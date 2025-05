Trimestrale Baidu e valutazione analisti - BorsaInside.com

Ribasso del 4 per cento a quota 85 dollari per le azioni Baidu a seguito della pubblicazione dei conti trimestrali e nonostante il netto miglioramento messo a segno dall’utile netto e dai ricavi. La flessione del titolo cinese quotato sul Nasdaq determina un forte assottigliamento della sua prestazione su base mensile ora aggiornata ad un risicato +1 per cento.

A stupire gli investitori è proprio la reazione messa a segno dalla quotata dopo una trimestrale che, per certi aspetti, è stata anche migliore delle attese. Come si spiega tutto questo? Cosa non è andato giù al mercato? Per rispondere a queste domande c’è una sola cosa da fare: esaminare nel dettaglio i risultati trimestrali.

Prima di procedere possiamo però subito dare una buona notizia e tranquillizzare i lettori: il titolo sarà anche in forte ribasso, tuttavia vari analisti hanno comunque confermato la loro view bullish a seguito dei conti trimestrali.

Trimestrale migliore delle attese per Baidu

Baidu ha chiuso il primo trimestre vendite pari a 4,47 miliardi di dollari in aumento di quasi il 3 per cento anno su anno. Gli analisti si attendevano un risultato più basso e questa è la prima notizia positiva che emerge dalla trimestrale della quotata cinese.

Scendendo nel conto economico, i ricavi sono stati originati per 2,39 miliardi di dollari dai servizi di marketing online, in ribasso del 6,38 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa. La flessione è stata però compensata dagli altri ricavi che, attestandosi a 2,09 miliardi di dollari, hanno evidenziato un aumento del 16,36 per cento rispetto al dato di un anno fa.

Per quello che riguarda la marginalità, il margine lordo del primo trimestre 2025 si è attestato al 46,10 per cento del fatturato contro un MOL al 51,48 per cento delle entrate dell’anno prima. Tuttavia il margine operativo è risultato in flessione del 17,7 per cento rispetto a un anno fa (13,9 per cento dei ricavi contro il 17,39 per cento dei ricavi). A compensare questo parametro negativo c’è l’utile netto trimestrale di 1,06 miliardi di dollari in aumento di oltre il 41 per cento anno su anno.

Cosa sta spingendo le vendite sulle azioni Baidu

A causare le vendite sulle azioni Baidu in scia alla pubblicazione dei conti trimestrali sono state le preoccupazioni dei trader in merito ad un potenziale rallentamento dei ricavi pubblicitari principali dell’azienda per effetto della trasformazione dell’AI di ricerca. Proprio questo aspetto potrebbe essere stato tenuto molto in considerazione da tutti quegli analisti che, a seguito della diffusione dei conti, hanno deciso di rivedere al ribasso il target price sulla quotata.

Gli esperti di UBS ad esempio hanno tagliato il prezzo obiettivo da 123 dollari a 107 dollari pur confermando il rating buy. La conferma della view bullish riflette l’apprezzamento per l’integrazione dei contenuti generati dall’AI nei risultati di ricerca mobile. Si è passati dal 22 per cento di gennaio al 35 per cento di aprile e ora UBS prevede che questa percentuale possa superare il 50 per cento nella seconda metà del 2025.

Tuttavia per gli esperti svizzeri la monetizzazione della ricerca AI è ancora all’inizio e i vertici della società cinese stanno cercando di trovare nuovi formati pubblicitari per bilanciare la generazione di ricavi mantenendo salvaguardando l’esperienza utente. Baidu presenta un forte margine di profitto lordo ma le previsioni sono per un calo dei ricavi pubblicitari principali che dovrebbe salire al 10 per cento anno su anno nel secondo e terzo trimestre con la prospettiva di una ripresa nell’ultima parte dell’anno. Ed eccoci arrivati al punto che può spiegare il calo delle quotazioni di Baidu: non è da escludere che la diminuzione della crescita pubblicitaria possa andare a condizionare anche i margini principali a causa di problemi di leva operativa.

Fin dove possono arrivare le azioni Baidu

Nonostante il leggero rialzo registrato nell’ultimo mese, le azioni Baidu sono in ribasso del 18 per cento rispetto un anno fa. Questa contrazione potrebbe indurre a pensare che il titolo sia a buon prezzo e quindi possa essere un’occasione di acquisto.

Ma cosa pensano a riguardo gli altri analisti intervenuti dopo la pubblicazione della trimestrale? US Tiger Securities ha confermato il rating buy ma ha tagliato il prezzo obiettivo a 110 dollari nell’ambito di una valutazione molto simile a quella di UBS che pone l’accento proprio sulle sfide a cui la società cinese è chiamata nell’ambito della monetizzazione dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

Meno ottimisti gli analisti di Macquarie che sono rimasti sul rating neutral con target price tagliato a 83 dollari. Nel loro report gli esperti hanno posto l’accento sulle incertezze nel business pubblicitario di Baidu. Per finire c’è Bernstein che si è semplicemente limitata a confermare il rating market perform con un target price a 108 dollari.

Queste ultime valutazioni non saranno di certo brillanti ma comunque, rispetto a quelli che sono gli attuali prezzi di Baidu, implicano un potenziale di rialzo.

