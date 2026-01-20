BKW - BorsaInside.com

Giornata complicata per BKW in Borsa. Martedì le azioni BKW hanno registrato un brusco ribasso, arrivando a perdere quasi l’11%, dopo l’annuncio di una svalutazione da 110 milioni di franchi svizzeri (CHF) che andrà a pesare direttamente sull’utile operativo (EBIT).

La società energetica svizzera ha spiegato che la rettifica è legata alla propria partecipazione nella centrale a carbone di Wilhelmshaven, in Germania, e rappresenta una conseguenza concreta del nuovo contesto in cui si muove il settore: mercati più “stabili” rispetto al recente passato e un quadro normativo più stringente, fattori che stanno cambiando i conti e le prospettive di medio periodo.

Secondo quanto comunicato da BKW, le condizioni attuali porteranno l’impianto a produrre meno energia nel tempo, riducendo quindi il potenziale contributo ai risultati economici. Inoltre, la minore volatilità dei prezzi dell’energia, che negli anni scorsi aveva sostenuto ricavi e margini in modo eccezionale, oggi sta tornando verso livelli più contenuti e questo si traduce in aspettative di entrate inferiori.

Previsioni 2025 riviste al ribasso: nuovo target per l’EBIT

A seguito della svalutazione, BKW ha anche aggiornato la propria guidance per il 2025, comunicando un nuovo intervallo di EBIT atteso tra 540 e 560 milioni di CHF. Si tratta di un taglio significativo rispetto a quanto il mercato sperava di vedere, anche perché il dato incorpora direttamente l’impatto straordinario della rettifica.

L’azienda ha però precisato un elemento importante per interpretare correttamente i numeri: senza questo evento una tantum, l’EBIT 2025 sarebbe stato in una fascia decisamente superiore, compresa tra 650 e 670 milioni di CHF. Un chiarimento utile per distinguere tra la performance operativa “normale” e l’effetto contabile legato alla revisione del valore dell’asset.

Il commento di UBS: “non è una sorpresa”

Sul caso è intervenuto anche UBS, attraverso l’analista Tommaso Operto, che ha ridimensionato il fattore sorpresa della notizia. Secondo Operto, una svalutazione di questo tipo non rappresenta un evento inatteso, considerando il contesto energetico europeo e le nuove traiettorie che stanno influenzando soprattutto gli impianti legati al carbone.

Occhi sul 2026: stime sotto il consenso

Guardando oltre l’impatto immediato, BKW ha comunicato anche le nuove previsioni per il 2026, con un EBIT stimato tra 650 e 750 milioni di CHF. Il dato, però, risulta inferiore rispetto alle aspettative del mercato: UBS ha infatti citato un consenso a 808 milioni di CHF, evidenziando come la revisione possa alimentare cautela tra gli investitori sul ritmo di crescita e sulla redditività futura del gruppo.

Il crollo delle azioni BKW nasce quindi da un mix di elementi: la svalutazione pesa direttamente sull’utile, ma soprattutto segnala un cambio di scenario in cui gli impianti più esposti a regolamentazione e riduzione della redditività rischiano di avere un ruolo meno vantaggioso nei prossimi anni.

