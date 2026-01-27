Microsoft - BorsaInside.com

Le azioni Microsoft tornano sotto i riflettori dopo l’apertura di un’indagine da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che coinvolge Activision Blizzard, società controllata dal colosso di Redmond Microsoft. L’attenzione dell’Antitrust si concentra su due titoli mobile di enorme diffusione come Diablo Immortal e Call of Duty Mobile, giochi formalmente gratuiti ma costruiti attorno a un modello di monetizzazione basato su acquisti in-app.

Secondo l’Autorità, alcune dinamiche di gioco potrebbero spingersi oltre il semplice engagement, avvicinandosi a meccanismi di pressione commerciale potenzialmente scorretti. In particolare, vengono analizzate interfacce e flussi di utilizzo pensati per mantenere il giocatore connesso il più a lungo possibile, inducendolo a spendere attraverso notifiche ricorrenti, offerte a tempo limitato e contenuti presentati come imperdibili. Si tratta di pratiche già finite sotto osservazione anche in altri Paesi, dove il dibattito sui cosiddetti “dark pattern” nei videogiochi è sempre più acceso.

Un ulteriore aspetto sensibile riguarda la tutela dei minori. L’Antitrust sta valutando se le impostazioni di parental control risultino realmente efficaci o se, al contrario, lascino troppo spazio a comportamenti non supervisionati. Le opzioni predefinite, secondo le ipotesi dell’indagine, potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato in assenza di un intervento diretto da parte dei genitori. Sotto la lente anche la gestione dei consensi privacy in fase di creazione dell’account, con il rischio che l’utente venga portato ad accettare autorizzazioni estese, inclusa la profilazione commerciale, senza una reale consapevolezza.

Dal punto di vista finanziario, queste verifiche non producono effetti immediati sul titolo, ma rappresentano un fattore di rischio regolatorio da considerare nel medio periodo. Microsoft resta comunque un gruppo con una struttura estremamente diversificata, capace di assorbire eventuali criticità legate a singole divisioni, soprattutto se confrontate con il peso strategico di cloud, intelligenza artificiale e software enterprise.

Azioni Microsoft: analisi tecnica e livelli chiave da monitorare

Sul mercato azionario, le azioni Microsoft, quotate al Nasdaq, stanno mostrando segnali di stabilizzazione dopo una fase correttiva intensa. Nelle ultime sedute il titolo ha reagito con decisione, registrando un recupero che ha spinto i prezzi verso area 474 dollari, chiudendo poco sotto i massimi giornalieri.

Il movimento arriva dopo un lungo trend ribassista partito dal massimo storico di fine ottobre, quando le quotazioni avevano superato i 550 dollari. La discesa si è arrestata in prossimità di un supporto tecnico rilevante in area 438 dollari, da cui è partito un rimbalzo che sta gradualmente migliorando la struttura di breve periodo.

In questo contesto, il livello di 490 dollari rappresenta la prima vera area di resistenza da superare per confermare un cambio di passo più solido. Prima di puntare a questo obiettivo, il titolo dovrà però consolidare sopra la zona compresa tra 474 e 475 dollari, dove transitano indicatori tecnici di rilievo come la media mobile a 25 periodi e il Supertrend.

Dal punto di vista operativo, eventuali strategie rialziste trovano maggiore coerenza solo con una rottura convincente sopra 474 dollari, mentre segnali di debolezza tornerebbero attuali sotto quota 462, con possibili ritorni verso area 445 dollari. Gli oscillatori suggeriscono prudenza: il MACD ha avviato un primo segnale di recupero, ma non ancora definitivo, mentre l’RSI resta in zona neutra, indicando un equilibrio temporaneo tra forze rialziste e ribassiste.

Nel complesso, le azioni Microsoft si trovano in una fase delicata ma interessante. Le pressioni regolatorie legate al settore gaming rappresentano un tema da seguire, ma il mercato continua a guardare soprattutto alla capacità del gruppo di mantenere crescita e marginalità. La tenuta dei supporti e il superamento delle resistenze chiave saranno determinanti per capire se il rimbalzo in corso potrà trasformarsi in un trend più strutturato nel breve periodo.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

