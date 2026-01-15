Dell - BorsaInside.com

Barclays ha deciso di migliorare la valutazione su Dell Technologies, portando il titolo da Equal Weight a Overweight. Alla base della decisione c’è una crescente fiducia nella solidità del business dei server per l’intelligenza artificiale e nei segnali di ripresa che arrivano dai mercati tradizionali dei server enterprise e dello storage.

L’istituto ha confermato il target price a 148 dollari, sottolineando come il profilo rischio rendimento del titolo appaia oggi più interessante rispetto al recente passato. Secondo l’analista Tim Long, i dati più recenti sugli ordini e sulla gestione dei costi mostrano un potenziale di crescita ancora non completamente riflesso nelle valutazioni di mercato.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Ordini AI oltre le attese e margini operativi più solidi del previsto

Il vero catalizzatore del cambio di giudizio è rappresentato dalla performance dei server AI, con volumi di ordini nettamente superiori alle stime iniziali. Barclays evidenzia come, pur in presenza di margini lordi sotto pressione, i margini operativi del segmento si siano dimostrati sorprendentemente resilienti, un aspetto che rafforza la sostenibilità del modello di business.

Secondo le stime aggiornate, Dell dovrebbe spedire circa 9,4 miliardi di dollari di server AI nel quarto trimestre, portando il totale annuo a circa 25 miliardi di dollari. In prospettiva, Barclays prevede una crescita degli ordini legati all’AI pari al 155% nell’anno fiscale 2026 e a un ulteriore 60% nel FY27, numeri che confermano il ruolo centrale dell’intelligenza artificiale nella strategia del gruppo.

Broker consigliato (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Margini noti al mercato e maggiore visibilità sul business

In passato, uno dei principali timori riguardava l’effetto diluitivo dei server AI sui margini lordi complessivi. Oggi, secondo l’analista, questo fattore è ormai ben compreso dal mercato. I margini lordi dovrebbero stabilizzarsi nella fascia alta a una cifra, mentre la capacità di mantenere margini operativi a media cifra singola viene vista come un segnale positivo di disciplina industriale e finanziaria.

Ripartenza di server enterprise e storage come secondo pilastro

Oltre all’AI, Barclays segnala una graduale ripresa dei mercati enterprise, con particolare attenzione allo storage. Dell sta aumentando il peso delle soluzioni a proprietà intellettuale interna, migliorando il mix di prodotto e creando spazio per futuri aggiornamenti. Una parte rilevante della base installata utilizza ancora server di vecchia generazione, elemento che apre a un potenziale ciclo di rinnovo significativo nei prossimi anni.

Un ulteriore vantaggio competitivo individuato da Barclays è la leadership di Dell nella catena di approvvigionamento, considerata un fattore chiave per affrontare l’attuale contesto di costi delle materie prime e delle componenti, in particolare nel segmento memoria.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Visione prudente sul settore hardware nel suo complesso

Nonostante l’upgrade su Dell, la banca mantiene un approccio cauto sull’intero comparto hardware. I server AI restano il principale motore di crescita, ma margini strutturalmente bassi e costi della memoria in aumento potrebbero limitare il potenziale di rialzo generalizzato del settore.

In questo contesto, Barclays ha anche rivisto al ribasso il giudizio su Nutanix, portandolo a Equal Weight a causa di cicli di vendita più lunghi e di una visibilità ridotta sulla dinamica degli ordini nel breve periodo.

Migliori Piattaforme di Trading (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com