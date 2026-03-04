Nvidia - BorsaInside.com

Il miliardario e investitore tecnologico Leo KoGuan torna a far parlare di sé con una nuova mossa destinata a far discutere i mercati. L’imprenditore, noto negli ultimi anni per essere stato tra i maggiori azionisti individuali di Tesla, ha annunciato di aver acquistato 1 milione di azioni Nvidia, rafforzando così la sua esposizione verso il settore dell’intelligenza artificiale.

La notizia è arrivata direttamente da KoGuan attraverso un messaggio pubblicato su X, dove ha spiegato di aver effettuato l’operazione all’inizio della settimana e di non avere alcuna intenzione di fermarsi.

“Ho comprato un milione di azioni NVDA ieri sera e intendo comprarne ancora. Sono convinto che l’AI non sia una bolla: siamo solo all’inizio.”

Una dichiarazione che evidenzia la fiducia dell’investitore nel potenziale di lungo periodo dell’intelligenza artificiale, settore che negli ultimi due anni ha catalizzato l’attenzione dei mercati globali.

Nvidia al centro della rivoluzione AI

La scelta di KoGuan non arriva per caso. Nvidia è oggi considerata uno dei pilastri tecnologici dell’ecosistema AI grazie ai suoi chip avanzati utilizzati per l’addestramento e l’esecuzione dei modelli di intelligenza artificiale.

Nonostante l’azienda abbia pubblicato risultati trimestrali estremamente solidi il mese scorso, il titolo non ha reagito con la stessa forza vista in passato. Questo ha spinto alcuni analisti a ritenere che il mercato stia temporaneamente sottovalutando il reale potenziale della società.

Secondo gli esperti di Jefferies, infatti, alcune big tech del settore semiconduttori potrebbero offrire opportunità interessanti in questa fase.

Gli analisti guidati da Blayne Curtis ritengono che:

Nvidia e Broadcom possano essere pronte per nuovi breakout di mercato

le attuali valutazioni risultino inferiori rispetto ai fondamentali reali delle aziende

In altre parole, il mercato potrebbe non aver ancora pienamente prezzato la crescita futura legata all’intelligenza artificiale.

I “vincitori certi” dell’intelligenza artificiale

Nel loro report, gli analisti sottolineano come Broadcom e Nvidia rimangano tra i candidati più solidi a beneficiare della diffusione globale dell’AI. Anche se i prossimi risultati finanziari potrebbero non rappresentare un catalizzatore immediato per il titolo, il quadro di lungo periodo resta estremamente favorevole.

La combinazione di domanda crescente per infrastrutture AI, data center e chip specializzati continua infatti a sostenere le prospettive del settore.

Tesla resta centrale nel portafoglio di KoGuan

Nonostante negli ultimi anni KoGuan abbia assunto una posizione sempre più critica nei confronti di Elon Musk e della gestione di Tesla — arrivando persino a opporsi al maxi pacchetto retributivo per il CEO — l’investitore ha chiarito che l’azienda di veicoli elettrici continua a occupare un ruolo rilevante nel suo portafoglio.

KoGuan ha spiegato di essere ancora fortemente esposto su Tesla, oltre a detenere una parte significativa del capitale in buoni del Tesoro statunitensi. Tuttavia non ha fornito dettagli su quanto abbia ridotto la sua posizione nel tempo.

Secondo lui, il mercato non starebbe ancora valutando correttamente alcune delle divisioni più promettenti della società, tra cui:

Tesla Energy

il progetto Cybercab

il robot umanoide Tesla Bot

Per KoGuan, queste attività potrebbero rappresentare un valore nascosto che gli investitori non stanno ancora incorporando nel prezzo delle azioni.

“Tesla è la principale AI incarnata sulla Terra”

Nel suo messaggio su X, l’imprenditore ha ribadito una visione piuttosto chiara: Tesla non è soltanto un produttore di auto elettriche, ma una delle realtà più avanzate nel campo dell’intelligenza artificiale applicata al mondo fisico.

“Tesla Energy, Cybercab e Teslabot non sono ancora completamente prezzati dal mercato”, ha scritto. “Gli investitori più coraggiosi potrebbero ancora comprare Tesla oggi per costruire la fortuna di domani. Tesla è la principale AI incarnata sulla Terra.”

Va ricordato che già lo scorso novembre KoGuan aveva dichiarato di non essere più completamente investito nel titolo Tesla, spiegando di aver iniziato ad accumulare buoni del Tesoro a 3 mesi come parte di una strategia più prudente.

Un segnale forte per il mercato dell’AI

L’ingresso massiccio di KoGuan su Nvidia arriva in un momento in cui molti investitori si interrogano sulla sostenibilità del boom dell’intelligenza artificiale.

La sua posizione, invece, è netta: secondo il miliardario siamo solo all’inizio di una trasformazione tecnologica destinata a ridisegnare interi settori industriali.

E se la sua previsione dovesse rivelarsi corretta, il recente acquisto di un milione di azioni Nvidia potrebbe rappresentare una delle scommesse più interessanti nel panorama tecnologico dei prossimi anni.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati.

