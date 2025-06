Adobe - BorsaInside.com

Adobe ha annunciato una revisione al rialzo delle sue previsioni finanziarie per l’intero anno fiscale 2025, sostenuta da ricavi trimestrali superiori alle aspettative e da una crescente domanda legata all’intelligenza artificiale nel settore dei media digitali. Nonostante ciò, il titolo ADBE ha subito un leggero calo nelle contrattazioni pre-market, sollevando interrogativi tra analisti e investitori.

Performance superiore alle attese, ma il mercato resta cauto

Nel secondo trimestre fiscale, Adobe ha generato ricavi pari a 5,87 miliardi di dollari, superando le stime medie degli analisti fissate a 5,8 miliardi. Un risultato trainato soprattutto dal comparto media digitali, sempre più centrale nella strategia dell’azienda e ora atteso a generare tra 17,45 e 17,50 miliardi di dollari per l’intero anno, in crescita rispetto alla precedente previsione (17,25-17,40 miliardi).

Ricavi Q2: 5,87 miliardi di dollari

Stime superate: attese di 5,8 miliardi

Media digitali in crescita: previsione aggiornata tra 17,45 e 17,50 miliardi

In parallelo, l’utile per azione rettificato (EPS) per l’anno fiscale è stato rivisto a 20,50-20,70 dollari, con ricavi attesi compresi tra 23,50 e 23,60 miliardi di dollari. Anche questa è una revisione al rialzo rispetto alle precedenti stime (EPS tra 20,20 e 20,50 dollari e ricavi tra 23,30 e 23,55 miliardi).

Le nuove previsioni trimestrali

Guardando al terzo trimestre, Adobe prevede un EPS rettificato tra 5,15 e 5,20 dollari per azione, con ricavi compresi tra 5,875 e 5,925 miliardi. Anche in questo caso, le stime sono superiori alle previsioni di Wall Street (5,11 dollari di EPS e 5,88 miliardi di ricavi).

Secondo Jefferies, Adobe sta facendo passi avanti concreti nell’integrazione dell’IA all’interno delle sue piattaforme creative. I ricavi ricorrenti annuali da funzionalità basate sull’AI sono proiettati verso il superamento dell’obiettivo di 250 milioni di dollari, a conferma dell’interesse crescente verso questi strumenti.

Tuttavia, l’impatto effettivo dell’intelligenza artificiale sui ricavi totali è ancora contenuto, e questo potrebbe spiegare la reazione tiepida del mercato. Alcuni analisti sostengono che, sebbene i risultati siano solidi, le prospettive non siano così brillanti da convincere gli investitori più esigenti, soprattutto se confrontate con quelle di colossi del settore come Oracle.

Adobe: numeri in crescita, ma aspettative ancora più alte

Adobe sta chiaramente beneficiando dell’ondata AI, con una crescita costante e previsioni solide per l’anno in corso. Eppure, nel contesto attuale dei mercati finanziari, dove l’entusiasmo per l’AI è alle stelle, non basta fare bene: bisogna eccellere. La lieve flessione nel pre-market è quindi da leggere come una reazione alla mancanza di “sorprese straordinarie” più che come segnale di debolezza reale.

Con una base solida e un’attenzione crescente alla trasformazione digitale guidata dall’AI, Adobe resta una protagonista chiave del settore tecnologico, ma dovrà continuare a stupire per mantenere alta la fiducia degli investitori.

