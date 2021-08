Azioni Robinhood crollano: previsioni negative su volumi di trading

Forte correzione per le azioni Robinhood sul listino di Wall Street dopo l'alert dell'app trading sui volumi nel trimestre in corso

Giornata molto difficile per il titolo Robinhood sul Nasdaq americano. Complice anche un'intonazione negativa della borsa Usa, a sua volta frutto del rischio tapering anticipato, il prezzo della piattaforma di trading registra nel pomeriggio un ribasso monstre di circa il 10 per cento a 45,12 euro. Rispetto a ieri le azioni RobinHood hanno lasciato sul terreno ben 4,7 dollari come si può vedere a colpo d'occhio dal grafico in basso.

Il crollo del titolo non ha sorpreso praticamente nessuno visto che già nel pre-market le azioni avevano evidenziato un calo dell'8 per cento scatenando approcci ribassisti fin dall'avvio degli scambi.

Visto che il crollo delle quotazioni Robinhood era considerato un dato di fatto, è logico chiedersi, a questo punto, per quale ragione la view odierna sul titolo non poteva che essere ribassista.

La spiegazione è semplice. La nota piattaforma trading appena ieri ha lanciato un alert suoi volumi operativi attesi per il trimestre in corso. La società che ha creato la celebre app, infatti, ha comunicato di prevedere una forte riduzione dei volumi dell'attività di trading nel trimestre in corso. A differenza dei tre mesi precedenti, quando i volumi avevano beneficiato di una serie di fattori positivi, nel trimestre in corso è attesa una riduzione dell'attività da parte degli utenti.

Per la cronaca, le entrate di Robinhood nel secondo trimestre 2021, avevano registrato un aumento del 131 per cento a 565 milioni di euro. Il balzo in avanti era stato un effetto del vera e propria migrazione da parte di numerosi trader del circuito Reddit sulla piattaforma Robinhood. Lo spostamento era stato facilitato dall'ampia disponibilità di titoli e criptovalute sull'app sociale.

Per la cronaca, le entrate di Robinhood nel secondo trimestre 2021, avevano registrato un aumento del 131 per cento a 565 milioni di euro. Il balzo in avanti era stato un effetto del vera e propria migrazione da parte di numerosi trader del circuito Reddit sulla piattaforma Robinhood. Lo spostamento era stato facilitato dall'ampia disponibilità di titoli e criptovalute sull'app sociale.

Il peso delle criptovalute sull'economia complessiva di Robinhood è del resto molto marcato. Infatti oltre il 60 per cento dei 451 milioni di entrate derivanti dalle transazioni proviene da scambi sui crypto-asset. Questo dato conferma che Robinhood si sta sempre più caratterizzando come app di riferimento per investire sulle valute digitali.

Nonostante il rally delle entrate, però, a causa del forte aumento delle spese operative, Robinhood ha registrato una perdita pari a 502 milioni di dollari contro il profitto di 58 milioni di dollari messo a segno nel secondo trimestre 2021. Con queste premesse, un alert sui volumi di trading per il trimestre in corso rappresenta un catalizzatore negativo e da qui il crollo odierno del titolo sul Nasdaq.