioni settore aerospazio 2021.

Secondo uno studio che è stato condotto da Bank of America, l'economia dello spazio vanta un potenziale di crescita pari a oltre 1 miliardo di dollari solo nel prossimo decennio. Nonostante la pandemia stia colpendo molte aziende pubbliche causando anche ritardi nelle missimi, è da escludere che l'emergenza possa avere un impatto duratuto significativo sull'investimento complessivo.

Secondo BofA, alla luce di un tasso di crescita medio annuo del 10,6 per cento, è ipotizzabile una crescita delle vendite globali per questo settore pari al 230 per cento, per un volume di mercato che nel 2030 potrebbe ammontare a complessivi 1,4 miliardi di dollari contro i 424.000 dollari del 2019. Secondo Bank of America, inoltre, l'incremento della spesa da parte dell'U.S. Space Force (USSF) potrebbe essere il principale motore di crescita per l'industria spaziale.

Gli analisti hanno rilevato che, limitando l'analisi al solo mercato degli Stati Uniti, la spesa per la difesa negli ultimi 15 anni ha registrato un costante aumento. Inoltre tali numeri potrebbero continuare a "crescere nei prossimi anni, aumentando il numero di contratti governativi a disposizione delle aziende spaziali pubbliche e private".

Anche gli analisti di Morgan Stanley sono molto ottimisti sulle prospettive dell'economia spaziale soprattutto per quello che riguarda il segmento della produttori di satelliti. In base alle proieazioni della banca d'affari americana, i servizi satellitari a banda larga dovrebbero rappresentare il 50 per cento della crescita totale del comparto al 2040 (70 per cento nello scenario più ottimista).

Insomma il settore è in buona salute ed è per questo che è a tenere in considerazione nella scelta dei comparti dove allocare i propri investimento.

Migliori azioni spaziali da comprare: previsioni 2021

Oggi ci sono tantissime industrie dell'aerospazio che sono quotate in borsa e che generano parte delle loro vendite attraverso l'industria aerospaziale.

Tanti titoli, quindi, rendono difficile riuscire ad inviduare quelli che potrebbero registrare le performace migliori.

Diamo un'occhiata ai 15 titoli spaziali che gli analisti ritengono abbiano il maggior potenziale di apprezzamento dei prezzi nei prossimi 12 mesi.

Di seguito un elenco delle quotate dell'aerospazio che possono vantare il potenziale di prezzo più alto. Nella lista sono incluse solo quelle che hanno una capitalizzazine pari a 400 milioni di dollari.

Su tutte la quotate indicate è possibile investire attraverso il CFD trading.

Ecco quindi le migliori azioni spaziali da comprare:

Leonardo Aerojet Rocketdyne Holdings Inc Northrop Grumman Corporation Eutelsat Communications SA Nokia Oyj L3Harris Technologies Inc Lockheed Martin Corporation Vertice Trescientos Sesenta Grados Parsons Corp Mercury Systems Inc

Buon trading con le azioni spaziali a tutti!