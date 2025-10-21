Apple - BorsaInside.com

Apple torna protagonista assoluta a Wall Street, spingendo le proprie azioni ai massimi storici grazie all’entusiasmo degli investitori per le vendite record di iPhone 17 e alle prospettive di crescita delineate dagli analisti. Il titolo del colosso di Cupertino ha chiuso la seduta con un rialzo di oltre il 4%, raggiungendo quota 264,38 dollari, livello mai toccato prima. Con questa spinta, la capitalizzazione della società si avvicina ai 4 mila miliardi di dollari, una soglia che la colloca dietro soltanto a Nvidia e Microsoft.

Nonostante il risultato storico, Apple resta tra i “Magnifici Sette” la società con l’incremento minore del 2025 (solo +4,7% da inizio anno), mentre Nvidia continua a guidare il gruppo con un impressionante +36%. Tuttavia, la fiducia del mercato verso Apple sembra in netta risalita, sostenuta da un contesto positivo per i mercati azionari americani e dall’ottimismo riguardo alla fine dello shutdown governativo negli Stati Uniti.

A spingere il titolo anche la promozione di Loop Capital, che ha alzato il giudizio da hold a buy, segnalando l’avvio del tanto atteso nuovo ciclo di adozione dell’iPhone. Secondo gli analisti, la domanda di iPhone sta crescendo in modo costante e potrebbe proseguire fino al 2027. Di conseguenza, l’obiettivo di prezzo è stato innalzato a 315 dollari, ipotizzando un ulteriore margine di rialzo di circa il 25%.

A confermare il momento positivo arrivano anche i dati di Counterpoint Research, secondo cui le vendite della serie iPhone 17 hanno superato del 14% quelle dell’iPhone 16 nei primi dieci giorni di disponibilità nei due mercati chiave: Stati Uniti e Cina. Gli analisti prevedono che, grazie a questo trend, il fatturato derivante dagli smartphone tornerà a crescere del 4%, fino a 209,3 miliardi di dollari nell’anno fiscale in corso (stime Visible Alpha).

Anche Evercore ISI si è espressa in modo favorevole, inserendo Apple tra i titoli da sovrappesare. Gli esperti ritengono che la domanda di iPhone possa superare le attese del ciclo medio di rinnovo, evidenziando come i tempi di consegna per l’iPhone 17 base siano più lunghi rispetto all’anno precedente. Melius Research, dal canto suo, sottolinea come l’azienda “stia riconquistando slancio” dopo un periodo di critiche, grazie alla ripresa del mercato cinese e alla forza dei nuovi modelli.

Non tutti, però, condividono lo stesso entusiasmo. Il consensus Bloomberg indica un target medio di 262,83 dollari, leggermente inferiore ai valori attuali, con il 58% degli analisti che consiglia di acquistare il titolo, il 35% di mantenerlo e il 7% di venderlo.

Il prossimo appuntamento chiave sarà il 30 ottobre, quando Apple presenterà i risultati del quarto trimestre fiscale (chiuso a fine settembre). Nel trimestre precedente, l’azienda aveva riportato ricavi per 94 miliardi di dollari, in crescita del 10% su base annua e superiori alle stime di mercato. Le vendite di iPhone erano aumentate del 13,5%, raggiungendo 44,58 miliardi di dollari, e Apple aveva annunciato il traguardo di 3 miliardi di unità vendute dal 2007.

Sul fronte della remunerazione agli azionisti, Apple continua la sua politica di ritorno del capitale: tra aprile e giugno ha destinato 21 miliardi di dollari al riacquisto di azioni e 3,9 miliardi ai dividendi. Nei primi nove mesi dell’anno fiscale, il totale speso tra buyback e dividendi supera i 82 miliardi di dollari.

Gli analisti di Wedbush confermano il giudizio outperform con un prezzo obiettivo di 310 dollari, sostenendo che Apple “supererà le attese grazie alle vendite dell’iPhone 17 e alla crescita del comparto servizi”. Secondo la società, la monetizzazione dell’intelligenza artificiale rappresenta un potenziale enorme, capace di aggiungere fino a 100 dollari per azione al valore di Apple nei prossimi anni.

Wedbush conclude osservando che “attualmente il titolo non incorpora ancora alcun premio legato all’AI”, rendendolo una opportunità di investimento interessante per chi punta sul lungo periodo, fino al 2026.

Apple, dunque, non solo conferma la sua leadership nell’hardware, ma si prepara a cavalcare la prossima grande ondata tecnologica: quella dell’intelligenza artificiale integrata nei suoi dispositivi e servizi, con l’iPhone 17 come simbolo di una nuova fase di espansione globale.

