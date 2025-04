3 Azioni da evitare - BorsaInside.com

Se c’è una parola che probabilmente riassumerà il 2025 per gli investitori, è dazi. Il governo degli Stati Uniti ha applicato tariffe doganali a livello globale, e le ha aumentate, modificate e ha anche previsto eccezioni. Navigare in mezzo a tutti questi cambiamenti non è stato affatto facile per gli investitori.

Tre azioni che potrebbero essere particolarmente vulnerabili ai dazi sono Constellation Brands (STZ -1,83%), PDD Holdings (PDD -0,70%) ed e.l.f. Beauty (ELF -2,52%), tutte alle prese con ostacoli significativi. Ecco perché potresti volerci pensare due volte prima di tenerle nel tuo portafoglio in questo momento.

1. Constellation Brands

Il produttore di birra Constellation Brands produce tutta la sua birra in Messico, e questo rappresenta un problema, visto che gli Stati Uniti hanno imposto dazi del 25% sulla birra in lattina importata, il che influirà negativamente sulla redditività dell’azienda. Potrebbe anche comportare un aumento dei prezzi al consumo, con conseguente calo della domanda.

Birra prodotta esclusivamente in Messico

Colpita da dazi del 25% sugli alcolici importati

Possibili aumenti dei prezzi e riduzione della domanda

L’azienda prevede una variazione del fatturato compresa tra una diminuzione del 2% e una crescita dell’1% per l’anno fiscale in corso. E la stima degli utili comparabili per azione è tra $12,60 e $12,90, ben al di sotto dei $13,97 attesi dagli analisti di Wall Street.

Con un rapporto prezzo/utili futuro di 13, Constellation potrebbe sembrare un titolo economico. Ma il vero problema è che, con un contesto di dazi che cambia di settimana in settimana, sarà difficile per gli analisti fare previsioni attendibili sugli utili dell’azienda per l’anno prossimo.

Constellation si trova quindi ad affrontare rischi significativi nel breve termine. Anche se l’azienda potrebbe recuperare nel lungo periodo, a meno che tu non sia disposto ad avere molta pazienza in un percorso potenzialmente turbolento per l’azienda e il titolo, potresti fare meglio ad adottare un approccio attendista piuttosto che inserirla nel portafoglio ora.

2. PDD Holdings

Un titolo che mi ha sorpreso quest’anno è PDD Holdings, perché non è ancora crollato, almeno per ora. Il presidente Donald Trump ha preso di mira la Cina in modo molto aggressivo con i dazi, il che rende PDD Holdings, proprietaria del colosso cinese dell’e-commerce Temu, particolarmente vulnerabile.

Forte esposizione al mercato cinese

Temu dipende dalle esportazioni verso gli USA

Dazi mirati alle importazioni cinesi

Il mese prossimo, il governo intende chiudere una scappatoia di cui Temu e altri rivenditori online hanno approfittato: la normativa “de minimis”, che consentiva ai pacchi di valore inferiore agli 800 dollari di entrare negli Stati Uniti senza dazi. Questo cambiamento potrebbe avere un impatto devastante sulla crescita di Temu, poiché i prodotti a basso costo presenti sulla piattaforma potrebbero presto diventare molto più costosi per i consumatori statunitensi.

Se la crescita di PDD dovesse rallentare in seguito a questa modifica – ipotesi molto probabile – il titolo potrebbe subire una forte correzione. L’anno scorso, l’azienda ha registrato vendite per 54 miliardi di dollari, in crescita del 59% anno su anno, con Temu a fare da traino. Il titolo è scambiato a un apparentemente basso P/E futuro di 7, ma anche questo potrebbe non bastare a salvarlo, se gli utili dovessero deteriorarsi nei prossimi trimestri.

3. e.l.f. Beauty

Un’altra azienda fortemente esposta alla Cina è e.l.f. Beauty, nota per i suoi cosmetici economici e accessibili. All’inizio di questa settimana, le azioni erano in calo di oltre il 55% dall’inizio dell’anno, segno che gli investitori hanno già premuto il pulsante del panico.

80% della produzione localizzata in Cina

Prodotti a basso prezzo molto sensibili ai dazi

Calo drastico del valore azionario dall’inizio dell’anno

Ben l’80% dei cosmetici dell’azienda è prodotto in Cina, il che significa che una guerra commerciale che coinvolga il Paese sarebbe devastante per i margini di profitto. La settimana scorsa, Trump ha portato il dazio sulle importazioni dalla Cina al 145%, dopo che la Cina ha risposto con le proprie tariffe. Con una situazione in continuo cambiamento, e.l.f. Beauty si presenta come un titolo potenzialmente molto volatile.

Anche in questo caso, nonostante il P/E futuro di 14 possa sembrare allettante, sarebbe quasi impossibile per gli analisti stimare con precisione gli utili futuri, data la rapidità con cui si sta intensificando la guerra commerciale con la Cina. Gli investitori non dovrebbero trarre troppo conforto da questa valutazione apparentemente bassa.

