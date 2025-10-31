Apple - BorsaInside.com

Apple ottiene un nuovo voto di fiducia da Jefferies, che passa la raccomandazione sul titolo da Underperform a Hold. La banca d’affari statunitense evidenzia segnali incoraggianti sia sul fronte dei conti sia in vista del trimestre natalizio, pur mantenendo un tono prudente sul lungo periodo a causa di margini e crescita futuri meno esplosivi rispetto al passato.

Secondo l’analista Edison Lee, i risultati relativi al trimestre terminato a settembre hanno superato le aspettative del mercato. La crescita dei ricavi è stata pari al sette virgola nove per cento su base annua, una performance superiore sia alle stime interne della banca sia al consenso degli analisti. Il motore principale rimane il comparto servizi, che ha registrato un incremento del quindici per cento, mentre il business hardware ha segnato un più cinque virgola quattro per cento, sostenuto da vendite iPhone in rialzo del sei per cento.

Buono anche l’andamento del segmento Mac, riuscito a mettere a segno un più tredici per cento. L’unica area geografica ancora in difficoltà è la Cina, dove i ricavi sono diminuiti di circa il quattro per cento a causa di limitazioni sulla disponibilità di iPhone 17, fattore che ha frenato la domanda locale.

Guardando avanti, Apple si aspetta una crescita a doppia cifra nel trimestre di dicembre, compresa tra il dieci e il dodici per cento. Si tratterebbe del primo ritorno a un ritmo simile dal secondo trimestre fiscale duemilaventidue. L’azienda stima inoltre un margine lordo tra il quarantasette e il quarantotto per cento, includendo costi tariffari pari a circa un miliardo e quattrocento milioni di dollari.

Jefferies ritiene che nei primi mesi del duemilaventisei la divisione cinese possa tornare a contribuire positivamente ai ricavi, grazie a spedizioni di iPhone più rapide e a una domanda particolarmente vivace per il modello base della serie iPhone 17, sostenuta da incentivi e sussidi governativi.

Nonostante la revisione migliorativa sulle previsioni di crescita, la banca rimane cauta. Gli analisti sottolineano che i margini di aumento degli utili restano limitati e che il duemilaventisei potrebbe essere un anno di rallentamento a causa di un possibile aumento di prezzo stimato in cento dollari per la gamma iPhone 18, di cicli di aggiornamento più rapidi sulla linea attuale e di un mix di prodotti meno profittevole.

Le stime sui ricavi e sugli utili per azione sono state comunque riviste al rialzo, anche se con incrementi contenuti. Il nuovo target price fissato da Jefferies è pari a duecento quarantasei dollari e novantanove centesimi. In sintesi, secondo la banca, il titolo Apple resta costoso ma potrebbe continuare a mantenere valutazioni elevate, sostenuto dalle aspettative verso la prossima generazione di iPhone, inclusa la possibile variante pieghevole che sta alimentando l’interesse degli investitori.

