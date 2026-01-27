Cloudflare - BorsaInside.com

Le azioni di Cloudflare accelerano con decisione e attirano l’attenzione dei mercati, spinte dall’interesse crescente intorno a Clawdbot, un nuovo agente di intelligenza artificiale open source che sta facendo molto rumore tra sviluppatori e investitori.

Nel pre-market di martedì il titolo Cloudflare segna un balzo vicino al 12%, dando continuità al +9,6% registrato nella seduta precedente. Un movimento che riflette l’entusiasmo diffuso per Clawdbot e, soprattutto, per il ruolo strategico che Cloudflare potrebbe giocare nell’evoluzione degli AI agent autonomi.

Cos’è Clawdbot e perché sta facendo parlare i mercati

Clawdbot è un assistente AI open source progettato per funzionare in modo efficiente con Claude di Anthropic, ma compatibile anche con altri modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). La sua particolarità è l’esecuzione in locale sul dispositivo, con la capacità di portare a termine compiti in autonomia, senza dipendere costantemente dal cloud tradizionale.

Durante il fine settimana, la discussione su Clawdbot è esplosa sui social e nelle community tech, accendendo i riflettori su un aspetto chiave: per funzionare su larga scala, agenti di questo tipo hanno bisogno di connessioni sicure, veloci e a bassissima latenza. Ed è qui che entra in gioco Cloudflare.

Perché Cloudflare è al centro dell’attenzione

Secondo diversi analisti, il rally del titolo non è legato tanto a ricavi immediati, quanto a una scommessa strategica sul futuro dei carichi di lavoro AI. Matt Hedberg di RBC Capital ha spiegato che gli investitori stanno facendo una “chiamata derivativa” sull’aumento della domanda di infrastrutture per l’intelligenza artificiale, citando esplicitamente Claude Code, Cowork di Anthropic e lo stesso Clawdbot.

È importante chiarire che Clawdbot non è un prodotto ufficiale di Anthropic, nonostante il nome possa trarre in inganno. Si tratta di un progetto open source pensato per integrarsi perfettamente con Claude, ma non limitato a esso. Proprio questa flessibilità lo rende interessante per gli sviluppatori e, indirettamente, per chi fornisce l’infrastruttura sottostante.

Edge computing e AI agent: un connubio sempre più forte

Wolfe Research ha descritto Clawdbot come una sorta di “dipendente AI”, capace di agire in autonomia direttamente sul dispositivo dell’utente. Tuttavia, man mano che questi agenti crescono in complessità, iniziano a effettuare chiamate API, accedere a siti web e instradare richieste di inferenza. Tutte operazioni che richiedono una rete affidabile, sicura e distribuita a livello globale.

In questo contesto, la rete edge di Cloudflare rappresenta una soluzione ideale. Non a caso, diversi sviluppatori stanno già sfruttando Cloudflare Tunnels per ospitare istanze di Clawdbot in modo sicuro, riducendo latenza e rischi legati all’esposizione diretta su internet.

Impatto finanziario oggi e valore strategico domani

Gli analisti concordano sul fatto che Clawdbot non avrà un impatto immediato sui risultati trimestrali di Cloudflare. Il vero valore sta nella conferma della posizione dominante dell’azienda nell’ecosistema AI. Durante una precedente conference call, il CEO Matthew Prince aveva sottolineato come circa l’80% delle principali aziende di intelligenza artificiale utilizzi già Cloudflare, aggiungendo che gli agenti del futuro dovranno inevitabilmente transitare dalla sua rete.

Per Wolfe Research, tutto questo rappresenta un momento chiave per l’edge computing e un segnale chiaramente positivo per il titolo. L’adozione di agenti AI autonomi è ancora agli inizi, ma il mercato sta già premiando chi è posizionato per diventare un nodo centrale dell’infrastruttura AI globale. In questo scenario, Cloudflare sembra avere tutte le carte in regola per giocare un ruolo di primo piano.

