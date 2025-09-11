Apple - BorsaInside.com

Le azioni Apple finiscono sotto osservazione dopo il recente declassamento di Phillip Securities, che passa da una raccomandazione “Neutrale” a “Ridurre”. Secondo gli analisti, il titolo sarebbe sopravvalutato e i prossimi mesi potrebbero essere complessi, nonostante il recente evento di lancio che ha visto l’arrivo dei nuovi iPhone 17, AirPods potenziati e Apple Watch Series 11.

Il prezzo obiettivo è stato confermato a 200 dollari per azione, ma la decisione arriva dopo un rally significativo: negli ultimi tre mesi il titolo Apple ha registrato un +14%, superando il guadagno del Nasdaq (+9,1%). Tuttavia, secondo l’analista Helena Wang, diversi fattori frenano l’ottimismo: tariffe più alte, costi operativi in aumento e un’assenza di innovazioni realmente dirompenti nell’intelligenza artificiale, ambito in cui Apple sta faticando a tenere il passo rispetto ai concorrenti.

Il lancio degli iPhone 17 non basta a convincere gli analisti

Durante l’evento “Awe-Dropping” del 9 settembre, Apple ha svelato la nuova linea iPhone 17, guidata dall’inedito iPhone Air, il modello più sottile mai realizzato con soli 5,6 mm di spessore. La gamma comprende anche le versioni Pro e Pro Max, dotate del chip A19 Pro, fotocamere aggiornate e una protezione avanzata grazie al nuovo Scudo in Ceramica.

Oltre agli smartphone, Apple ha presentato AirPods con funzioni di IA integrate, tra cui la traduzione in tempo reale, e il nuovo Apple Watch Series 11, ora in grado di rilevare l’ipertensione e con una maggiore resistenza. Nonostante queste novità, gli analisti ritengono che si tratti di miglioramenti incrementali, non di innovazioni capaci di generare un forte ciclo di aggiornamento.

La situazione è aggravata dal rinvio della revisione completa di Siri al 2026, un ritardo che lascia Apple indietro nella corsa all’intelligenza artificiale rispetto a rivali come Google, Samsung e OpenAI.

I rischi sui margini e sul mercato globale

Un altro punto critico riguarda la strategia di pricing. Apple ha deciso di mantenere invariati i prezzi della gamma iPhone 17 rispetto agli iPhone 16: il modello base parte da 799 dollari, ma ora include 256 GB di memoria invece dei precedenti 128 GB. Questa scelta, pur favorevole agli utenti, comporta per Apple l’assorbimento di tariffe e costi di produzione più elevati, con un impatto diretto sui margini di profitto.

Secondo Wang, i margini lordi hanno già subito un calo di 140 punti base su base annua nel trimestre di giugno, e la pressione potrebbe aumentare nei prossimi mesi. Inoltre, il lancio dell’iPhone Air potrebbe spostare la domanda dai modelli Pro e Pro Max, cannibalizzando parte delle vendite invece di espandere il mercato complessivo.

Prospettive per gli investitori

In sintesi, Phillip Securities mantiene un approccio cauto: se da un lato il brand Apple resta forte e l’ecosistema continua ad attrarre milioni di utenti, dall’altro l’assenza di innovazioni radicali, l’incremento dei costi e il ritardo nell’IA pesano sulle prospettive di crescita.

Gli investitori dovranno monitorare attentamente i prossimi trimestri, con particolare attenzione a:

l’andamento delle vendite dei nuovi iPhone,

l’evoluzione della strategia IA di Apple,

e la tenuta dei margini operativi.

