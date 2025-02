Azioni Axon - BorsaInside.com

Il tuo portafoglio ha bisogno di un nuovo titolo in crescita? Magari uno che possa dargli un extra slancio? Le azioni non sono affatto economiche in questo momento, ma valuta l’idea di acquisire una quota in Axon Enterprise (AXON). E prima piuttosto che dopo.

Axon è uno dei pochi nomi là fuori con un chiaro potenziale di crescita, radicato in una crescita di mercato altrettanto evidente. Ecco il succo della questione.

Che cos’è Axon?

Non ne hai mai sentito parlare? Se così, non è poi tanto sorprendente. Sebbene la sua capitalizzazione di mercato di 40 miliardi di dollari non sia da poco, non è certo grande come la maggior parte dei nomi attualmente discussi da investitori e media finanziari.

Tuttavia, potresti essere più familiare con Axon di quanto pensi. Hai mai sentito parlare di una pistola Taser? Non è solo un tipo di arma ad energia condotta, ma anche un marchio, probabilmente il più importante del settore.

Infatti, Axon possiede il marchio Taser. La società, infatti, era in passato chiamata Taser International. Queste armi rappresentano ancora un business rilevante, ma non è tutto ciò che Axon è oggi. L’azienda è anche nota per le body cam indossate dai professionisti delle forze dell’ordine. Tuttavia, il suo settore principale è in realtà il software.

Circa un quarto del fatturato dell’azienda proviene dagli strumenti che aiutano gli agenti di polizia a gestire le prove video, generare trascrizioni delle interviste ufficiali, automatizzare i rapporti e simili. Ora si sta anche cimentando con droni terrestri e aerei, per quei casi in cui la presenza fisica di un primo soccorritore sia troppo pericolosa o semplicemente impossibile.

La natura ovviamente utilitaristica di queste offerte, tuttavia, non è l’unico motivo per cui potresti voler acquistare queste azioni il prima possibile.

Ecco tre motivi da considerare:

Leader di Mercato: Domina in tre linee di business con una quota di mercato stimata tra l’85% e il 90%.

Domina in tre linee di business con una quota di mercato stimata tra l’85% e il 90%. Crescita Solida: Le vendite sono aumentate del 33% anno su anno e le prospettive di crescita rimangono forti.

Le vendite sono aumentate del 33% anno su anno e le prospettive di crescita rimangono forti. Opportunità di Acquisto: Le azioni sono scese del 25% rispetto al massimo storico, offrendo un’interessante opportunità di ingresso.

1. L’Azienda è un Leader di Mercato (e c’è una ragione)

Se cerchi abbastanza consigli sullo stock picking, alla fine ti imbatterai nella raccomandazione di acquistare il più grande player di un determinato settore. Di solito, quella è la mossa giusta. Anche se ci sono occasionali eccezioni a questa regola empirica, nella maggior parte dei casi il nome principale in un settore ci è arrivato per una buona ragione.

Questo è certamente il caso di Axon, che è tecnicamente il capo indiscusso in tre diverse linee di business, con una quota di mercato stimata tra l’85% e il 90%.

Certo, ha avuto e ha ancora il vantaggio sleale di non avere veri concorrenti. Tra il riconoscimento dei suoi marchi e un portafoglio di brevetti tanto ampio quanto profondo, nessun’altra azienda riesce a guadagnare terreno in nessuna delle sue aree di business.

Gli investitori, tuttavia, non cercano una competizione equa. Vogliono che le aziende dietro le azioni che acquistano godano di un forte potere di determinazione dei prezzi e della capacità di tenere a bada eventuali concorrenti.

2. Crescita, Crescita e Ancora Crescita

E l’azienda sta sicuramente dimostrando questo potere. Le vendite sono aumentate del 33% anno su anno nei primi tre trimestri del 2024, prolungando una tendenza in atto dal 2012.

È previsto lo stesso trend sia per il fatturato che per l’utile netto. Infatti, Mordor Intelligence stima che il mercato globale delle body cam sia destinato a crescere a un tasso annualizzato del 16% fino al 2030, mentre il settore delle armi ad energia condotta probabilmente crescerà mediamente poco più del 17% all’anno nello stesso periodo.

Questi numeri coincidono con i dati forniti dallo stesso Axon, che indicano di aver penetrato solo il 35% del potenziale mercato statunitense per le pistole Taser, e ancora meno altrove. Nel frattempo, sebbene le sue body cam siano più comunemente usate in Europa rispetto ad altre regioni, ha comunque raggiunto solo il 30% del mercato indirizzabile in quella zona.

In altre parole, c’è ampio spazio per la crescita che gli analisti prevedono. Questa crescita, naturalmente, sarà accelerata dall’aumento dei disordini civili, dalle preoccupazioni per la sicurezza delle frontiere, dalle interazioni violente con le forze dell’ordine e dall’incremento delle controversie legali derivanti da questi cambiamenti socioculturali.

Queste tendenze, a loro volta, aumentano la necessità del software che aggiunge funzionalità alle pistole Taser e alle body cam di Axon.

3. Le Azioni Axon Sono in Saldo – Per Ora

Infine, ora è il momento di acquistare azioni Axon semplicemente perché le quote sono scese del 25% rispetto al massimo storico raggiunto all’inizio di questo mese.

Chi tiene d’occhio Axon probabilmente già conosce il motivo. In pratica, la partnership con Flock Safety, azienda di software per prove documentali, è stata interrotta, rendendo la società più piccola un concorrente di Axon. Questo sviluppo ha portato a un paio di downgrade chiave, che hanno suscitato una reazione marcata tra gli investitori.

Come spesso accade, tuttavia, i venditori hanno sopravvalutato l’impatto del cambiamento. Come suggerisce l’analista di Morgan Stanley, Meta Marshall, “Dato che è stata Axon a terminare la relazione, riteniamo più che probabile che abbiano una soluzione alternativa.” Gli investitori non sembrano ancora convinti, ma date loro tempo.

Nel frattempo, ricorda: è Axon che possiede il nome potente e la portata di marketing da sfruttare. Non Flock.

Il Premio Vale il Rischio Moderato

Una scelta priva di rischi? No, non esiste. Se Axon Enterprise continua a crescere senza compromettere i margini di profitto, altri si uniranno a Flock come concorrenti. Tieni presente inoltre che Taser non è l’unico marchio di armi ad energia condotta, anche se è il più noto.

Le azioni sono anche costose, quotate a più di 80 volte gli utili per azione previsti per quest’anno, pari a 6,32 dollari. Se non altro, le azioni Axon potrebbero continuare a mostrare volatilità, alcune delle quali saranno certamente preoccupantemente ribassiste.

Fai un passo indietro e guarda il quadro generale: stai pagando un premio, ma Axon è un leader di mercato di livello premium su più fronti e si posiziona per guidare la crescita imminente di tutte le sue linee di business.

Questo potrebbe convincerti: nonostante un paio di recenti downgrade, la maggior parte degli analisti considera ancora queste azioni un forte acquisto, con un target di prezzo consensuale di 659,17 dollari. Questo rappresenta un aumento del 26% rispetto al prezzo attuale, il che non è affatto un cattivo modo per iniziare una nuova posizione.

